Ein Prosit auf die PWG

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Stießen auf die PWG an (v.l.): Vorsitzender Albert Luppart, Vorstandsmitglied Jan Linnemann, Bürgermeister Rainer Schnitzler, Vorstandsmitglieder Dominik Hey und Benjamin Mandlmeier sowie Landrat Stefan Frey. © Dagmar Rutt

Die Parteilose Wählergruppe Pöcking (PWG) begeht ihr 60. Jubiläum als Familienfeier im besten Sinne: Sie feiert ein launiges Fest im Beccult mit Freunden, Weggefährten und natürlich mit ihren Mitgliedern.

Pöcking – Was wäre Pöcking ohne die PWG? Was wäre die PWG ohne Pöcking? Die Antworten auf diese selbst gestellten Fragen gab der Festredner als Quintessenz seiner Ausführungen: „Nichts – und: auch nichts.“ Erich Kasberger, Bürger der Seegemeinde, Autor, Galerist, Kabarettist und Historiker, setzte mit seinem einstündigen sprachlichen Feuerwerk das Sahnehäubchen auf die Jubiläumsfeier der Parteilosen Wählergruppe (PWG) am Sonntagabend im Haus der Bürger und Vereine, dem Beccult.

Die Feier der PWG erfüllte die Erwartungen an eine echte Geburtstagssause. Es war ein offenes Familienfest im allerbesten Sinne. Die PWGler hatten alle Gruppierungen eingeladen, die in der Kommunalpolitik und im Vereinsleben eine Rolle spielen – ganz so, wie es auch der Gemeinderat beispielhaft vorlebt: Auch wenn die Beteiligten in Sachfragen unterschiedlicher Meinung sind, dominiert der gegenseitige Respekt und das Zusammensein am Biertisch nach Abschluss der Beratungen.

60 Jahre PWG galt es zu feiern, das sind „60 Jahre erfolgreiche Politik für Pöcking“, wie es in der Einladung zu der Veranstaltung hieß. Und es gab – zumindest an diesem Abend – niemanden, der diesen Anspruch anzweifelte. Im Gegenteil: Landrat Stefan Frey sprach von einem „stolzen Jubiläum einer noch jungen Gruppierung“. Die PWG beherzige das Motto „leben und leben lassen“. Sein jüngst verstorbener Vater, der vormalige Landrat Heinrich Frey, habe ihm geraten, so oft wie möglich Pöcking zu besuchen, denn „in Pöcking lebt man Kommunalpolitik“. Die PWG zeichne das Pöckinger Lebensgefühl aus, attestierte Frey dem Jubilar und ermunterte diesen: „Gestaltet diesen Ort gemeinsam weiter.“

Zuvor hatte Bürgermeister Rainer Schnitzler seiner PWG empfohlen, eine eigenständige Marke zu bleiben und nicht in den Freien Wählern aufzugehen. Schnitzler ist die mittlerweile dritte Bürgermeister-Generation, die aus der PWG erwachsen ist. Angefangen hatte es im PWG-Gründungsjahr 1960 mit Josef Grenzebach, der 1982 nach seinem Tod in der laufenden Wahlperiode von Josef Gilch beerbt wurde. 1984 eroberte Konrad Krabler für die PWG erneut das Rathaus, der dann 18 Jahre später den Stab an Schnitzler weiter gab.

Die PWG ist als 60-Jährige zu jung fürs Rentenalter und alt genug, um sich um die Nachwuchsarbeit zu kümmern. Dass es um die nachwachsende Generation gut bestellt ist, bewiesen vier Jung-PWGler mit dem Lachsalven auslösenden Sketch „Altbairisch für Einsteiger, Folge 500 001: Die Bierprobe“. Jung-Gemeinderat Felix Erhard machte deutlich, wie wichtig es sei, den Nachwuchs zu fördern. Der seit 1998 amtierende Vorsitzende Albert Luppart sei als mittlerweile auch schon in die 60er- Jahre gekommen, sagte Erhard und übergab dem Chef einen mit einer durchdringenden Fahrradklingel ausgestatteten Spazierstock, damit dieser den ihm zustehenden Respekt verschaffen möge.

Jan Linnemann, ein altgedienter PWG-Recke, hatte die Ehre, Jubilare auszuzeichnen. Kein leichtes Unterfangen, denn in den Anfängen der Wählergruppe waren keine Aufnahmeanträge erforderlich gewesen. Das änderte sich erst mit der Eintragung ins Vereinsregister. Für mehr als 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Albert Luppart, Ralf Kirberg und Georg Engesser Urkunden und eine Präsenttasche mit regionalen Produkten. Nicht anwesend waren PWG-Urgestein Ulrike Czasch, Christine Vollmuth sowie Günther Greger. Urkunden und Wein gab es für die Altersjubilare Lore Krabler, Anni Luppart, Elisabeth Stiehler, Hermann Pirker und Gerd Zingraff.

Den fröhlichen und geselligen Ausklang der Feier leitete Festredner Kasberger ein. Er würzte seinen „ungehaltenen Vortrag“ wie ein deftiges Kochrezept. Es war ein Parforceritt durch die Geschichte der Gemeinde, kommunaler Wählergemeinschaften sowie insbesondere der PWG. Zugleich spießte er aktuelle Pöckinger Begebenheiten auf. Zwei Beispiele: „Jedes Mal, wenn es regnet, schöpfen die Pöckinger“ – mit dieser Anspielung griff Kasberger das von der Gemeinde angestoßene Starkregen-Risikomanagement auf. Sein Fett bekam der 83-jährige Gautinger Rentner ab, der sich mit seinem Auto, wie berichtet, in die vollgelaufene Unterführung an der Straße nach Maising „gestürzt“ hatte. Lob zollte der Festredner für die sofort präsenten Retter von Bauhof, Feuerwehr und regionalem Busverkehr – nicht ohne ironischen Unterton: „Pöcking hat Helden, auch wenn nicht alle bei der PWG sind.“ Beispiel zwei betraf den vom Hauptausschuss beschlossenen Abschied von einem vermeintlichen Anziehungspunkt für Touristen. „Was brauchen wir ein Alpenpanorama im Paradies, wenn wir allweil mit dem Ofenrohr in die Berge schauen?“