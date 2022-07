Eine Woche mit Akrobatik und Zauberei

Projekt in der Grundschule Pöcking

Von Schülern für Schüler – nach diesem Motto lief die Projektwoche Zirkus in der Grundschule Pöcking. In Zusammenarbeit mit der Schülerfirma „Circus Pepperino“ der Montessori-Schule Inning lernten die Pöckinger Schüler, über sich hinauszuwachsen.

Pöcking – 18 verschiedene Workshops gab es bei der Zirkus-Projektwoche der Grundschule Pöcking. Der Großteil diente der Vorbereitung der Aufführung und der großen Gala, die die Projektwoche krönen sollte. Das ist geglückt.

Wer bei der Aufführung dabei sein wollte, belegte Tanz, Akrobatik, Einrad, Trapez, Vertikaltuch, Zaubern und Jonglage. Es war erstaunlich, wie viele Fähigkeiten sich die Schüler in einer Woche Training aneignen konnten. Wer nicht so gerne auf der Bühne stand, bereitete sich in einem der Workshops der Lehrer auf die Gala am Ende der Woche vor. Eine Gruppe schminkte die Artisten, eine andere baute Verkaufsstände für Süßigkeiten auf, eine dritte bekochte die Mitarbeiter der Schülerfirma. Eine weitere Gruppe drehte einen Dokumentarfilm, und eine baute Kaleidoskope, die während der Gala verkauft wurden. Eine Gruppe kümmerte sich um Fotowände, an denen die Galagäste lustige Fotoaufnahmen machen konnten. Es war viel zu tun.

Am ersten Tag wurden alle Workshops vorgestellt, wie Schulleiter Olaf Beck berichtete. Unabhängig von der Jahrgangsstufe durften sich die 215 Schüler bei ihrem gewünschten Workshop einschreiben. „Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl als Schule“, sagte Beck. „Jeder trägt seinen Teil bei.“ Besonders beliebt sei die Luftakrobatik gewesen, aber auch die anderen Workshops seien gut besucht gewesen.

Die Mitarbeiter des Circus Pepperino sind ebenfalls Schüler: Sie sind in der siebten, achten und neunten Klasse der Montessori-Schule Inning und haben eine zirkuspädagogische Ausbildung abgeschlossen. „Die Interaktion zwischen Kindern und Jugendlichen ist sehr schön“, fand Beck.

Das Ergebnis der einwöchigen Vorbereitung wurde in der Turnhalle der Grundschule gezeigt. Wie bei einem echten Zirkus waren vor der Halle Stände aufgebaut. Aus Platzgründen fand die Aufführung in zwei Durchgängen statt. Die Atmosphäre sei toll gewesen, sagte Beck. „Die Stimmung war sehr lebendig.“

2018 organisierte die Schule bereits eine Zirkuswoche mit der Schülerfirma. Beck will die Zirkuswoche alle vier Jahre wiederholen, damit jedes Kind einmal in seiner Grundschullaufbahn teilnehmen kann.

Vor der Aufführung wurden die schönsten gemalten Bilder prämiert. Die Gewinner bekamen ein kostenfreies Ticket. Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern für Aufführung und Gala sowie diverse Spenden von unter anderem der Kreissparkasse und dem Förderverein finanzierten die Projektwoche.

Mathilda Trausch