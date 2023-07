Franziska Curth ist neue PFC-Präsidentin

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Der neue Vorstand und der neue Elferrat des Pöckinger Faschingsclubs (vorne v.l.): Deniz Türkmen, Julia Zachmann, Präsidentin Franziska Curth, Elisabeth Zachmann sowie (hinten v.l.) Günter Brengel, Franziska Fröhling, Sabine Greißel, Sabine Türkmen, Barbara Inderst, Theresa Curth und Stephan Salvermoser. © Andrea Jaksch

Der Pöckinger Faschingsclub hat eine neue Präsidentin. Das Amt bleibt gewissermaßen in der Familie: Franziska Curth übernimmt es von Stephanie Lörke.

Pöcking – Der Pöckinger Faschingsclub (PFC) ist eine große Familie. Das bewies der Verein einmal mehr bei seinem Jahrestreffen am Montagabend im Gasthof zur Post. Emotionen werden nicht unter den Teppich gekehrt, sondern unverkrampft ausgelebt. Tränen der Freude und Rührung schossen der Präsidentin Stephanie Lörke in die Augen, als sie vor Beginn der Versammlung die an Leukämie erkrankte Babsi zur Begrüßung herzlich umarmte. Für das 24-jährige Mitglied der PFC-Faschingsgarde hatte im Juni eine erfolgreiche Typisierungsaktion in Pöcking stattgefunden (wir berichteten). Und am Ende ihres Rechenschaftsberichtes versagte Lörke fast die Stimme, als sie sich bei Mitstreitern und Sponsoren für die Hilfe bedankte.

Dreimal hatte sich Steffi Lörke als Präsidentin zur Wiederwahl gestellt. Nun kandidierte sie aus persönlichen Gründen nicht mehr für das Präsidium. Dem Verein wird sie aber als Mitglied verbunden bleiben. Als Nachfolgerin wählten die etwa 25 stimmberechtigten Mitglieder die bisherige zweite Präsidentin Franziska Curth. Diese Nachfolgeregelung wird offenbar zur Tradition beim Faschingsclub. Denn schon der Vater der neuen Vereinschefin, Horst Curth, war als langjähriger Stellvertreter von Gründungspräsident Albert Luppart in dessen Fußstapfen getreten.

Das neue Präsidium vervollständigen Deniz Türkmen als zweiter Präsident sowie die in ihren Ämtern bestätigten Julia Zachmann (Schatzmeisterin) und Elisabeth Zachmann (Schriftführerin). Als Kassenprüfer bleiben auch Christina Bacherl und Daniel Flath im Amt. Der Elferrat ist wieder auf die Maximalstärke angewachsen. Neben den bisherigen Mitgliedern Sabine Greißel, Sabine Türkmen, Robert Inderst, Barbara Inderst, Franziska Fröhling, Michael Dietrich und Michael Schwarz sind Theresa Curth, Günther Brengel, Manuela Woltemath und Stephan Salvermoser dazugestoßen.

In ihrem Bericht ließ die scheidende Präsidentin ein „Jahr mit vielen Veranstaltungen und einem ausgelassenen Fasching“ Revue passieren. Nach der Corona-Zwangspause habe der PFC heuer wieder feiern können „mit allem, was dazu gehört“: ein ausverkaufter Beccult-Saal bei beiden Bällen im Januar, die neuen, viel umjubelten Darbietungen der Tanzgruppen, allen voran die „Another Cinderella Story“ der Showtanzgruppe „Dancing Mania“, sowie der fulminante Endspurt im Faschingsfinale mit „RuckiZucki“, Kehraus und Prinzenbeerdigung am Faschingsdienstag. Auch außerhalb der närrischen Saison hat der PFC seine Visitenkarte abgegeben: bei Maibaumwache, Stockschützenturnier oder Tabaluga-Kinder- und Familienfest. Die Spendenaktion der VR Bank für den PFC habe dem Verein die Anschaffung der dringend benötigten neuen Spiegel für das Tanztraining der Aktiven ermöglicht. Vielleicht liege auch eine neue portable Musikanlage für die Showauftritte im finanzierbaren Rahmen.

Ehrenpräsident Albert Luppart übermittelte in seiner Funktion als Vizebürgermeister die Grüße der Rathausspitze: „Die Gemeinde ist stolz auf den PFC.“ Peter Winkelmeier von den Faschingsfreunden Großhadern lobte die Pöckinger in höchsten Tönen: „Eure Auftritte waren einsame Spitze.“

Die neue Präsidentin verkündete die anstehenden Termine: Start in die Trainingsphase ist am Wochenende 16./17. September. Die Präsentation der bereits namentlich feststehenden Prinzenpaare ist am Samstag, 11. November. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben. Die Fischerei der Familie Erhard steht dafür heuer wegen einer Hochzeitsfeier nicht zur Verfügung. Die Faschingsbälle finden am 6. und 13. Januar 2024 im Beccult statt. Faschingsendspurt ist vom 8. bis 13. Februar (Faschingsdienstag).