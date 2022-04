Geballte Kraft des Handwerks: Über 20 Auszeichnungen bei Handwerker-Empfang

Von: Laura Forster

Ehre dem Handwerk: Im Beisein von Bürgermeistersprecher Rainer Schnitzler (vorne l.) und Landrat Stefan Frey (vorne r.) ehrten Leopold Göring (vorne 2.v.l.) und Kreishandwerksmeister Ludwig Gansneder (vorne 3.v.r.) zahlreiche Handwerker aus dem Landkreis. © Andrea Jaksch

Nach zweieinhalb Jahren coronabedingter Pause hatte Kreishandwerksmeister Ludwig Gansneder am Montagabend wieder zum traditionellen Handwerker-Empfang ins Beccult nach Pöcking eingeladen. Den Anlass nutze der Zimmerer, um zahlreiche Handwerker zu ehren.

Pöcking/Landkreis – Die Freude unter den Handwerkern im Landkreis war groß, als Kreishandwerksmeister Ludwig Gansneder die Einladungen für den Handwerker-Empfang verschickte. Zwei Jahre musste die Veranstaltung, bei der Zimmerer, Schreiner, Bäcker und Metzger zusammenkommen, aufgrund der Pandemie ausfallen. Am Montagabend konnte Gansneder einen Großteil der Landkreis-Handwerker sowie zahlreiche Ehrengäste wieder im Beccult in Pöcking begrüßen. Die Ministerin für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, Michaela Kaniber, hatte für den Abend zugesagt, fehlte aber. „Leider wurde sie positiv auf das Coronavirus getestet“, sagte Gansneder. Ihr Vertreter: Ministerialrat Ludwig Wanner.

„Die Pandemie hat gezeigt, dass das Handwerk ein sicherer Hafen ist und immer gebraucht wird“, sagte Wanner. „Es ist eine sehr sichere Beschäftigung, was nicht selbstverständlich ist.“ Doch leider habe das Handwerk auch mit Problemen zu kämpfen. Unter anderem fehle die Wertschätzung der Gesellschaft, vor allem bei der Arbeit der Ernährungsinnungen. „Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass viele Verbraucher bei Fleisch- und Backwaren eher auf den Preis schauen, als auf Regionalität und Qualität. Hier wünsche ich mir ein Umdenken.“

Lehrlings- und Fachkräftemangel weiter Problem bei Handwerkern

Auch das Thema Lehrlings- und Fachkräftemangel im Handwerk beschäftigt das Ministerium. „Wir brauchen Master und Meister. Es ist ein Irrtum, dass nur Universitätsabsolventen gute Gehälter erzielen können. Wir brauchen dringend Praktiker, die Dinge anpacken und ausführen können“, sagte Wanner. Ministerin Kaniber wisse, wo der Schuh drückt, und gehe die Schwierigkeiten mit diversen Projekten an. „Wir legen einen großen Wert auf den Mittelstand“, versicherte der Ministerialrat.

Wie schwer es ist, im Landkreis Auszubildende zu finden, weiß auch Bürgermeistersprecher Rainer Schnitzler. „Wir leben im Bildungsbürgertum“, sagte der Bürgermeister von Pöcking. Umso mehr freue es ihn, dass allein in seiner Gemeinde bereits 13 Flüchtlinge eine handwerkliche Ausbildung begonnen haben. „Darauf müssen wir bauen. Ich denke da auch an die Ankommenden aus der Ukraine.“ Landrat Stefan Frey ergänzte: „Ein guter Teil der Menschen wird bei uns bleiben und eine neue Heimat finden. Integration funktioniert am besten über die Arbeit. Wir haben im Landkreis bereits viele gelungene Beispiele.“

Die Auszeichnung „Meisterhaft“ mit drei Sternen erhielten die Firma Josef Bernlochner, Mayer & Dosch, die Zimmerei Autenrieth, Martin Arlt, Andreas Drexl, die Zimmerei Martin Koder, die Zimmerei Höfler und Holzbau Kraus. Mit „Meisterhaft“ mit vier Sternen wurden folgende Firmen ausgezeichnet: die Firma Fersch, die Firma Anton Gansneder, die Holzzentrale Starnberg, die Firma Leopold Göring, Alois und Thomas Wild und die Firma GHV.

Für das 25-jährige Bestehen ihres Betriebs wurden die Schreinerei Pfisterer und die Zimmerei Holzbau Andreas Drexl geehrt. Die Metzgerei Lutz gibt es seit 50 Jahren.

Für sein Lebenswerk als Bäcker wurde Josef Böck ausgezeichnet.

Die Goldenen Meisterbriefe erhielten Armin Autenrieth von der Zimmerei Autenrieth, Andreas Friedinger von der Zimmerei Andreas und Karl Michael Friedinger sowie Stefan Kandler von der gleichnamigen Metzgerei.

Handwerkskammer-Präsident Franz-Xaver Peteranderl betonte, wie wichtig die Corona-Lockerungen auch für die Betriebe seien. „In den vergangengen zwei Jahren war durch die Pandemie alles sehr beschränkt, außerdem mussten die Unternehmen auf vieles achten, wie regelmäßige Testungen und Listen führen. Das hat viel Zeit und Geld gekostet.“ Auf eine sorgenfreie Zukunft kann das Handwerk jedoch nicht hoffen. „Nach Corona folgt mit dem Krieg in der Ukraine die nächste Krise. Das ist eine völlig neue Situation. Es wird sich einiges ändern.“ Auf Materialengpässe und neue Lieferketten müssten sich die Betriebe nun einstellen.

Nach den aktuellen Themen ehrten Gansneder und Stefan Fersch, der durch den Abend führte, Handwerker aus dem Landkreis als Innungssieger, für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit oder ihr Betriebsjubiläum, für ihr Lebenswerk und ihr besonderes Unternehmen (siehe Kasten). Drei Handwerker wurden mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. „Die Preise sind ein Beleg für handwerkliches Können und fachliche Spitzenleistung“, sagte Ministeriumsvertreter Wanner. Mit dem traditionellen Meistertrunk und einem „Gott segne das ehrbare Handwerk“ endete die Veranstaltung im Beccult. lf