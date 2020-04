Jugendherberge Possenhofen in Not

„Jugendherbergen in Bayern vor dem endgültigen Aus!“ So ist ein Brandbrief überschrieben, den der Landesverband im Deutschen Jugendherbergswerk an die Politik gesandt hat. Wegen der Corona-Pandemie sind alle Jugendherbergen geschlossen – betroffen ist auch jene in Possenhofen.

Possenhofen–Christian Burggraf und sein Team waren bestens vorbereitet auf den Gästeansturm ab den Osterferien. „Da beginnt bei uns die Saison eigentlich so richtig“, sagt der Leiter der Jugendherberge Possenhofen. Doch das ist nun alles Makulatur, nachdem die Staatsregierung am 16. März die sofortige Schließung aller Jugendherbergen in Bayern angeordnet hatte, um Gäste und Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Seitdem arbeitet Burggraf nur noch zehn Stunden pro Woche, ebenso sein Assistent. Der Rest der insgesamt zwölf Mitarbeiter, die in der Verwaltung, an der Rezeption, in der Küche oder in der Haustechnik beschäftigt sind, „befindet sich in Kurzarbeit null“, so Burggraf.

Herbergsleiter Christian Burggraf fürchtet um die Zukunft seines Hauses

Der Herbergsleiter fürchtet um die Zukunft seines Hauses, wenn es keine staatlichen Finanzhilfen gibt. Doch solche Unterstützung ist bislang für gemeinnützige Einrichtungen nicht beschlossen. Der Landesverband der bayerischen Jugendherbergen habe sich zwar „seit mehreren Wochen intensiv um die von Bund und Land angekündigten unbürokratischen, effektiven und angemessenen finanziellen Hilfen bemüht“, aber „bislang leider ohne greifbares Ergebnis“, heißt es in dem Schreiben des Verbandes. „Wir bekommen bislang keinerlei Unterstützung“, sagt Burggraf. „Es wäre wichtig, dass wir unter eine Art Rettungsschirm kommen, damit der Betrieb auch weitergehen kann. Da muss die Politik an ein paar Stellschrauben nachjustieren“, fordert der 38-Jährige.

28000 Übernachtungen waren bereits gebucht

Die Jugendherberge in Possenhofen, die 142 Betten hat und in der warmen Jahreszeit zusätzlich 50 Personen Platz auf dem dazugehörigen Zeltplatz bietet, war laut Burggraf ab den Osterferien bis Ende September nahezu voll belegt. „Rund 28 000 Übernachtungen waren bei uns bereits gebucht“, erklärt er. Bis Donnerstag seien davon „bereits 6500 weggebrochen, und das wird noch längst nicht das Ende sein“, befürchtet Burggraf. Schließlich sind auch in vielen Ländern sämtliche Schulfahrten bis Ende des Jahres abgesagt, und viele Familien würden aufgrund der derzeit herrschenden Unsicherheit auch keinen Aufenthalt in einer Jugendherberge in Betracht ziehen. Selbst wenn sich die Lage wieder entspannen sollte, „lässt sich das nicht mehr kompensieren“, sagt Burggraf. „Normalerweise müssen Interessenten bei uns ein Jahr vorher buchen, jetzt kommen gerade gar keine Anfragen rein.“ In den täglich zwei Stunden, die der 38-Jährige momentan im Büro verbringt, arbeitet er derzeit nur die Stornierungen ab.

Schließung hat auch Auswirkung auf örtliche Wirtschaft

Neben den zwölf Mitarbeitern der Jugendherberge sind auch noch andere Betriebe von der Schließung betroffen. „Unsere Lieferanten und Partner, die beispielsweise Teamtraining für Schulklassen und ähnliches anbieten, hängen da auch mit dran“, erklärt Burggraf. Und auch für den beauftragten Reinigungsdienst gibt es momentan nichts zu tun. Genauso ist die örtliche Wirtschaft betroffen. „Die Wirtschaftskraft in der Region würde erhebliche Einbußen erleiden“, heißt es in dem Brandbrief des Verbandes bayerischer Jugendherbergen. Eine Studie der Tourismusberatungsagentur dwif-Consulting habe ergeben, dass jeder Euro, der von einem Gast in einer Jugendherberge ausgegeben wird, etwa drei Euro zusätzlichen Umsatz für die lokale/regionale Wirtschaft generiert. Sollte den gemeinnützigen Jugendherbergen keine schnelle Hilfe zukommen, dann drohe der Verlust erfolgreicher Strukturen, wirksamer Bildungsangebote und wertvoller Begegnungsorte.

Brandbrief erreicht bereits ersten kleinen Erfolg

Einen ersten kleinen Erfolg hat der Brandbrief bereits erreicht. Am Mittwoch habe die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) das Wirtschaftsministerium gebeten, unbürokratische Hilfen zu prüfen. Es gehe um den Erhalt von rund 900 Arbeitsplätzen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger will laut Deutscher Presse-Agentur eine Unterstützung prüfen: „Wir müssen auch für Jugendherbergen und Schullandheime eine existenzsichernde Lösung finden.“ Burggraf sieht das als Hoffnungsschimmer, aber: „Noch gibt es keine festen Zusagen.“