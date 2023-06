Riesige Unterstützung für Babsi: Große Typisierungsaktion in Pöcking

Emotionale Geste: Robin Hofmann (v.l.), Thea Luppart-Würf, Michaela Jungwirth, Claudia Schaffner, Lea Helbig, Andrea Egerer, Franziska Curth, Maria Haag, Victoria Curth, Daniela Inderst und Theresa Curth sagten im Namen der an Krebs erkrankten Babsi „Danke für die großartige Hilfsbereitschaft“. Sie kennen die junge Frau aus ihrer gemeinsamen Zeit im Kindergarten St. Pius und beim Pöckinger Faschingsclub (PFC).

mehr als 1000 Hilfswillige

Typisierung als Knochenmarkspender, das klingt nach einer spaßbefreiten Aktion. In Pöcking war das am Sonntag anders: Dort trug die vierstündige Hilfsaktion durchaus Festcharakter. Quasi sämtliche Vereine und zahlreiche Einzelpersonen unterstützten den Nachmittag.

Pöcking – Rund 300 Menschen, darunter viele junge Familien, tummelten sich in jeder Stunde auf dem Vorplatz des Pöckinger Beccult, über den Nachmittag waren es wohl weit mehr als 1000 Hilfswillige, die zur Typisierungsaktion für die 24 Jahre alte Babsi kamen, die an Leukämie erkrankt ist (wir berichteten). Die Attraktionen waren genauso zahlreich geboten wie die Gelegenheiten, Freunde und Bekannte zu treffen. Die Stimmung war so gelöst, dass man fast den ernsten Zweck vergessen konnte.

Die meisten aufmunternden Zurufe erhielt die Organisatorin des Tages, Thea Luppart-Würf. Die Erzieherin, einstmals Babsis Kindergärtnerin und mit dieser seitdem in engem Kontakt, hat mit Verve innerhalb von sechs Wochen weitere Mitstreiterinnen an Bord geholt, die gemeinsam die Aktion auf die Beine gestellt haben.

Großes Begleitprogramm mit Faschingsgarde, Blasmusik und Ponyreiten

Dabei half Luppart-Würf die Vorerfahrung einer Typisierungsaktion aus Aufkirchen im vergangenen Jahr. „Das hier ist aber noch größer geworden als am Ostufer“, sagte die nimmermüde Organisatorin, die mit der Sonne um die Wette strahlte. Rund 70 Helferinnen und Helfer seien dabei, schätzte sie. Da war zunächst das Begleitprogramm vonseiten der Vereine: Mit dem Auftakt der Blasmusik ging’s los, nur wenig später zeigte die Faschingsgarde des PFC noch einmal die Paradetänze vom Februar, bei denen Babsi noch dabei gewesen war. Zuletzt wurde auf die Tanzkameradin, die gerade bei ihrer zweiten Chemotherapie in Großhadern ist, ein dreifaches „Helau“ und ein vierfaches „Hei“ ausgebracht, wobei sich alle kreisförmig umstanden und an den Händen fassten. Eine große Geste.

Zusätzlich lebte der Nachmittag durch vielerlei größere und kleinere Unterstützungsaktionen. Da war das Kinderprogramm mit Wurfspielen der DLRG, die Hüpfburg von „Starnberger See Immobilien“ und das Ponyreiten vom Reitstall Pöcking. Für die Größeren grillte die Freiwillige Feuerwehr Traubing, während es im Inneren des Beccult Selbstgemachtes von der Nachbarschaftshilfe oder vom Trachtenverein erstehen konnte – alles auf Spendenbasis.

Friseurin aus Sendling bot Haarschnitte an und spendete den Betrag

Den weitesten Weg hatte Friseurin Sabine Praxl. Mit zwei Mitarbeiterinnen aus ihrem Salon aus Mittersendling bot sie Haarschnitte an und spendete den fälligen Betrag – „weil mein Vater auch Krebs hat und ich bei einem Besuch im Krankenhaus Babsi kennengelernt habe“, erzählte sie. Ein Verkauf von Design-Ökotaschen des Fortschritt e.V. brachte zudem fünf Euro pro Beutel aufs Spendenkonto.

Um dessen Einrichtung hatte sich Claudia Schaffner gekümmert, und bis zum Nachmittag waren exakt 18 246,68 Euro zusammengekommen, die – so die Besonderheit – hälftig zugunsten der Initiative Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und für Babsi aufgeteilt wurden. „Sie braucht ja zum Beispiel eine Perücke und Geld für den Heilpraktiker, was nicht übernommen wird“, erklärte Luppart-Würf. Zusätzlich wurden 500 Euro von der Sparkasse überreicht und 310 Euro, welche die jungen Gemeinderäte Christian Fries (33) und Gregor Lutz (37) vor drei Wochen mit ihrem Pop-up-Spielplatz eingenommen hatten.

Die Liste der weiteren Unterstützer zählt an die zwanzig Namen – bis hin zu Einzel-Aktionen wie der Yogastunde, die die Besucher als nur eine der Attraktionen bei der Benefiz-Tombola gewinnen konnten. „Top organisiert, nur die Sonne ist etwas viel“, lobte Bürgermeister Rainer Schnitzler. Sogar einige Auswärtige seien gekommen. Ein Ende der Unterstützung ist noch nicht in Sicht: „Kommenden Freitag werden die Ferdinand-Maria-Schule und die Mittelschule Starnberg, wo Babsi einst Schülerin war, einen Spendenlauf durchführen“, sagte Thea Luppart-Würf und dankte allen: „Dieser Nachmittag in Pöcking gibt ihr viel Energie, denn sie ist über eine Internet-Verbindung ihrer Schwester quasi live dabei.“ ANDREAS BRETTING