Zeit für Verzeihen und Versöhnung

Von: Sandra Sedlmaier

Historische Begnung im Erzbischöflichen Palais in München: Kardinal Reinhard Marx (vo., 2.v.r.) trifft Vertreter aus Filetto und Pöcking mit (vo.v.l.) Gradito Alloggia, Prof. Marita Krauss und Bürgermeister Rainer Schnitzler. Foto: Sandra Sedlmaier © Sandra Sedlmaier

Pöcking und das italienische Dorf Filetto schreiben miteinander Geschichte. Die Freundschaft zwischen den Orten nach dem Kriegsverbrechen durch den späteren Weihbischof Matthias Defregger ist für Kardinal Reinhard Marx beispielhaft.

Pöcking – „Dass die Geschichte so groß wird, hätte ich nicht gedacht.“ Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler wundert sich selbst ein bisschen. Als er und sein Gemeinderat sich vor rund drei Jahren entschieden, mit Hilfe der Pöckinger Historikerin Prof. Marita Krauss den Fall des Weihbischofs Matthias Defregger (1915-1995) und seine Beteiligung an der Erschießung von 17 Männern aus dem italienischen Filetto im Juni 1944 untersuchen zu lassen, war keineswegs klar, dass aus Nachforschungen über ein Kriegsverbrechen so viel Positives entstehen würde. Höhepunkt dieser Entwicklung war am Sonntagabend die Entschuldigung von Reinhard Marx, Kardinal der Erzdiözese München-Freising, für das Verhalten Defreggers und seines Vorgängers Julius Döpfner (1913-1976) angesichts der Katastrophe von Filetto.

„Ich möchte Ihnen sehr danken für das, was Sie getan haben in Filetto und in Pöcking: die Erinnerung wachzuhalten und etwas Gutes daraus zu machen“, sagte Marx zu Vertretern beider Gemeinden im Erzbischöflichen Palais in München. Zuvor hatte er um Verzeihung gebeten, dass weder Defregger, der den Schießbefehl gegeben hatte, noch Kardinal Döpfner sich um die Wahrheit bemüht hätten.

Genau das hat jedoch die Gemeinde Pöcking getan, indem sie die Historikerin Marita Krauss beauftragt hatte, die Ereignisse von 1944 zu erforschen, und dann auf Krauss’ Vorschlag hin Filetto besuchte. Zunächst war Schnitzlers Gerechtigkeitsempfinden die Triebfeder dafür. „Mir ist das menschliche Miteinander wichtig. Was in Filetto passiert ist, das konnte ich nicht stehen lassen.“ Dass inzwischen auch die Kirche einräumt, dass Fehler passiert seien, gebe der Sache eine historische Dimension, sagt er.

Dazu kommt das, was in der Verbindung zwischen Pöcking und Filetto entsteht. „Wir haben erwartet, dass es schön wird mit euch, doch es ist noch viel schöner geworden“, sagt Gradito Alloggia, das mit 78 Jahren älteste und von dem Massaker am meisten betroffene Mitglied der Delegation aus Filetto, die das Wochenende über zum ersten Mal in Pöcking zu Besuch war. Sein Vater wurde 1944 von Deutschen getötet, als seine Mutter mit ihm schwanger war. Als Kind habe er nach und nach verstanden, was mit seinem Vater passiert sei. Und er habe Hass auf die Deutschen gefühlt. „Aber mit fünf, sechs Jahren wurde mir klar, das Hass nichts bringt. Ich empfand dann Mitleid.“ Er habe Defregger vergeben. Die Begegnung mit den Pöckingern verstärke seinen Wunsch nach Frieden. „Hass bringt uns nicht weiter.“

Das sehen zwar nicht alle Filettesi so, wie die Delegationsmitglieder einräumen, Aber sehr viele – und darunter sind auch junge Leute. Fünf Besucher aus den Abruzzen sind unter 30 Jahre alt. Die 16-jährige Valentina Marcocci, deren Onkel unter den Opfern sind, liest am Filetto-Weg in Pöcking ihre Botschaft: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg.“ Eine Botschaft, die die Pöckinger zusammen mit einem Bild von Filetto auch schriftlich geschenkt bekommen.

Kardinal Marx sieht es ähnlich. Er lobt, wie in Pöcking die Geschichte aufgearbeitet worden sei und gleichzeitig nach vorne geschaut werde. „Diese Begegnung zwischen den beiden Orten ist möglich geworden, weil man, bei aller Bitterkeit, die die Vergangenheit uns mitgibt, die Wahrheit anschaut, wie sie ist.“ Man könne ehrlich schauen, wo Schuld liege, um Verzeihung bitten und so einen zukunftsgewandten Umgang finden. „Es ist jetzt die Zeit, um sich anders zu begegnen“, nennt es Alloggia. „Die Zeit der Versöhnung ist gekommen.“