Pöcking zeigt Empathie für die Opfer

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Offizielle Umbenennung: Bürgermeister Rainer Schnitzler (r.) und Prof. Marita Krauss (vorn Mitte) enthüllten am Donnerstag im Beisein zahlreicher Gemeinderäte das Schild des Filetto-Weges und die Tafel. © Andrea Jaksch

Der bisherige Weihbischof-Defregger-Weg in Pöcking heißt seit Donnerstagabend offiziell Filetto-Weg. Zugleich enthüllten Bürgermeister Schnitzler und die Historikerin Prof. Marita Krauss die Tafel mit der Erklärung der Hintergründe.

Pöcking – Die Gemeinde Pöcking hat den Namen von Weihbischof Matthias Defregger aus der Liste ihrer Straßenbezeichnungen gestrichen. Die Verbindung von der Hauptstraße zum Neuen Friedhof heißt nun offiziell Filetto-Weg. Die Hintergründe zu dieser Umbenennung sind auf einer Erinnerungstafel nachzulesen, die an der Fassade des Alten Rathauses hängt. Bürgermeister Rainer Schnitzler und die Historikerin Prof. Marita Krauss haben die Tafel am Donnerstag im Beisein zahlreicher Gemeinderäte enthüllt.

Der Bürgermeister erinnerte vor der Enthüllung an die Historie. Defregger hatte von 1969 bis zu seinem Tod im Jahr 1995 in Pöcking gelebt und sich in der Gemeinde „als christlicher Mensch, charismatischer Prediger und zugewandter Gesprächspartner“, so Schnitzler, viele Sympathien erworben. Ein Jahr nach dessen Tod beschloss der Gemeinderat, den Weg nach dem Weihbischof zu benennen. Obwohl bekannt war, dass Defregger im Zweiten Weltkrieg als Kommandeur einer Nachrichten-Einheit in dem italienischen Dorf Filetto di Camarda den Befehl zur Erschießung von 17 männlichen Zivilisten an seine Einheit weitergegeben hatte. Damals waren die Pöckinger davon ausgegangen, dass Defregger aus einem Befehlsnotstand heraus gehandelt habe. Bei Weigerung wäre er selbst erschossen worden und ein anderer Offizier hätte den Befehl ausführen lassen.

Zum 25. Todestag sei die Gemeinde auf den Vorfall in den Abruzzen erneut aufmerksam gemacht und gebeten worden, die Wegebezeichnung rückgängig zu machen. Die Historikerin Krauss sei daraufhin gebeten worden, die Geschichte aufzuhellen. Mit ihrem Mann Erich Kasberger habe sie recherchiert und ein Buch über Pöcking im Nationalsozialismus verfasst, das vor gut drei Jahren erschien. Die Recherchen der Historiker bestätigten das grausame Geschehen in Filetto. Dokumentiert sind auch drei staatsanwaltliche Ermittlungen in Deutschland und Italien gegen Defregger, die aber vor einem möglichen Prozess gegen den Weihbischof eingestellt wurden. In Frankfurt und Rom beurteilten die Ermittler die Tat als bereits verjährten Totschlag. Die Staatsanwaltschaft in München habe Defregger bescheinigt, unter Befehlsnotstand und somit schuldlos gehandelt zu haben.

Für den Gemeinderat sei es aber unverständlich, dass Defregger diesen Befehl auch später nicht infrage gestellt habe. „Als katholischer Priester und Bischof hätte er spätestens nach Einstellung des italienischen Verfahrens Filetto besuchen und mit den Dorfbewohnern im Rahmen einer Messe der Opfer gedenken können“, begründete Schnitzler die Entscheidung Pöckings zur Umbenennung des Wegenamens. Das Versäumnis Defreggers hat eine Gemeinderatsdelegation zum Gedenken an das Massaker im Juni vorigen Jahres in dem Abruzzen-Dorf nachgeholt, wo das Gedächtnis an das Kriegsereignis immer noch weiter bestehe. „Ich habe in meinem Leben selten so viel echte Dankbarkeit und Herzlichkeit erfahren dürfen wie für diese Geste, die wir den Menschen dort entgegengebracht haben“, erklärte Schnitzler. Besonders habe ihn der Pfarrer des Ortes berührt, der in seiner Predigt während eines Gedenkgottesdienstes aller Opfer, aber auch der deutschen Soldaten gedacht habe, die in Filetto ums Leben gekommen waren. Eine solche Predigt hätte er sich von Defregger gewünscht.

Marita Krauss zog in ihren Ausführungen Parallelen von Defregger zur Haltung kirchlicher Würdenträger in den zuletzt bekannt gewordenen Fällen sexuellen Missbrauchs durch Priester und Ordensleute. Der Schutz der Täter stehe im Vordergrund, „Empathie für die Opfer ist nicht zu erkennen“. Statt auf die Opfer zuzugehen, habe Defregger nur sich selbst und seine Kompanie verteidigt. Und als Generalvikar im erzbischöflichen Ordinariat habe er sich bei Missbrauchsvorwürfen vor seine Leute gestellt „und nie die Opfer im Blick gehabt“.

Am 7. Juli wird eine Abordnung aus Filetto zum Gegenbesuch in Pöcking erwartet. Auf dem Programm steht auch eine Begegnung mit Kardinal Reinhard Marx.