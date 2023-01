Pöckinger Kulturmontag: Klassik, Kabarett, Kunst und ein Großprojekt

Die „BIG BAND STArs“ der Starnberger Musikschule spielt beim ersten Kulturmontag in diesem Jahr am 23. Januar.

Programm 2023

Der Kulturmontag im Pöckinger Beccult ist zum Selbstläufer geworden. Heuer sind 13 Veranstaltungen geplant - und ein Großprojekt. Das Jahresprogramm im Überblick.

Pöcking – Spätestens im dritten Jahr ist der Pöckinger Kulturmontag zum Selbstläufer geworden. Schon 2022 gelang es den Veranstaltern von der Gemeinde, ein Programm für das ganze Jahr aufzustellen. Und das hat auch für 2023 wieder geklappt – mit Klassik, Theater oder auch einem Poetry-Slam. „Der Kulturmontag spricht sich rum. Wir bekommen mittlerweile Anfragen von Künstlern, die bei uns auftreten wollen“, sagt Daniela Laußer, die zuständig für die Organisation der Veranstaltungen im Beccult ist. Traten anfangs vor allem lokale Künstler, Kreative und Musiker im Saal des Bürgerhauses auf, kommen die Akteure inzwischen aus einem weiteren Umkreis. Aber auch sie spielen auf Spendenbasis, der Eintritt an den 13 Abenden ist grundsätzlich frei. Das Jahresprogramm im Überblick.

23. Januar, 19 Uhr

Die „BIG BAND STArs“ der Starnberger Musikschule liefert Swing-Standards von Glenn Miller über Latin bis zu Funk-Sound von „Earth, Wind & Fire“. 18 junge Musiker aus dem gesamten Landkreis stehen, angeleitet von Stefan Komarek, mit Saxofonen, Trompeten, Posaunen und einer Rhythmusgruppe auf der Bühne.

27. Februar, 19.30 Uhr

„Don Giovanni – die Oper aller Opern“: Zentrum des Abends ist das Werk von Wolfgang Amadeus Mozart. „Der Pianist und Dirigent Norbert Groh beleuchtet Hintergründe und führt in die musikalisch-psychologischen Tiefen der Oper hinein“, heißt es im Programm-Flyer. Ein Live-Mitschnitt vom Juni 2022 mit Ausschnitten aus der Oper, filmisch umgesetzt von Stephan Reiss, ergänzt die Inszenierung.

20. März, 19.30 Uhr

„Dreh dich nicht um“ lautet der Titel des Theaterstücks, das ehemalige Starnberger Gymnasiasten selbst geschrieben haben, um noch einmal gemeinsam aufzutreten – die Uraufführung ist am Kulturmontag. Das Stück handelt von einer Schüler-Gruppe, die in einem unwirklichen, bunten Spiel um Leben und Tod gefangen sind.

17. April, 19.30 Uhr

„Auf geht’s“ heißt die Musikrevue mit Monika Drasch, Johannes Öllinger und Martin Danes. Angesichts von Krisen, Krieg und anderen Katastrophen kommt Drasch, eine musikalische Grenzgängerin und Liedermacherin aus dem Bayerischen Wald, mit einer Zusammenstellung von Texten und Liedern zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung auf die Bühne. Mit Anklängen an Kinder- und Kirchenlieder, aus Volksmusik, Klassik und Jazz schimmert die Hoffnung durch, dass sich die Welt zum Besseren hin entwickeln möge.

27. April, 19.30 Uhr

Beim „Kulturmontag-Extra“ feiern die „Offenen Ateliers“ ihr 25. Jubiläum. Es handelt sich um eine achtköpfige Künstlergruppe aus Starnberg, Pöcking und Feldafing, die seit 1997 jährlich zu einem Art Kunst-Parcours einladen. Zu sehen sind Werke aus den Sparten Malerei, Collage, Bildhauerei, Keramik, Objektkunst, Fotografie und Installation. Die einzelnen Ateliers sind unabhängig vom Kulturmontag an den Wochenenden 29./30. April und 6./7. Mai geöffnet.

8. Mai, 19 Uhr

„Auf großen und kleinen Saiten“ spielen junge Gitarren-Schüler von Kulturmontag-Stammgast Wolfgang Netzer und junge Pianisten aus der Klavierklasse von Ritva Sjöstedt. Zu hören ist Musik von Barock bis zur Moderne.

22. Mai, 19.30 Uhr

„The Sweet60s“ überraschen seit Jahren ihr Publikum „mit Gospels und Spirituals, die die Seele berühren und für Gänsehaut sorgen“, so der Programmtext. Alle Sängerinnen und Sänger sind mindestens 60 Jahre alt. Unter der Chorleitung des Münchner Pianisten Michael Ammann sind Lieder wie „We shall overcome“, „The Rose“ aus dem gleichnamigen Film mit Bette Midler oder „Hallelujah“ von Leonard Cohen zu hören.

19. Juni, 19.30 Uhr

Nach dem Motto „Knall-Peng-Schepper!“ bietet der Ascheringer Schlagzeuger Hajo von Hadeln eine Mischung aus Percussion-Soli und Workshop. Was müssen zwei Hände und zwei Füße unabhängig von einander machen, damit aus Geräuschen Rhythmus wird? Diese Fragen will er beantworten. Von Hadeln hat in vielen Bands gespielt, alleine auf der Bühne setzt er auch auf Witz und Charme.

12. Juli, 19.30 Uhr

Es ist das Großprojekt im Pöckinger Kulturjahr: Die Aufführung des Singspiels „Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky aus dem Jahr 1930. Die Chorgemeinschaft Pöcking, Solisten und Instrumentalensembles treten offiziell am 13., 14. und 15. Juli im Beccult auf. Kulturmontag-Besucher können (ausnahmsweise an einem Mittwoch) bei der Generalprobe zuschauen- und -hören. Das Singspiel ist im Sommer im Zusammenhang mit der Langen Tafel in Pöcking geplant, wie Daniela Laußer von der Gemeinde berichtet.

18. September, 19.30 Uhr

Katrin Freiburghaus und Meike Harms aus Gilching vereinen mit ihrem Programm „Keks und Fahrrad“ Gesang, Gitarre, Gerapptes, Geschichten und Gedichte. Ihre Poetry-Slams handeln von Reptilien, pazifistischen Keksrezepten, philosophischen Vögeln und dem Weltraum. Einen roten Faden haben sie aber trotzdem.

30. Oktober, 19.30 Uhr

Erich Kasberger schreibt mit seiner Frau Dr. Marita Krauss nicht nur Bücher über die Nazi-Vergangenheit von Pöcking und Feldafing. Er macht auch Kabarett. „Reichtum genügt!“ heißt sein aktuelles Programm. „Man wird doch noch nachdenken dürfen, und zwar anders als die andern: Wer um die Ecke denkt, verbiegt sich nicht. Wer sich auf den Arm nehmen lässt, reist bequem. So oder anders wird es zugehen, wenn vom Reichtum die Rede ist, also von denen, die Probleme mit dem Nadelöhr haben und den anderen, die schon durch sind“, heißt es in der Ankündigung. Und: „Kasbergers Kabarett hat Esprit, Hintersinn, weltläufiges Lokalkolorit und seziert im Absurden Realität.“

20. November, 19.30 Uhr

Eine vielfältige musikalische Mischung bietet der Abend „Pöckinger Allerlei“ – mit Musizierenden von Jung bis Alt in den unterschiedlichsten Besetzungen und Stilen. Esther Schöpf moderiert.

18. Dezember, 19.30 Uhr

Zum Abschluss des Jahres findet ein „Boarischer Abend“ im Beccult statt – für adventliche Weisen und andere Lieder und Texte sorgen die Hochberghauser Zithermusi, der Starnberger Dreigsang sowie Liesi Buchner. Eine passende Einstimmung auf Weihnachten.

Der Kulturmontag: Infos und Ablauf

Der Eintritt ist beim Kulturmontag frei. Am Ende des Abends werden Spenden für die Künstler gesammelt. Anmelden kann man sich auf der Beccult-Webseite www.beccult.de unter „Veranstaltungen“. Das Programm liegt im Beccult, in der Bücherei und im Rathaus aus und ist auf der Gemeinde-Homepage erhältlich. Wer selbst beim Kulturmontag auftreten will, kann seine Bewerbung an kulturmontag@beccult.de schicken.