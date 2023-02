Pöckings Trachtler machen Theater

Von: Sandra Sedlmaier

Vorstand mit der geehrten Anni Pradler (Mitte): Melanie Kefer, Britta Sauer, Ludwig Gansneder, Theresa Stuhlmiller, Vorsitzender Ludwig Erhard, Felix Erhard und Elke Koch (v.l.). © Andrea Jaksch

Der Trachtenverein D’Würmseer Pöcking hat einen neuen Vorstand - es ist der bewährte. Nächster Termin ist die Premiere des Theaterstücks „Alles neu macht der Mai“ - im März.

Pöcking – Die Pöckinger Trachtler haben einen neuen Vorstand gewählt – und verlassen sich dabei weiter auf die bewährte Führung von Ludwig Erhard. Er wurde in der Jahresversammlung des Trachtenvereins D’Würmseer Pöcking am Freitag wieder zum Vorsitzenden gewählt. Zur Seite stehen ihm Melanie Kefer als Vizevorsitzende, Elke Koch als Kassierin, Felix Erhard als Schriftführer sowie Ludwig Gansneder und Britta Sauer als Beisitzer. Hubert Schnatterer und Thomas Buck haben das Amt der Revisoren, Fahnenträger ist Matthias Stuhlmiller. Zur Sprecherin der Theatergruppe wurde Theresa Stuhlmiller gewählt.

Der Theatergruppe kommt als einziger aktiven Gruppe eine besondere Bedeutung bei den Pöckinger Trachtlern zu. Mangels Jugend gebe es keine Jugendgruppe, sagt Vorstand Erhard im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Unser Altersdurchschnitt ist so hoch, viele unserer Mitglieder sind nicht mehr so gut zu Fuß.“ Deshalb seien sporadisch Vereinsabende geplant, auch ein Ausflug sei im Gespräch. „Jetzt spielen wir aber erst einmal Theater, danach reden wir über das andere“, sagt Erhard.

Das Stück, das die Trachtler aufführen, heißt „Alles neu macht der Mai“ und verspricht, unterhaltsam zu werden. Es geht um die Hausrenovierung einer Familie, die immer wieder verschoben wurde und schließlich als Paradebeispiel im Fernsehen landet, während sich gleichzeitig die Oma um eine andere Art der Renovierung kümmert und sich bei der Sendung „Schöner an einem Tag“ bewirbt. Premiere des Dreiakters ist am Freitag, 10. März, um 20 Uhr im Pfarrsaal in Pöcking. Weitere Aufführungen sind bis Sonntag, 26. März, geplant, jeweils freitags, samstags und sonntags im Pfarrsaal. Beginn ist an den Freitagen und Samstagen um 20 Uhr, am Sonntag bereits um 18 Uhr. Karten gibt es im Internet auf theater-poecking.de oder telefonisch unter 0152 / 23 15 74 62 (immer mittwochs von 17 bis 20 Uhr).

In der Jahresversammlung wurden auch langjährige Mitglieder geehrt. In Abwesenheit sprach Erhard seinen Dank an Rita Ammerl aus, die seit 70 Jahren Mitglied im Trachtenverein D’Würmseer ist. Seit 50 Jahren sind Edwin Menzinger und Andreas Erhard Mitglieder bei den Trachtlern. Und für 25-jährige Mitgliedschaft ehrte der Vorstand Anni Pradler.