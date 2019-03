Alter Gasthof Schauer in Possenhofen wird saniert: Das ist geplant

Ein Medienagentur-Leiter aus Pöcking und ein Kaufmann aus Tutzing sorgen für die Sanierung des denkmalgeschützten Gasthofs Schauer in Possenhofen. Sie haben ein ambitioniertes Ziel: Nach 40 Jahren soll die Gaststätte im Sommer 2020 wieder eröffnen.

Possenhofen – Dass die Gemeinde Pöcking für den alten Gasthof Schauer Investoren gefunden hat, ist schon seit vergangenem Herbst klar. Nun bekommen sie Gesichter: Dr. Florian Huber aus Pöcking und Manuel Kindervater aus Tutzing haben das Erbbaurecht erhalten. Damit verpflichten sie sich, in dem Haus nach 40 Jahren wieder eine Gaststätte einzurichten. Auch die Gemeinde sieht sich in der Verantwortung: Sie will Parkflächen schaffen, eventuell die Straße verlegen, einen Biergarten anlegen und den Vorplatz aufhübschen. Schließlich möchten die Bauherren schon im Sommer 2020 eröffnen.

Selbst betreiben werden die Investoren die Gastronomie nicht: Huber, 41 Jahre, ist promovierter Philosoph, diplomierter Betriebswirt und leitet eine Medienagentur. Kindervater, 38, ist Kaufmann und hat schon Erfahrung mit denkmalgeschützen Gebäuden. Zusammen mit seinem Vater hat er den Bahnhof Bernried von Grund auf saniert.

Das haben die Freunde – der eine ist jeweils Trauzeuge des anderen – auch mit dem Gasthof Schauer vor. „Das ist ein altes Haus mit so viel Geschichte. Das ist meine Passion“, sagt Kindervater. Den Anstoß zu dem gemeinsamen Projekt, für das die Familienväter nebenberuflich eine Firma gründen, gab aber Huber. Bei einem Spaziergang im Jahr 2017 kam er mit seiner Familie an dem historischen Bau vorbei, dessen Wurzeln wohl 400 Jahre zurückreichen. „Ich dachte mir: Es ist so schade, dass dieses Haus im Dornröschenschlaf liegt“, sagt er heute.

Wegen des Denkmalschutzes ist Vorsicht geboten

Dem Duo ist bewusst, was es sich in Zeiten, in denen Wirtshäuser eher schließen als eröffnen, aufgeladen hat. „Wir machen das nicht im Alleingang“, sagt Kindervater. Die Bauplanung und -leitung übernimmt das Büro von Anton Leitner, das nicht nur den Bernrieder Bahnhof, sondern auch das Rentamt in Wolfratshausen kernsaniert hat. Wegen des Denkmalschutzes ist Vorsicht geboten: Die Gaststube muss samt Wandverkleidungen erhalten bleiben, Dielen ausgebaut, restauriert und anschließend wieder eingebaut werden.

Das Haus hat gelitten in den vielen Jahren des Leerstands. „Für uns ist das ein Überraschungsei“, sagt Kindervater. „Wir wissen nicht, was sich hinter manchen Wänden noch verbirgt.“ Durch das Dach sei zeitweise Regen bis in den ersten Stock eingedrungen. Der völlig ramponierte Anbau wird neu errichtet. Eine „ordentliche Summe“ müsse man investieren. Wie viel Geld die beiden in die alten Mauern stecken, wollen sie nicht sagen.

Im Ober- und Dachgeschoss ist Platz für eine Betriebswohnung und Büroräume. Ein Pächter-Ehepaar haben die Investoren gefunden. „Wir sind in finalen Gesprächen“, sagt Kindervater. Das Paar soll eines der führenden Restaurants am Starnberger See eröffnen – „gehobene deutsche Küche, aber nicht abgehoben“. Der Gasthof Schauer soll nicht nur seinen Namen behalten, sondern auch gewisse Gegenstände. Vielleicht lassen sich die alte Waage aus der Küche oder der Messing-Handlauf am Herd als Deko-Elemente einsetzen, sagt Huber.

Erste Schanklizenz gab es im Jahr 1809

Die erste Schanklizenz bekam der Gasthof Schauer im Jahr 1809. Mitte der 2000er Jahre hatte die Gemeinde das gesamte Grundstück mit Nebenanlagen von Philippine Schauer gekauft. Sie war in zweiter Ehe mit Karl Schauer verheiratet gewesen und starb im November 2013.

Am Montag ist der Antrag von Huber und Kindervater Thema im Bauausschuss. Die Infrastruktur-Maßnahmen rund um das Gebäude will die Gemeinde laut Bürgermeister Rainer Schnitzler im kommenden Winter ausschreiben. Ein Planungsbüro sei bereits beauftragt. „Wir müssen uns selbst Druck machen“, sagt der Rathauschef. Die Wiederbelebung des Traditionshauses genieße hohe Priorität. „Ich werde mich stark dafür einsetzen.“

