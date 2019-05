Sisi-Museum erinnert mit historischer Leihgabe an „bombastisches Ereignis“

Mit der Erinnerung an ein „bombastisches Ereignis“ startete das Kaiserin-Elisabeth-Museum in die neue Saison. So bezeichnete die Leiterin der gemeindlichen Einrichtung, Rosemarie Mann-Stein, den Festzug zu Sisis Silberhochzeit vor 140 Jahren.

Possenhofen – Mit der Erinnerung an ein „bombastisches Ereignis“ startete das Kaiserin-Elisabeth-Museum in die neue Saison. So bezeichnete die Leiterin der gemeindlichen Einrichtung, Rosemarie Mann-Stein, den Festzug zu Sisis Silberhochzeit vor 140 Jahren.

Vor rund 20 Interessierten eröffnete Mann-Stein in Possenhofen eine Sonderausstellung. Sie dreht sich um den 27. April 1879. Zum 25. Hochzeitstag von Sisi und Kaiser Franz Joseph bot die Wiener Gesellschaft ein Schauspiel: An dem Festzug durch die Stadt waren 12 000 Darsteller beteiligt. „Ein bedeutendes Ereignis für das gesamte Kaiserreich“, „ein ungemein festlicher und prächtiger Anblick“, zitierte die Museumsleiterin aus historischen Presseartikeln.

Wie bunt und aufwendig sich Gewerbetreibende, Industrielle und Künstler an jenem Tag in Szene setzten, kann man nun im Sisi-Museum bestaunen. Das Starnberger Ehepaar Dr. Werner und Renate Ott hat der Einrichtung einen Paravent aus dem 19. Jahrhundert geliehen. 40 Szenen des Zugs sind darauf abgebildet – von Bären- und Hirschjägern über Fassbinder und Fleischhauer bis zu Drechslern und Glasern. Die Berufsgruppen präsentierten sich mit bunten Fahnen, geschmückten Rössern und ihren typischen Werkzeugen.

Die ersten farbigen Darstellungen vom Festzug zu Sisis Silberhochzeit

Das Besondere an den Gemälden auf dem Paravent: Es handelt sich um die ersten farbigen Darstellungen des Großereignisses. Sie orientieren sich an Ölskizzen des österreichischen Malers Hans Makart, erklärte Werner Ott. „Ein ganz ähnliches Exemplar wurde dem Kaiserpaar 1880 geschenkt.“ Den Paravent, der nun in Possenhofen steht, habe Otts Großmutter 1922 für ihr Hotel im Salzburger Land erworben.

Sisi war laut Presse übrigens nicht so begeistert von den Feierlichkeiten: „Sie machte meist eine Miene wie eine indische Witwe, die verbrannt werden soll“, zitierte Mann-Stein.

Bis 20. Oktober läuft die Saison im Museum. „Wir sind aber auch außerhalb der Öffnungszeiten für Sie da“, betonte die Leiterin. Die Vitrinen wurden gereinigt, in ihnen findet man ein paar Neuheiten – wie Elisabeths Originalzeichnungen von Figuren oder einen Brief von Franz Joseph an seinen Generaladjutanten aus dem Jahr 1864: Darin beschwert sich der Kaiser über die ständige Überwachung – er schreibt sogar von einer „Staatsgefangenen-Existenz“.

Lesen Sie auch:

Kulturförderung: Erstmals Geld fürs Sisi-Museum

Sisi und das Video auf dem Smartphone