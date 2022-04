Weit mehr als 100 Müllsammler in Pöcking

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Mit Greifstöcken, Säcken und Leuchtwesten bewaffnet machten sich mehr als 100 Pöckinger auf, um ihre Gemeinde von Müll und Unrat zu befreien. © Andrea Jaksch

Was für ein Aprilwetter – und was für ein Einsatz der Pöckinger beim gemeindlichen Ramadama. Mehr als 100 Bürger waren trotz Schneefalls zum Bauhof Pöcking gekommen, um beim Aufräumen zu helfen.

Pöcking - Rathausmitarbeiterin Violeta Lovric hatte gerade die weit über 100 Bürger begrüßt und ihnen angesichts des Schneefalls angeboten, erst am Nachmittag oder am Sonntag Müll und Unrat einzusammeln, „dann kam die Sonne raus“, berichtete sie. Die Ausbeute der Aktion war ähnlich wie in den Vorjahren. „Fast ein Container voll, also fünf Kubikmeter“, sagte Bauhofleiter Christian Suttner. Mit Maising, wo die Feuerwehr das Ramadama wegen des schlechten Wetters verschoben hatte, wäre der Container voll gewesen. So viel sei es auch in den vergangenen Jahren gewesen, sagt Suttner. Den kuriosesten Fund der diesjährigen Ramadama-Aktion machten Bundeswehrsoldaten, unter ihnen der Standortälteste Rainer Simon. Sie fanden einen Kuhschädel mit einem Horn.