Ramadama unter speziellen Bedingungen

Üblicherweise wird im Frühjahr in den Gemeinden aufgeräumt. Die Corona-Pandemie hat jedoch die Reinemachaktionen ausgebremst.

Pöcking – Die Gemeinde Pöcking wagt sich als erste aus der Deckung und richtet am Samstag, 18. Juli, ein gemeinsames Ramadama aus. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bauhof in Pöcking am Sandgrubenweg. Die Aktion werde jedoch anders ablaufen als üblich, kündigt die Gemeinde an.

„Die bisherigen Gebiete werden in kleinere Bereiche unterteilt, sodass die Strecke zu zweit oder als Familie gut zu bewältigen ist“, so die Verwaltung. Weiter sei erforderlich, dass sich die Teilnehmer verbindlich bei der Gemeinde anmelden, um die Einteilung der Bereiche im Vorfeld festzulegen. Am gemeindlichen Bauhof werden dann Pläne, Greifzangen, Abfallsäcke und Eimer bereitgestellt und von den Mitarbeitern ausgegeben. Alle Teilnehmer werden gebeten, mit Mundschutz zu kommen, Handschuhe selbst mitzubringen und eigenverantwortlich auf die geltenden Sicherheitsbestimmungen, zum Beispiel Abstandsregeln, zu achten.

Da eine gemeinsame Brotzeit – wie sonst üblich – nicht möglich ist, erhalten alle Helfer als Dank einen Gutschein, der in den Pöckinger Gastronomiebetrieben eingelöst werden kann oder auch für den Bestellservice zu nutzen ist. Wie die Bereiche in Pöcking aufgeteilt sind, ist in den nächsten Tagen auf der Internetseite der Gemeinde unter www.poecking.de nachzulesen. Die Teilnehmer können sich gegebenenfalls für bestimmt Areale, sofern noch nicht vergeben, bewerben.