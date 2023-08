Rex-Mopeds, Fahrtwind und Boogie-Woogie

Mobilität der Nachkriegszeit: Ab Donnerstagabend 18 Uhr sind im Beccult in Pöcking zahlreiche Zweiräder mit Rex-Motoren ausgestellt. Am Samstag steht ein Boogie-Woogie-Abend auf dem Programm mit den „Boogie Bären“

Ausstellung und Rahmenprogramm ab Donnerstag

Am Donnerstag beginnt in Pöcking eine besondere Ausstellung: Im Beccult sind Fahrräder mit Radfix-Hilfsmotor beziehungsweise Rex-Mopeds zu sehen, die anfangs in Possenhofen produziert wurden.

Pöcking/Possenhofen – Ab Donnerstagabend, 18 Uhr, verwandelt sich das Beccult in Pöcking in eine Zeitschleuse: Wer eintritt, fällt in die Zeit um 1950 zurück, als das Moped das wichtigste Fortbewegungsmittel war. Bis zum Sonntag, 20. August, sind im Beccult motorisierte Zweiräder der ersten Nachkriegsstunde ausgestellt – Fahrräder mit Radfix-Hilfsmotor beziehungsweise Rex-Mopeds, die ab 1948 bis zum Jahr 1963 unter anderem im Rex-Werk in Possenhofen gefertigt wurden. Vier Tage lang sind die Mopeds zu sehen, begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm, das die 1950er aufleben lässt.

Der Rex-Fan Toni Bauer aus Pöcking zeigt im Beccult seine eindrucksvolle Sammlung an Rex-Zweirädern, die auch ein Stück Wirtschaftsgeschichte der Gemeinde Pöcking darstellen. Denn ab 1952 war eines der beiden Rex-Motoren-Werke im Schloss Possenhofen untergebracht. Bis 1963 existierte das Rex-Werk in Possenhofen.

Die Mopeds, zunächst als Fahrrad mit Hilfsmotor, später als Moped mit einem oder zwei Sitzen, haben nach der entbehrungsreichen Kriegszeit ihren Fahrern vor allem eines gegeben: eine Form von Freiheit aufgrund der Mobilität, die sie ermöglichten. Bauer, ebenfalls Jahrgang 1948 wie die ersten Rex-Räder, gerät ins Schwärmen, wenn er davon spricht. „Dann hat ein Vater auf dem Weg von der Arbeit nach Haus Brennholz mitbringen können – was das für die Familie bedeutet hat.“

Vortrag, Sternfahrt und Party

Neben der Ausstellung, die am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 13 Uhr geöffnet ist, gibt es ein Rahmenprogramm. Ein Vortrag zu „Possenhofen und Rex“ ist am Freitag, 18. August, um 19 Uhr geplant. Am Samstag, 19. August, treffen sich die Teilnehmer der Rex-Sternfahrt möglichst im 50er-Jahre-Outfit am Beccult, um nach Possenhofen zu fahren. Abends ist ab 18 Uhr die Preisverleihung für die Sternfahrt-Teilnehmer, ab 19 Uhr ist ein 50er-Abend mit den „Boogie Bären“ und der Band „Honky Tonk Five“ vorgesehen. Am Sonntag, 20. August, gibt es ab 10.30 Uhr einen Weißwurst-Frühschoppen zum Ausklang.

Neben den Zweirädern, einem Markt für gebrauchte Zweirad-Teile und Hilfestellungen bei möglichen Reparaturproblemen können Rex-Interessierte das Buch zur Ausstellung erwerben. „Vom Radfix zum Rex“ von Walter Zeichner ist dieses Jahr im Volk-Verlag erschienen und erzählt die Geschichte, wie es in Possenhofen zu einer Moped-Produktion kam und wie sie endete. Am Freitag, 18. August, ist der Autor auch vor Ort in Pöcking und steht für Gespräche mit Interessierten zur Verfügung. edl

„Vom Radfix zum Rex – Das Rex-Motoren-Werk München und Possenhofen 1945 bis 1963“ von Walter Zeichner ist das Buch zur Ausstellung. Es ist im Volk-Verlag erschienen, hat 130 Seiten und kostet 25 Euro.