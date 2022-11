„Saumäßig aufpassen“ bei Sisi-Originalen: Immer wieder Fälschungen im Umlauf

Von: Tobias Gmach

Das schwarze Original-Kleid von Kaiserin Elisabeth ist seit Kurzem in Regensburg zu sehen. © Philipp Mansmann/Haus der Bayerischen Geschichte

Das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg präsentiert ein schwarzes Kleid von Kaiserin Elisabeth. Die Leiterin des Sisi-Museums in Possenhofen, Rosemarie Mann-Stein, erklärt, wie schwierig und teils unbezahlbar es ist, an Originale zu kommen – und dass immer wieder Fälschungen kursieren.

Possenhofen – Eine „spektakuläre neue Inszenierung, in deren Mittelpunkt die bekannteste Bayerin steht: Kaiserin Elisabeth von Österreich“: Das verspricht das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Zu sehen ist dort seit Kurzem ein kunstvoll arrangierter Trauerzug, der Ludwig II. zu Grabe trägt. Höhepunkt der Inszenierung sei das Kleid von Sisi. „Oberteil und Rock sind aus extrem dünnen und feinen Seidentaft und Spitze gefertigt und zeugen vom Modebewusstsein der Kaiserin“, schreibt das Regensburger Museum in einer Pressemitteilung. Und: „Das Haus der Bayerischen Geschichte konnte das Kleid noch zur rechten Zeit zu akzeptablen Bedingungen erwerben. Aktuell erzielen dagegen Devotionalien der Kaiserin beinahe astronomische Preise.“

Rosemarie Mann-Stein, Leiterin des Kaiserin-Elisabeth-Museums Possenhofen, weiß, wie schwierig und teils unbezahlbar es ist, an Sisi-Originale zu kommen. Und dass man dabei „saumäßig aufpassen“ muss, wie sie sagt. Immer wieder seien Fälschungen im Umlauf. Erst vor zwei Wochen stieß sie in einer Privatsammlung auf angebliche Souvenirs, die Ludwig II. Sisi mitgebracht haben soll. „Ein Historiker, der uns berät, hat herausgekriegt, dass sie zeitlich gesehen gar nicht von Sisi sein können“, erzählt Mann-Stein.

Rosemarie Mann-Stein leitet das Sisi-Museum in Possenhofen. © DAGMAR RUTT

Die Museumsleiterin steht als Kundin im Verzeichnis von Auktionshäusern wie dem Dorotheum in Wien. Eine automatisierte Ebay-Recherche läuft standardmäßig. „Wir haben schon im sehr hohen dreistelligen Bereich authentische Objekte ersteigert. Das kleine Museum am S-Bahnhof in Possenhofen präsentiert mehr als 1000 Ausstellungsstücke, darunter auch Sisi-Originale oder eben Dinge, die möglichst viel mit der Kaiserin zu tun haben. Drei Beispiele: ein persönlicher Trauerfächer von Elisabeth, der ihr von ihrer Tochter, Erzherzogin Marie Valerie, anlässlich des Todes von Kronprinz Rudolf geschenkt wurde. Das Fächerblatt hat die Erzherzogin eigenhändig bemalt. „Die blickdichte schwarze Ausführung wurde von der Kaiserin seit den späten 1870er-Jahren bevorzugt benutzt“, so Mann-Stein. Das Sisi-Museum hat den Trauerfächer 2012 beim Dorotheum ersteigert. Heuer im Juli erwarb es einen schwarzer Seidenschirm mit Elfenbeingriff, kein Original, aber den Typ, den auch Sisi verwendete. 2018 schaffte es ein Rubin-Anhänger von Sophie Charlotte, verheiratete Duchesse Alençon, jüngste Schwester der Kaiserin, in die Sammlung. Mann-Stein entdeckte den Anhänger in der TV-Sendung „Bares für Rares“.

Den Trauerfächer, den Kaiserin Elisabeth selbst benutzte, ersteigerte das Sisi-Museum 2012 beim Dorotheum in Wien. © Kaiserin-Elisabeth-Museum/Mann-Stein

Ein schwarzes Kleid wie in Regensburg ist auch in Possenhofen zu sehen – eine Replik mit Spitzenbesatz aus dem 19. Jahrhundert, angefertigt von Kuratorin Helga Weis. Mann-Stein ist wichtig: „Die Maße stimmen exakt mit denen der Kaiserin überein: Größe 1,72 m, Taille 50 cm.“ Jedes Artefakt müsse authentisch und eher kleinteilig sein und die Sammlung anreichern, betont die Museumschefin. Wenn die Kaiserin mal wieder große Aufmerksamkeit erfährt, wie nun in Regensburg, schaut auch sie genau hin. Oft muss sie sich dann ärgern. Auch diesmal. Denn das Haus der Bayerischen Geschichte meldet: „Elisabeth war nicht nur die Großcousine Ludwigs II., sondern auch seine engste Freundin.“ Und: „Die trauernde Kaiserin verabschiedete sich mit einem Jasminstrauß, den sie dem Leichnam Ludwigs in die Hand legte, von ihrem Seelenverwandten.“ Mann-Steins Reaktion: „Alles falsch und frei erfunden. Von einem Haus der Bayerischen Geschichte erwarte ich mir eigentlich keine Märchenstunde.“ Sisi habe den Strauß schicken lassen, und „engste Freundin“ sei auch der falsche Begriff. Bestimmte Mythen seien „unausrottbar“.

Angesprochen auf die neue Netflix-Serie „Die Kaiserin“, reagiert Mann-Stein sanfter: „Jeder will halt Geld machen mit dem Hype um Sisi.“ Sie sieht das pragmatisch: Werbung für die Kaiserin ist auch Werbung fürs Museum.

