Schon wieder heimatlos: Als Kind flüchtete sie aus Armenien, als Mutter aus der Ukraine

Von: Tobias Gmach

Ist dankbar für die Möglichkeiten am Starnberger See: die alleinerziehende Mutter Silva Saakjan. © Andrea Jaksch

Sie musste schon zweimal wegen eines Krieges ihre Heimat verlassen. Nun hat die gebürtige Armenierin Silva Saakjan in Niederpöcking ein Zuhause und einen Job gefunden. Ihren drei Kindern eine Perspektive zu ermöglichen, treibt sie jeden Tag an.

Niederpöcking – Jeder Mensch, der, vertrieben vom russischen Angriff, aus der Ukraine in den Landkreis kommt, hat eine eigene Lebensgeschichte im Gepäck. Oft sind diese Biografien mit historischen Ereignissen verwoben, die hierzulande selten Erwähnung finden. Die Lebensgeschichte von Silva Saakjan, 40 Jahre alt, Mutter von drei Kindern, hat viel mit dem Bergkarabach-Konflikt zu tun. Den Namen hat er von der Kaukasus-Region, seit Jahrzehnten bekämpfen sich dort die Staaten Aserbaidschan und Armenien, erst 2020 wieder in einem Krieg. Silva Saakjan war sieben Jahre alt, als sie mit ihren Eltern aus Armenien floh. Anfang Mai 2022 flüchtete sie wieder vor Gewalt – als russische Raketen auf Odessa in der Südukraine zielten.

„Es war eine gute Entscheidung“, sagt sie heute – und meint die Entscheidung für Deutschland. Mit dem Zug angekommen in Polen, habe sie sich erkundigt, wo sie am schnellsten Arbeit finden würde. Mit einer Hilfsorganisation ging es dann zu einer Starnberger Familie, drei Wochen fanden Saakjan und ihre Kinder dort Unterschlupf, bekamen Unterstützung bei Anträgen für Sozialhilfe. Und schon bald eröffnete sich die Chance zu einem Ort, an dem sie arbeiten, wohnen und Deutsch lernen kann: die Villa K in Niederpöcking, die ehemalige Bundesschule des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Der Münchner Verein „Kinderhaus am See“ hat sie gepachtet, innen kunterbunt angemalt und einen Abenteuerspielplatz für benachteiligte Kinder gemacht. Sozialverbände und die Peter-Maffay-Stiftung nutzen die großzügigen Räumlichkeiten für Workshops jeglicher Art.

Das Allerwichtigste für sie: eine Perspektive für die Kinder

Und Silva Saakjan kocht. Mit vier weiteren Frauen aus der Ukraine sorgt sie für Verpflegung – für die Gäste der Villa und die rund 50 Ukrainer, die nebenan im Bettenhaus Zuflucht gefunden haben. Schon in der Ukraine kochte sie für Kinder aus schwierigen Verhältnissen, bei einem großen Camp mit Hunderten Teilnehmern, wie sie erzählt. Ein Job und ein festes Einkommen: Das ist das Wichtigste für die Alleinerziehende – damit ihr das Allerwichtigste gelingt: eine Perspektive für ihren Nachwuchs zu schaffen.

„Die Zukunft hängt von meinen Kindern ab“, sagt Saakjan. Das elfjährige Mädchen und die Buben (15 und 13) gehen in Tutzing zur Schule, in speziell für die Kriegsflüchtlinge eingerichtete Klassen. Bald sollen sie aber ihrem Leistungsniveau nach in Regelklassen kommen. Vor allem aber sollen sie keine Traumata davon tragen und möglichst psychisch stabil aufwachsen, betont ihre Mutter. Deshalb kann sie sich gerade nicht vorstellen, so bald wieder ins Kriegsland zurückzukehren. Ihr Plan: Die Kinder legen im Fünfseenland die Basis, um eines Tages ihr eigenes Land wieder mit aufzubauen.

Sie kochte für Starnberger Christkindlmarkt

Die 40-Jährige hat die Ukraine als Heimat lieb gewonnen, seit sie mit sieben Jahren aus Armenien dort landete. Sie lernte die Sprache, bekam ihre Kinder. Dass sie weit fort von dort gehen werden würde, als Frau alleine mit drei Kindern ins Nirgendwo aufbrechen, daran dachte sie nie im Leben. „Ich hatte nicht mal einen Reisepass“, sagt sie.

So dramatisch ihr Leben gerade ist – auch sie hat Bekannte im Krieg verloren –, so dankbar ist Saakjan für die Möglichkeiten am Starnberger See. Sie will unbedingt etwas zurückgeben. Gelungen ist ihr das am Starnberger Christkindlmarkt: Dessen Besucher kamen in den Genuss von 70 Litern Borschtsch, einer osteuropäischen Suppenspezialität, die sie mit anderen Frauen gekocht hatte.

In ihrem Beruf hat sich die dreifache Mutter seit der Ankunft in der Villa K erheblich weitergebildet. Dort wird nur vegan gekocht. „Ich habe sehr viel gelernt. Zum Beispiel, dass man Pfannkuchen auch ohne Milch und Eier machen kann.“ Silva Saakjan wirkt im Gespräch sehr ernst und nachdenklich. In diesem Moment aber lächelt sie.

