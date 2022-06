Schüler gewinnen Wette gegen Eltern

So sehen Sieger aus: die Pöckinger Grundschüler. In ihrer Mitte (v.l.) Steffen Rochau, Schulleiter Olaf Beck, Christian Schulz und Bürgermeister Rainer Schnitzler. © Andrea Jaksch

Nach den Pfingstferien bekommen die Mädchen und Buben der Grundschule Pöcking Besuch - einen mobilen Hühnerstall. Das haben sich die Schüler durch den Gewinn einer Wette verdient.

Pöcking – In den Wochen vor Pfingsten haben sich 204 Schüler der Grundschule Pöcking intensiv mit der Umwelt befasst, sie gingen gar bewusst zu Fuß zur Schule. Sich von Mama und Papa chauffieren zu lassen, war tabu – zumindest, wenn die Schüler die Wette gegen den Elternbeirat gewinnen wollten. Bereits zum zehnten Mal organisierte der Elternbeirat das Projekt Ökotrophy, bei dem die Schüler 21 Tage lang zu Fuß oder, wenn der Weg zu weit ist, mit dem Schulbus zur Schule kommen.

Seit 2016 ist die Grundschule Pöcking eine zertifizierte Umweltschule. Jedes Schuljahr widmet die Schule sich einem Umweltthema. Heuer wurde das Thema „nachhaltiger Konsum“ besonders behandelt. Ergänzend zum Unterricht organisierten Christian Schulz und Steffen Rochau vom Elternbeirat die Ökotrophy. Es handelt sich um einen Wettbewerb, bei dem die Schüler gegen das Ökotrophy-Team (der Elternbeirat) antraten. Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, wettete in diesem Jahr die gesamte Schülerschaft gegen den Elternbeirat – anstatt wie in vergangenen Jahren die Klassen gegeneinander. „Die Kinder sollen ein gemeinsames Ziel erreichen“, so Schulz.

80 Prozent der Punkte das Ziel - es war viel mehr

Die Schülerschaft wettete, dass sie insgesamt 80 Prozent der möglichen Gesamtpunkte sammelt. Mit jedem Schulweg, den ein Kind zu Fuß bewältigte, konnte ein Punkt gesammelt werden. Von Schülerlotsen erhielten die Kinder einen symbolischen Punkt in Form eines Holztalers. Diesen sollten die Schüler dann in einen großen Glasbehälter in der Aula werfen. Auf dem Behälter war der Füllstand der zu erreichenden 80 Prozent der Gesamtpunkte gekennzeichnet. Die Schüler gewannen deutlich, sie erreichten 96,3 Prozent.

Die Siegerehrung fand noch vor den Ferien statt, als Preis wird nach den Pfingstferien während zwei Wochen ein mobiler Hühnerstall an die Schule kommen. Jede Klasse darf sich einen Tag lang mit den Hühnern beschäftigen. Zur Verwertung der gesammelten Eier soll dann ein Pfannkuchentag veranstaltet werden. Wenn die Schülerschaft verloren hätte, hätte sie zusammen mit den Lehrern einen Vormittag lang in Pöcking Müll aufsammeln müssen. Auf einer eigens dafür konzipierten Webseite www.oekotrophy.de konnten alle den Punktestand nachschauen. Darüber hinaus zeigte die Webseite das eingesparte CO2 an, damit die Kinder ein Gefühl für Nachhaltigkeit bekommen. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass man bereits mit kleinen Dingen viel verändern kann“, sagte Schulz. Die Webseite wurde von Sabine Schön vom Elternbeirat konzipiert.

Weitere Projekte bereits in Planung

Bürgermeister Rainer Schnitzler unterstütze das Projekt finanziell. Die Gemeinde übernahm die Kosten für die Utensilien (Taler, Glasbehälter) und den Gewinn, den Hühnerstall. Schulz zufolge hat die Aktion Eindruck bei den Schülern hinterlassen – viele gehen weiterhin zu Fuß zur Schule. Besonders freute er sich über den Sportsgeist, den die Schüler zeigten. Wenn doch mal jemand mit dem Auto gefahren wurde, habe er das fairerweise gesagt. Weitere Workshops und Aktionen zum Thema nachhaltiger Konsum seien in Planung, jede Klasse plane ein eigenes Projekt – aber erst nach dem Besuch der Hühner.