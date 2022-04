See- und Alpenpanorama ohne Glas und ohne Worte

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Diesen Ausblick wird es nicht geben: Die Gemeinde Pöcking will das dreiteilige Erklärungstryptichon nahe des Schlosses Possenhofen nicht aufstellen. © Gemeinde Pöcking

Die Gemeinde Pöcking verabschiedet sich von dem Projekt Alpenpanorama. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Eigentlich niemand in dem Gremium weinte dem im Rahmen des von der Zukunftswerkstatt angestoßenen Identifizierungsprozesses entstandenen Vorhaben eine Träne nach.

Pöcking - Die Kosten, der Vogelschutz, die Sorge vor Vandalismus, die Größe und der geplante Standort waren letztlich ausschlaggebend für die Beerdigung des Alpenpanoramas. Zur Erinnerung: Im Herbst 2020 hatte der Augsburger Kommunikations- und Medienberater Dr. Rudolf Huber dem Ausschuss das Projekt vorgestellt. Geplant war ein Gestell aus Edelstahl mit drei gleichgroßen Scheiben aus bruchsicherem Panzerglas. Das linke Glas sollte ein mehrdimensionales Profil der Landschaft darstellen, die sich dem Betrachter an dem Standort bietet. Für das rechte Glas war ein vom Betrachter aus geschossenes Föhnbild vorgesehen. In der Mitte sollte der Textteil die Entwicklung der Landschaft erläutern und den Aufbau des Panoramas erklären. Über die gesamte Glasfläche hätte sich eine Linie gezogen, die die Konturen des durch die Scheiben erkennbaren realen Alpenpanoramas nachzeichnet. Die Bergspitzen sollten markiert und benannt werden.

Mit dem Projekt hatte sich im Rathaus zuletzt Daniela Laußer befasst, „unsere Allzweckwaffe“, wie Bürgermeister Rainer Schnitzler sagte. Denn seine Mitarbeiterin kümmert sich nicht nur als Managerin um das Beccult, sie ist als Grafik-Designerin auch in diesem Metier für die Gemeinde unterwegs, betreut unter anderem den Internetauftritt. Nach ihren Hochrechnungen auf Grund der Angebote von vor zwei Jahren belaufen sich die Gesamtkosten auf mindestens knapp 16 000 Euro. Tatsächlich habe nur einer von drei Teilnehmern an der Ausschreibung die gewünschte Ausführung angeboten. Mit einer Ausnahme: Verbundsicherheitsglas beinhalte sein Angebot nicht.

Im Winter hatten Bauhofmitarbeiter ein Modell des Panoramas erstellt und es an dem Standort auf dem gemeindlichen Seegrundstück im Paradies in Possenhofen aufgestellt. Der Bürgermeister machte kurzen Prozess. In der Größenordnung könne er sich das Projekt direkt am See nicht vorstellen. „Angesichts der aktuellen Lage werden wir uns fragen lassen müssen, ob wir keine anderen Probleme haben“, sagte Schnitzler. Ihm pflichtete sein Vize Albert Luppart (PWG) bei. Er wiederholte seine Bedenken: „Wir verstellen uns mit dem Gestell den schönsten Platz am See mit ungetrübtem Blick in die Berge.“ Er fürchtet ein Vogelsterben, weil die gefiederten Tiere die transparente Tafel nicht erkennen und dagegen knallen. „Und in der Hochsaison werden die Badegäste das Gestell als Trockenständer für ihre Handtücher nutzen“, unkte Luppart.

Christian Fries (Grüne) sah wegen des fehlenden Sicherheitsglases seine ursprünglichen Bedenken zu Vandalismus bestätigt. Barbara Baumer (PWG) fasste sich kurz: „An der Seekante stört das Alpenpanorama.“ Gregor Lutz (CSU), der sich als Fan des Projektes outete, räumte ein, von der Größe des Gestells negativ überrascht worden zu sein.