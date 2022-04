Sisi-Museum am Starnberger See öffnet wieder - aber mit Einschränkungen

Von: Tobias Gmach

Heißt ab 1. Mai wieder Besucher willkommen: Rosemarie Mann-Stein, Leiterin des Kaiserin-Elisabeth-Museums in Possenhofen. © Dagmar Rutt

Das Sisi-Museum startet in eine Saison mit selbstauferlegten Corona-Einschränkungen. Das Team schmerzen besonders die großen Abstriche beim Kinder- und Jugendprogramm. Museumsleiterin Rosemarie Mann-Stein will trotzdem das Beste aus der Situation machen.

Possenhofen – Wie sehr die Pandemie einer kleinen, ehrenamtlich betriebenen Einrichtung zu schaffen macht, zeigt das Beispiel Kaiserin-Elisabeth-Museum in Possenhofen. Die Saison 2020 fiel komplett aus, 2021 hielt sich das Haus dank einer Spendenaktion über Wasser – und auch 2022 kommt es um größere coronabedingte Einschränkungen nicht herum. „Wir machen es eins zu eins so wie im Vorjahr“, sagt Museumsleiterin Rosemarie Mann-Stein mit Blick auf die am 1. Mai beginnende und bis 23. Oktober laufende Saison. Das bedeutet: Laut Hausordnung gelten FFP2-Maskenpflicht und die 3G-Regel. Die Gruppengrößen sind auf fünf bis sechs Personen begrenzt.

Vor der Pandemie schleusten Mann-Stein und ihre Kolleginnen 25 Leute pro Führung durch die kleinen Räumlichkeiten am Bahnhof, fertigten Reisebusse aus Italien, Ungarn, Frankreich oder der Schweiz ab. „Die muss ich leider alle vertrösten, bis die Pandemie vorbei ist“, sagt Mann-Stein. Die 79-Jährige hat gute Gründe dafür. „Die Räume sind beengt, wir können in keinem richtig durchlüften. Das Vorgehen ist mit allen abgestimmt, unsere Führerinnen sind alle weit über 60 Jahre alt.“ 2021 sei es gelungen, Corona-Infektionen unter Mitarbeiterinnen zu vermeiden, und so soll es auch heuer sein. Aus Rücksicht auf die älteren Damen (ein einziger Mann arbeitet mittlerweile im Museum) und deren Ehegatten.

Die selbst auferlegten Einschränkungen haben drastische Folgen fürs Kinder- und Jugendprogramm: Keine Schulklassenführungen, keine Ferienangebote und auch keine der gut nachgefragten Kindergeburtstage wird es heuer im Sisi-Museum geben. „Das ist für uns Kinder-Museumsführerinnen sehr schmerzlich. Das tut uns sehr leid“, sagt Roswitha Wenzl, verantwortlich für das Kinder- und Jugendprogramm. Und sie erklärt: „Auch unter dem Aspekt, dass wir keine Aufenthaltsräume anbieten können für jene Kinder, die gerade nicht geführt werden, erscheint uns die Annahme von Schulklassen nicht möglich.“ Ausnahmen gibt es für Klassen, die im Schullandheim in Pöcking oder in der Jugendherberge in Possenhofen untergebracht sind. Gestaffelte Führungen in kleinen Gruppen wären in diesem Fall denkbar, so Wenzl.

Der 2020 erfundene „Sisi-Mobil-Museumskoffer“ ist weiter gefragt

Gefragt sei weiterhin der „Sisi-Mobil-Museumskoffer“. Eine vor allem für Kindergruppen und Schulklassen gedachte Idee aus dem Jahr 2020, als das Museum geschlossen blieb, aber trotzdem sichtbar bleiben wollte. Der Inhalt: Bücher über die Kindheit der späteren Kaiserin Elisabeth, CDs mit Zither- und Volksmusik von Herzog Max in Bayern, Memorys mit Motiven von ausgewählten Museumsobjekten, verschiedenen Puzzles, viele Rätsel, Bilder zum Ausmalen, Anziehpuppen zum Ausschneiden. Der Koffer sei nicht nur für den Heimat- und Sachkundeunterricht geeignet, sondern auch für fröhliche Spielenachmittage in den Ferien, in Schullandheimen oder auch Kindergärten.

Die große Spendenbereitschaft im vergangenen Jahr sichere das Museum immer noch ab, sagt Leiterin Mann-Stein. Heuer im Februar durfte sie sich über die Zusage von 60 000 Euro an Fördermitteln freuen – Geld für die Entwicklung von Tour-Guides, auch für Gehörlose. Mann-Stein betont mit Blick auf die Zukunft: „Wir wollen alle, dass Sisis Botschaft und das Museum weiterleben.“

Öffnungszeiten des Kaiserin-Elisabeth-Museums

Das Sisi-Museum (Schlossberg 2, Possenhofen) ist ab 1. Mai freitags, samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Gruppentermine während der Saison können nur außerhalb dieser Zeiten nach Terminabsprache arrangiert werden. Anfragen an z (0 81 57) 92 59 32 oder per E-Mail an sisi-museum@web.de. Der Sisi-Mobil-Museumskoffer kann gegen eine Leihgebühr von 20 Euro für 14 Tage bei Roswitha Wenzl reserviert werden. Sie ist per E-Mail an roswitha.wenzl@me.com oder unter z 01 51/46 32 90 17 erreichbar. Weitere Infos: www.kaiserin-elisabeth-museum.de.