Neue Vorsitzende will an der Basis wirken

Von: Sandra Sedlmaier

Neuwahl bei der SPD Pöcking-Feldafing (vo.v.l.): Kreisvorsitzende Christiane Feitmeier, die neue Ortsvorsitzende Bettina Nickel, Nico Wunderle sowie (hi.v.l.) Ameli Erhard, Georg Stark, Peter Fischhaber und Elke Schramm. © Dagmar Rutt

Der SPD-Ortsverein Pöcking-Feldafing hat Bettina Nickel an seine Spitze gewählt. Sie folgt auf Nico Wunderle, der ins Saarland gezogen ist.

Pöcking/Feldafing – Die SPD Pöcking-Feldafing hat einen neuen Vorstand. Die Niederpöckingerin Bettina Nickel ist die neue Vorsitzende. Sie wurde am Freitagabend im Pöckinger Gasthaus Post gewählt. Nico Wunderle, der den Ortsvereins seit 2019 geführt hat, ist nach Saarbrücken gezogen und stand deshalb als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung.

Bettina Nickel ist seit 30 Jahren in der SPD. Im Vorstand des Ortsvereins war sie bereits als Beisitzerin vertreten. „Als Nico gesagt hat, dass er wegzieht, habe ich mich gerne um den Vorsitz beworben“, erzählte sie auf Anfrage des Starnberger Merkur. Ihr geht es um die Pflege der Demokratie: „Demokratie fängt an der Basis an. Man sieht an der politischen Entwicklung in Europa, wie wichtig es ist, sich zu engagieren – und zwar nicht nur im Gemeinderat, sondern vor Ort, an der Basis.“ Sie freut sich auf ihr neues Ehrenamt. Der Ortsverein Pöcking-Feldafing hat rund 45 Mitglieder.

Die Pläne für die Zukunft sind klar: „Erst mal aus dem Mehltau der Pandemie rauskommen und im Ortsleben wieder Präsenz zeigen“, sagte Nickel. Durch die beiden Gemeinderäte – Christian Hörndl in Pöcking und Peter Fischhaber in Feldafing – sei man gut vernetzt. Die 51-jährige Juristin, die im Katholischen Büro Bayern arbeitet, ist in Niederpöcking aufgewachsen und vor fünf Jahren aus München an den Starnberger See zurückgekehrt.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Fischhaber gewählt, Schriftführerin ist Elke Schramm. Revisoren sind Ameli Erhard und Georg Stark. Kreisvorsitzende Christiane Feitmeier gratulierte dem neuen Vorstand.

Mit Nico Wunderle verlieren die Sozialdemokraten im Landkreis ein engagiertes, junges Mitglied. Er hat sich schon im vergangenen Herbst aus dem Vorstand des Juso-Bezirksverbands Oberbayern zurückgezogen, weil sein Umzug da bereits feststand. Den Sozialdemokraten will er weiter treu bleiben. „Ich werde mich auch im Saarland einbringen“, kündigte er an.