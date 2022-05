Riesenprojekt Kläranlagen-Sanierung

Von: Sandra Sedlmaier

Die Kläranlage in Starnberg muss in den kommenden Jahren von Grund auf saniert werden. Die Luftaufnahme zeigt die Anlage im Jahr 2016, als das neue Verwaltungsgebäude auf dem Gelände errichtet wurde. © Michael Rudy

Der Abwasserverband Starnberger See macht gute Erfahrungen mit eigenem Personal für Kanaluntersuchung und -unterhalt. Als finanziell großer Brocken kommt die Sanierung der Kläranlage auf den Verband zu.

Pöcking – Der Abwasserverband Starnberger See ist auf einem guten Weg. Diese Botschaft vermittelte Geschäftsleiterin Dr. Stephanie Rapp-Fiegle den Verbandsräten in der jüngsten Versammlung in Pöckinger Beccult. Sie kündigte Neuerungen an und berichtete von anstehenden Projekten. In der Verbandsversammlung wurde auch der Haushalt 2022 verabschiedet.

Die Neuerungen bekommen die Bürger aus den Gemeinden rund um den Starnberger See mit der nächsten Post des Verbands zu spüren. „Demnächst gibt es zwei Bescheide in einem Kuvert“, kündigte Rapp-Fiegle an. „Geplant ist, dass wir künftig nur noch einen Bescheid verschicken, für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswassergebühr.“ Derzeit werden die beiden Bereiche noch separat behandelt.

Kläranlage in Starnberg zuletzt im Jahr 2000 saniert worden

Eines der anstehenden Projekte ist die Sanierung der Kläranlage in Starnberg. Sie war zuletzt im Jahr 2000 saniert worden, alle 25 Jahre sind erfahrungsgemäß größere Reparaturen fällig.

Einen Vorgeschmack auf anstehende Reparaturen gab es im Sommer vergangenen Jahres: Finanzchef Ludwig Raab meldete knapp 45 000 Euro überplanmäßige Ausgaben durch einen Schaden am Getriebe der Schlammzentrifugierung. „Sonst wäre es bei den Kosten für die Klärschlammbehandlung eine Punktlandung gewesen“, berichtete er.

Bei der anstehenden Sanierung der Kläranlage wolle man schauen, welche neuen Technologien nötig seien, kündigte Rapp-Fiegle an. „Zum Beispiel, um den Energieverbrauch zu reduzieren.“ Bei der Sanierung 2000 habe man sich für eine günstigere Kläranlage und einen höheren Energieverbrauch entschieden, erinnerte Verbandsvorsitzender Rainer Schnitzler. „Jetzt ist die Energie umso wertvoller“, sagte er und drückte erneut sein Bedauern aus, dass das Landratsamt auf den Dächern der Verwaltungsgebäude des Verbands in Starnberg keine Fotovoltaikanlage genehmigt habe. „Wir hätten viele Millionen Kilowattstunden produzieren können.“ Für die Sanierung rechnet er mit einem deutlichen zweistelligen Millionenbetrag.

Positiver Saldo: „Da bin ich angesichts der Rohstoffpreise froh“ Der Abwasserverband Starnberger See unterhält neben der Kläranlage in Starnberg ein Kanalnetz von über 600 Kilometer Länge und rund 100 Pumpwerke. Er kümmert sich um das Abwasser von 61 000 Bürgern rund um den See. Für den Haushalt 2022 sieht Finanzchef Ludwig Raab Einnahmen von 13 Millionen Euro aus der Schmutzwassergebühr sowie 2,1 Millionen Euro aus der Niederschlagswassergebühr vor. Beide Gebühren wurden zum Beginn des Jahres auf 3,60 Euro pro Kubikmeter sowie 1,12 Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche erhöht. Kosten fallen unter anderem für Unterhalt und Reparatur der Kläranlage an, für Strom, Beratung und Prozesse, für die Erneuerung der Kanalstrecken vor allem in Tutzing, Mörlbach und in Starnberg. 6,5 Millionen Euro sind für Personalkosten veranschlagt. 2021 waren erstmals seit Jahren keine neuen Kredite erforderlich, für 2022 ist eine Schuldenaufnahme in Höhe von knapp zehn Millionen Euro geplant. Ebenso in den kommenden Jahren, auch wegen der Sanierung der Kläranlage. „Der Abwasserverband muss kostendeckend und nicht gewinnbringend arbeiten“, unterstrich Raab. Die Gebühren seien so berechnet, dass sie die Ausgaben genau deckeln. „Wir schließen in 2022 mit einem positiven Saldo von 325 000 Euro ab“, sagte er. „Da bin ich angesichts der Rohstoffpreise und der Unsicherheit froh. Wir haben sogar noch Luft drin.“

Insgesamt werde sich der Verband auf seine Kernkompetenzen Abwasserableitung und -reinigung konzentrieren, kündigte Rapp-Fiegle an. „Ich versuche auch, das Kostenbewusstsein bei den Mitarbeitern zu schärfen“, sagte sie. Gleichzeitig werde die Digitalisierung vorangetrieben sowie eine Neustrukturierung. „Dann sind Vertretungen leichter möglich.“

Die Kanalsanierungen und die Fremdwasserproblematik werden den Verband weiter beschäftigen, sagte die Verbandschefin. Hierbei berichtete sie von den Vorarbeiten in Mörlbach, wo erstmals das eigene Gerät für die Dichtigkeitsprüfungen der Grundstücksanschlüsse eingesetzt worden sei. „Das ist sehr gut gelaufen.“ Wie berichtet, hat sich der Abwasserverband entschieden, auf eigenes Gerät und eigene Mitarbeiter zu setzen, anstatt externe Firmen zu beauftragen.

Weiteres großes Projekt: Erstellung eines Klärschlammkonzept

Das bestätigte Margot Große, die beim Verband für die Kanal- und Grundstücksanschluss-Untersuchung verantwortlich ist. „Mit den eigenen Leuten gibt es eine bessere Performance.“ Externe Firmen hätten oft einige Arbeiten abgelehnt oder nicht gemacht. „Die eigenen Leute können’s komischerweise.“

Ein anderes großes Projekt, das der Verband angehen muss, ist die Erstellung eines Klärschlammkonzepts. Dessen Entsorgung wird immer teurer und schwieriger. „2023 müssen wir ein Konzept vorlegen“, sagte Rapp-Fiegle. Bis 2030 müsse es umgesetzt sein.