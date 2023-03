Jugendherberge freut sich über Nachfrage-Boom - und wiegt Speisereste

Von: Tobias Gmach

Zurück in der Normalität: Jugendherbergsleiter Christian Burggraf freut sich über die vielen Buchungen, die für 2023 schon vorliegen. © Andrea Jaksch

Die Jugendherberge in Possenhofen wird heuer wohl wieder so viele Übernachtungsgäste wie vor Corona begrüßen. Und sie ist als eine von wenigen in Bayern Teil eines Pilotprojekts: Damit künftig weniger Essen weggeworfen wird, kommen Speisereste auf die Waage.

Possenhofen – Das Einbahnstraßensystem ist passé, die Tische im Speisesaal sind wieder enger zusammengerückt. Und doch ist etwas geblieben von den Corona-Maßnahmen in der Jugendherberge in Possenhofen, der einzigen im Landkreis Starnberg. „Die Frühstückszeit bleibt bei zwei statt vorher eineinhalb Stunden“, erzählt Herbergsleiter Christian Burggraf. „Das entzerrt das Ganze etwas.“ Die Pandemie hat also auch Positives bewirkt. Aber zwischenzeitlich hatte sie den Jugendherbergen in Bayern und damit auch der am Starnberger See so zugesetzt, dass von drohender Insolvenz die Rede war, vom Zusammenbrechen der Strukturen des Verbands. Doch nach dem wieder befriedigenden Jahr 2022 scheint die Krise nun endgültig überwunden: „Wir erleben einen regelrechten Nachfrageboom, der bis in 2024 hinein reicht“, sagt Burggraf.

Rund 29 500 Übernachtungen verzeichnete das Haus im Vor-Corona-Jahr 2019. Für 2023 sind schon jetzt 25 500 gebucht. Die Klassenfahrten werden laut Burggraf frühzeitig reserviert, aber ein paar urlaubende Familien und andere Jugendgruppen kommen sicher noch dazu. „In den Ferien ist noch die eine oder andere Lücke. Daher kommt meine Zuversicht“, erklärt der Herbergsleiter.

142 Betten stehen zur Verfügung, vier Schulklassen gleichzeitig kann die Einrichtung an der Kurt-Stieler-Straße ein Dach über dem Kopf bieten. Burggraf ist nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen froh über die Rückkehr der Klassenfahrten. „Die Jugendlichen lernen sich noch mal anders kennen als in der Schule. Sie müssen den Tisch selbstständig abräumen, sich mit Gleichaltrigen ein Zimmer teilen.“ So werde soziales Verhalten außerhalb der eigenen Familie eingeübt.

Das Küchenpersonal um Bianka Blättermann und Moritz Rothe wirft Speisereste seit Kurzem in Behälter. Sie werden im Rahmen eines Pilotprojekts gewogen. © Andrea Jaksch

Die Normalität ist also zurück, aber die Preise, die die Herberge für Diverses zahlen musst, sind nicht normal. „Das Problem ist schon da“, sagt Burggraf, angesprochen auf die Inflation. „Bei jedem Lieferanten tauchen Extra-Kosten auf der Abrechnung auf.“ So gebe es von der Wäscherei, die die Bettwäsche der Jugendherberge reinigt, einen Benzinaufschlag. Um ausgeglichen zu wirtschaften, hat die Herberge schon 2022 die Preise etwas erhöht. Eine weitere Erhöhung folgte laut Burggraf heuer.

Als eine von fünf Jugendherbergen in Bayern ist die am Starnberger See Teil eines Pilotprojekts. Es ist – in Kooperation mit dem Bund Naturschutz – kürzlich angelaufen. Damit künftig weniger Essen weggeworfen wird, kommen Speisereste auf die Waage. „Das Küchenpersonal füllt sie in spezielle Behälter“, sagt der Hausherr. Anschließend soll untersucht werden, ob ein besonders hohes Speiserest-Aufkommen zum Beispiel mit bestimmten Speisen und Rezepturen oder auch mit bestimmten Verpflegungsformen wie etwa Buffet mit Selbstbedienung zusammenhängen. Mit den Erkenntnissen sollen dann die Abläufe in den Küchen und auch das Speisenangebot an sich überarbeitet werden.

Abgesehen davon wollen die Jugendherbergen ab 2024 nur noch nachhaltige Lebensmittel anbieten. „Bio ist heute keine Frage des ‚Ob’ für unsere Gäste – ebenso wenig wie ein Angebot von vegetarischer und veganer Verpflegung. Die Kinder, Jugendlichen, Familien und Gruppen, die zu uns kommen, erwarten selbstverständlich, dass unsere Häuser so wirtschaften, dass sie und folgende Generationen eine lebenswerte Welt vorfinden.“ Mit diesen Worten wird Burggraf in einer aktuellen Pressemitteilung des Jugendherbergswerks zitiert. Ein Anfang sei in Possenhofen schon gemacht: Sämtliche Molkerei-Produkte, also Milch, Käse und Co., stammen laut Burggraf aus nachhaltiger Erzeugung.