Pöckinger Priester war 1944 in Erschießungen verwickelt: Kommt sein Name weg vom Straßenschild?

Teilen

Pöcking räumt mit seiner Vergangenheit auf. © picture alliance/dpa/Matthias Balk

Weihbischof Defregger war 1944 Teil eines Erschießungskommandos in Italien. Noch immer ist im Ort Pöcking ein Weg nach ihm benannt - das soll sich jetzt ändern.

Pöcking – Am Pfingstmontag bricht der Pöckinger Bürgermeister Rainer Schnitzler mit einer Gemeinderatsdelegation zu einer Reise nach Italien auf. In den Abruzzen wollen sie am Gedenken an ein Massaker teilnehmen, das deutsche Soldaten dort am 7. Juni vor 78 Jahren verübten und 17 Männer das Leben kostete. Es ist mit einem Namen verknüpft, der in Pöcking ein Straßenschild schmückt: Matthias Defregger.

20 Jahre ist Schnitzler nun schon Rathauschef. Bis vor Kurzem hat sich niemand über den Weihbischof-Defregger-Weg aufgeregt, der seit 1997 so heißt. Defregger lebte bis 1995 in Pöcking im Landkreis Starnberg als angesehener Mitbürger und geschätzter Seelsorger, Schnitzler hat noch bei ihm ministriert – und das durchaus gern, wie er erzählt.

Pöcking: Weihbischof war Teil eines Erschießungskommandos

Dass der Kirchenmann einen dunklen Fleck auf seiner Vita hatte, war den Pöckingern bekannt. Seine Beteiligung als Hauptmann der Wehrmacht an einem Erschießungskommando wurde allerdings so erinnert: Partisanen hatten im Krieg einen deutschen Dorfposten überfallen, zur Vergeltung wurde Defreggers vorbeikommender Einheit der Befehl erteilt, alle männlichen Bewohner in Filetto di Camarda zu liquidieren. Hätte er sich widersetzt, wäre der Offizier auch erschossen worden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.



Es ist die Version, die auch die Münchner Staatsanwaltschaft 1970 der Einstellung ihrer Mord-Ermittlungen gegen Defregger zugrunde legte. Sie sah seine strafrechtliche Unschuld als erwiesen an. Vorausgegangen war ein internationaler Skandal, nachdem der Spiegel im Sommer 1969 in Filetto mit Hinterbliebenen gesprochen und den Fall Defregger auf den Titel gehoben hatte. Als die Justiz ihn zu den Akten legte, verstummte auch die erregte Debatte wieder.

Historiker betont: Pöckinger Weihbischof war Mittäter

Die Berufung auf einen angeblichen Befehlsnotstand erscheint heute angesichts militärhistorischer Forschungen in einem neuen Licht. Kein einziger deutscher Exekutionsverweigerer – und die gab es – wurde selbst „an die Wand gestellt“. Für den heute in Köln lehrenden italienischen Historiker Carlo Gentile, der ein Standardwerk über Kriegsverbrechen der Wehrmacht in Italien verfasst hat, steht fest: Defregger war zumindest ein Mittäter. Auf dem Höhepunkt des Skandals rechtfertigte sich der Weihbischof so: Die Kriegsereignisse lasteten schwer auf ihm, juristisch oder moralisch sei ihm aber nichts vorzuwerfen.



Nach dem Krieg hatte Defregger Theologie studiert und sich zum Priester weihen lassen. Seinen Vorgesetzten beichtete er, was er als Soldat getan hatte. Von den Hinterbliebenen der Vergeltungsaktion jedoch hielt er sich zeitlebens fern. Nach 1969 setzte er nie wieder einen Fuß nach Italien. Von Zeichen der Reue ist in Filetto nichts bekannt.



Pöckinger Weihbischof hat soldatische Vergangenheit abgespalten

Als Schnitzler vor zwei Jahren über diese Hintergründe durch einen Zeitungsbericht erfuhr, beauftragte er die in Pöcking ansässige Geschichtsprofessorin Marita Krauss mit vertieften Recherchen. Diese bestätigten den KNA-Bericht im Wesentlichen. Defregger habe als Kirchenmann seine soldatische Vergangenheit komplett abgespalten. So deutet die Historikerin ihren Befund. Den Kontakt zu seinen alten Kriegskameraden habe er weiter intensiv gepflegt.



Im Pöckinger Rathaus ist man enttäuscht, dass es Defregger zu Lebzeiten nicht vermocht hat, eine Geste der Versöhnung in Filetto zu setzen. Das will der Gemeinderat mit seiner Reise nun nachholen.



Krauss hat kürzlich Post vom Bundespräsidenten erhalten. Von den deutschen Verbrechen in Italien sei hierzulande noch immer viel zu wenig bekannt, schreibt Frank-Walter Steinmeier. „Aber die Opfer, ihre Nachfahren und die Überlebenden haben ein Recht darauf, nicht vergessen zu werden. Deshalb danke ich Ihnen und der Gemeinde Pöcking vielmals für Ihre wichtige Initiative.“ Gut möglich, dass der Weihbischof-Defregger-Weg bald umbenannt wird.

Das Gedächtnis an ihn werde man in Pöcking aber keinesfalls tilgen, betont Krauss. Er soll von nun an jedoch als „der doppelte Defregger“ in Erinnerung bleiben. So wie in Filetto di Camarda, wo er auf einer Infotafel verewigt ist: als Wehrmachtshauptmann, der später Weihbischof wurde. - Christoph Renzikowski

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.