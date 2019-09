Tornado fegt über den Starnberger See: 40 Meter hohe Wasserhose

Ein Naturschauspiel gab es am Starnberger See zu beobachten: Eine Windhose hat sich am Sonntagnachmittag gebildet.

Possenhofen - Starker Wind wehte nicht, es regnete aber in Strömen - und dabei hat sich auf dem Starnberger See eine Windhose gebildet. „Beeindruckend“, kommentiere Walter Kohlenz von der DLRG Pöcking-Starnberg, die mit anderen Ehrenamtlichen das Phänomen von der Wachstation in Possenhofen aus beobachtete. Die DLRGler haben auch das Foto geschossen.

Gegen 15:45 Uhr hatte sich am Sonntag eine rund 40 Meter hohe Windhose aufgebaut. So bezeichnet man einen Tornado, der über einer Wasserfläche entsteht.

Possenhofen: Tornado fegt über den Starnberger See

Er habe nicht gesehen, wie sich das Phänomen gebildet habe – aber etwa zehn Minuten war der Schlauch zu sehen, pulsierte ein wenig und löste sich auf. Als sich die Windhose auflöste, fuhr die „Seeshaupt“ daran vorbei. Eine Gefahr war die Windhose für niemanden – der See war wie leergefegt.

