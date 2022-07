Straßenfest der Superlative in Pöcking

An die 50 Attraktionen bot das Straßenfest in Pöcking, das Rekorde brach. © Photographer: Andrea Jaksch

Das Pöckinger Straßenfest war eines der Rekord - und es dauert bis in die frühen Morgenstunden.

Pöcking - Tausende Menschen haben am Samstag das Straßenfest der Gemeinde Pöcking besucht. Kulturreferent und Vizebürgermeister Albert Luppart klang am nächsten Morgen zwar etwas heiser, doch er war hoch zufrieden: „Es war sensationell und hat alle unsere Erwartungen übertroffen.“ Fast kein Verein, keine Einrichtung habe sich lumpen lassen und mitgemacht. Daher konnte die Gemeinde entlang der Hauptstraße zum Fest mit an die 50 Attraktionen und Ständen aufwarten, die den ganzen Tag belagert wurden.

Auch an den vielen Angeboten für den Nachwuchs bildeten sich lange Schlangen. „Pöcking hat gezeigt, was es kann“, sagte Luppart stolz. Er freute sich auch besonders darüber, dass alles glatt gelaufen sei. „Es gab keine Ausfälle.“ Alle hätten hochmotiviert an der Umsetzung des Fests mitgewirkt. Und der Bauhof sei am Sonntag schon mit der Kehrmaschine unterwegs gewesen. „Wir können sehr stolz und dankbar sein, dass wir als Gemeinde so etwas auch ermöglichen können“, so Luppart. „Um 3.50 Uhr habe ich die Straße im Norden und Bürgermeister Rainer Schnitzler im Süden wieder für den Verkehr freigegeben.“ Das Fest habe neue Maßstäbe gesetzt: „Wir haben vor vier Jahren beim letzten Fest gedacht: Das ist nicht zu toppen. Aber heuer haben wir es getoppt.“ hvp/Fotos: Andrea jaksch