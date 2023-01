Mesner fehlt: Suche nach Mann oder Frau im Hintergrund

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Pfarrer Leander Mikschl vor dem Kleiderschrank in St. Pius: Das Gewand für den Pfarrer herzurichten, gehört zu den Aufgaben eines Mesners. © Andrea Jaksch

Die Pfarrei Pöcking sucht händeringend jemanden, der das Amt des Mesners übernimmt. Es geht um etwa 26 Stunden in der Woche, die Pfarrer Leander Mikschl auch gerne auf drei 520-Euro-Jobs aufteilt. Damit hofft er, sein Personalproblem zu lösen.

Pöcking – Seit Ende August ist die Pfarrei Pöcking ohne Mesner. Seitdem helfen Ehrenamtliche aus dem Pfarrgemeinderat abwechselnd sonntags bei der Vorbereitung der Gottesdienste in der Pöckinger Kirche St. Pius. „Das ist eine tolle Leistung“, sagt Pfarrer Leander Mikschl, aber das sei keine Dauerlösung.

Nachdem die Suche nach einem Mesner bisher keinen Erfolg zeigte, überlegt der Pöckinger Pfarrer, den Teilzeit-Job des Mesners weiter zu teilen. „Man könnte die Stelle auf drei Personen aufteilen“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Auf drei 520-Euro-Jobs mit je knapp neun Wochenarbeitsstunden, das macht es etwas angenehmer.“ Dann sei man nicht an jedem Sonn- oder Feiertag in der Kirche gefragt. Doch auch dieser Vorschlag hat noch nicht zu Bewerbungen im Pöckinger Pfarramt geführt. Dabei ist der Stundenlohn mit knapp 15 Euro alles andere als schlecht. „Der Mesner soll nicht zum Mindestlohn arbeiten“, unterstreicht der Geistliche.

Die wichtigste Voraussetzung für den Job sei ein Interesse am Gottesdienst, sagt Pfarrer Mikschl. „Den Rest kann man lernen.“ Wer sich dafür interessiert, müsse auch nicht unbedingt getauft sein, erklärt er. „Das sollte keine Schwierigkeit darstellen. Wenn jemand aus der Kirche ausgetreten ist, dagegen schon – denn damit hat er zum Ausdruck gebracht, dass er von der Kirche nicht viel hält.“ Sicher sei es hilfreich, wenn jemand im kirchlichen Leben verwurzelt sei.

Hauptaufgabe Gottesdienstvorbereitung

Zu den Aufgaben eines Mesners oder einer Mesnerin gehört die Vorbereitung des Gottesdienstes. „Er oder sie sollte rund 20 Minuten vor Beginn in der Kirche sein und die Bücher, die Gewänder für den Pfarrer und die Kerzen herrichten“, beschreibt Mikschl. Danach räume er diese Dinge wieder auf. Das gelte für die üblichen Gottesdienste, aber auch für besondere Gottesdienste wie Hochzeiten oder Taufen, für die es besondere Vorgaben gebe. Und der Mesner sollte Kerzen und Messwein nachbestellen und die Kirche insgesamt in Ordnung halten – wobei die Kirche zu putzen nicht zu den Pflichten eines Mesners gehört. „Dafür haben wir einen Putzdienst.“

Der Dienst mache auch Spaß, sagt Mikschl. „Etwa wenn die Ministranten vor lauter Ratschen vergessen, das Weihrauchfass anzuzünden“, erinnert er sich. Da sei Improvisieren gefragt. „Der Mesner ist der Mann im Hintergrund“, so Mikschl.

Der alte Mesner hat seine Arbeit in Pöcking sieben Jahre lang gemacht, zwölf Stunden die Woche zusätzlich zu einer Teilzeitstelle in der Privatwirtschaft, wie der Pfarrer berichtet. „Jetzt hat er eine Vollzeitstelle in Weilheim, verständlich, dass er dieses Angebot angenommen hat.“

Mesnermangel herrscht ansonsten weder in Feldafing noch in Traubing, den anderen beiden Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Pöcking. Und auch im Dekanat ist Mikschl nichts davon bekannt. Interessierte melden sich im Pfarramt Pöcking.