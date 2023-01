Neues Team, altes Stück

Von: Sandra Sedlmaier

Die Theatergruppe Pöcking probt seit November zweimal die Woche im Pfarrsaal und freut sich ab 10. März auf Zuschauer für „Alles neu macht der Mai“. Foto: Theatergruppe © Theatergruppe

„Alles neu macht der Mai“: Der Titel des Stücks, das die Theatergruppe Pöcking ab 10. März präsentiert, ist auch ein bisschen das Programm für die Truppe. Es ist zwar eine Wiederaufnahme, doch einiges hat sich geändert, auch bei einer Rolle.

Pöcking – Vor drei Jahren hatte die Theatergruppe Pöcking gerade drei Mal ihr aktuelles Stück „Alles neu macht der Mai“ aufgeführt, als die Corona-Pandemie sämtliches öffentliches Leben auf Null reduzierte. Jetzt nehmen die Laienschauspieler das Stück wieder auf. Allerdings ist es mehr als eine Wiederaufnahme: Es ist der Abschluss der unvollendet gebliebenen Saison 2020, aber auch ein Neuanfang, weil die Theatergruppe viele neue Mitglieder gewonnen hat. 20 Leute sind nun auf und hinter der Bühne dabei.

An einigen Stellen war die Wiederaufnahme extrem unproblematisch. „Unsere Bühne durfte über zwei Jahre lang im Pfarrsaal stehenbleiben“, erzählt Spielleiterin Elisabeth Granzer. „Schon deshalb wäre es blöd von uns, wenn wir das Stück nicht noch mal spielen würden.“ Die Gruppe sei aber auch noch nicht fertig gewesen mit dem Dreiakter „Alles neu macht der Mai“. Und so habe man sich im November entschieden, das Stück nochmals zu präsentieren. Allerdings mit einigen Änderungen.

Eine Änderung sind die neuen Mitspieler. Beim „Tag der Vereine“, als sich Pöckinger Vereine und Gruppierungen im Beccult vorstellten, gab es viel Interesse an der Theatergruppe, wie Elisabeth Granzer erzählt. „Die haben wir gleich eingebunden.“ Und so stehen jetzt zwei neue Schauspieler auf der Bühne, zwei weitere neue Teammitglieder sind hinter der Bühne als Soufleusse und für die Maske im Einsatz. Die langjährigen Mitglieder hätten den Text zum Teil noch gekonnt, die neuen mussten ihn lernen. So ist das Stück zwar bekannt, es wird aber doch nochmals neu einstudiert. „Wir arbeiten viel im Team“, sagt die Spielleiterin. „Neue Ideen werden immer aufgenommen und überprüft. Manchmal steht man ja da wie der Ochs vorm Berg, und wenn dann ein Einwand von einer ganz anderen Seite kommt, ist das oft sehr hilfreich.“ Gerade bei einer Komödie sei das wichtig. „Das Spiel soll ja leicht und flüssig und nicht erzwungen sein.“ Dabei helfe, dass es einige komödiantische Naturtalente in der Truppe gebe, die die Geschichte um Veronika, ihre Familie und eine immer wieder verschobene Hausrenovierung gekonnt in Szene setzen. Chaotisch wird es, als Veronika sich bei der Heimwerkersendung „Alles neu macht der Mai“ bewirbt und die Oma einen Auftritt in der Sendung „Schöner an einem Tag“ gewinnt.

Eine weitere kleine Änderung gab es auch bei einer der Nebenrollen. Ein russischer Handwerker habe einen Auftritt in der Originalversion, berichtet Elisabeth Granzer. „Daraus haben wir einen kasachischen Arbeiter gemacht. Russisch erschien uns als nicht passend.“

Ansonsten bleibt alles, wie es die Zuschauer von ihrer Theatergruppe gewöhnt sind. „Wir sind im Pfarrsaal und nicht im Beccult, weil es dort gemütlich und überschaubar ist, das passt zu uns als Provinztheater“, sagt Elisabeth Granzer, die auch den Begriff Spielleiter dem Regisseur vorzieht. Außerdem, ergänzt ihr Mann und Theaterkollege Hermann Granzer, müsste man sonst die Bühne permanent auf- und abbauen.

Nun freuen sich die Schauspieler auf die Premiere am Freitag, 10. März, und weitere acht Vorstellungen an den folgenden Wochenenden. Der Vorverkauf startet am 1. Februar, telefonisch jeweils mittwochs von 17 bis 20 Uhr (0152/23 15 74 62) oder persönlich im Archiv im Alten Pfarrhaus in Pöcking (Hauptstraße 8) jeweils freitags von 16 bis 19 Uhr. Erstmals ist auch ein Online-Vorverkauf möglich. Infos auf theatergruppe-poecking.de oder auf Instagram bei theaterpöcking.