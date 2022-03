Tunnel wird heller: Bauarbeiten auf B2 bei Pöcking

Von: Tobias Gmach

Die Tunneltechnik wird erneuert - samt Beleuchtung und Energieversorgung (Symbolfoto) © Thomas Sehr

Neue Technik für den Tunnel auf der Bundesstraße 2 bei Pöcking: Die Arbeiten, die am 21. März beginnen, dauern voraussichtlich bis Ende April.

Pöcking – Die Technik im B2-Tunnel bei Pöcking hat rund 20 Jahre auf dem Buckel. Ab Montag, 21. März, bis voraussichtlich Freitag, 29. April, wird sie erneuert. Die Beleuchtung soll nicht nur auf LED umgestellt, sondern auch insgesamt heller werden, erklärte Ulrich Laun vom Staatlichen Straßenbauamt in Weilheim auf Nachfrage. Gearbeitet wird, wenn nichts dazwischen kommt, vor allem abends und nachts – in jedem Fall „außerhalb des Berufsverkehrs“, teilte das Bauamt mit. Dann wird der Verkehr abwechselnd auf einer Fahrspur im Ampelbetrieb an der Baustelle vorbeigeführt.

Mit den Vorbereitungen beginnt das Bauamt schon an diesem Mittwoch. Deshalb gilt ein Tempolimit von 50 km/h in beiden Richtungen – so wird es auch während der Arbeiten bis Ende April durchgehend sein. Ob dieser Zeitpunkt gehalten werden kann, kann die Behörde nicht garantieren. „Eine Verschiebung oder Verlängerung der Sperrzeiten in Abhängigkeit vom Verlauf der durchzuführenden Arbeiten kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Mitteilung.

Neben der Tunnelbeleuchtung und ihrer Steuerung wird auch die Energieversorgung ausgetauscht. Die Erneuerung der Betriebstechnik trage einen maßgeblichen Anteil zur Verkehrssicherheit bei, schreibt das Bauamt, das Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis bittet. Die Arbeiten sollten eigentlich schon vor gut zwei Wochen beginnen. Wie in vielen anderen Bereichen verzögerten sie sich wegen Lieferschwierigkeiten. Gewisse elektronische Komponenten waren nicht zu bekommen, berichtet Laun.