Umbaupläne: Bundeswehr-Schule in Pöcking wächst weiter

Von: Tobias Gmach

Bekam nicht nur den IT-Technik-Rucksack zu sehen: die SPD-Abgeordnete Carmen Wegge mit Brigadegeneral Rainer Simon, Lehrgruppenkommandeur Jan Fiolka und Ausbilder Gunther Kipri (v.l.). © Dagmar Rutt

Auf dem Gelände der Infomationstechnik-Schule der Bundeswehr in Pöcking sind Umbauten geplant. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge informierte sich vor Ort über die IT-Ausbildung.

Pöcking – Die Informationstechnik-Schule der Bundeswehr in Pöcking wächst weiter: 7000 Schüler besuchen die Lehrgänge und Trainings in der General-Fellgiebel-Kaserne pro Jahr. In absehbarer Zeit sollen es 11 000 sein. Das sagte Brigadegeneral Rainer Simon am Rande eines Besuchs der SPD-Bundestagsabgeordneten Carmen Wegge. Die Politikerin aus dem Wahlkreis ließ sich am Donnerstagvormittag genau erklären, wie das IT-Fachpersonal der Streitkräfte ausgebildet wird.

Der Rundgang über das Gelände führte auch aufs Dach des großen, 2020 fertiggestellten Lehrsaal- und Dienstgebäudes. Zwischen Satellitenschüsseln und Antennen erklärte Simon auf Merkur-Nachfrage, was sich auf dem Areal in den nächsten Jahren tut. Zwei große Gebäudeblöcke (Nummer 80 und 82) sollen – wohl ab 2024 – abgerissen und neu aufgebaut werden. „Sie lassen sich nicht klimaeffizient ertüchtigen“, sagte der General. Das Vorbild war vom Dach aus gut zu sehen: die zwei neuesten Häuser im westlichen Bereich des Areals. Jedes bietet 127 Zimmer, Barrierefreiheit und Hotelstandard. Auch in den Ersatzbauten für jene aus den 1960er-Jahren sollen ausschließlich Wohnräume entstehen. „Früher hat man Funktions- und Unterkunftsräumlichkeiten noch nicht getrennt“, klärte Simon auf. Die Werkstatt mit Fuhrpark soll übrigens schon 2023 umgebaut werden.

In der Pöckinger Kaserne soll in den nächsten Jahren die Fahrzeugwerkstatt umgebaut werden. © Dagmar Rutt

Der Standortchef und weitere Bundeswehrvertreter führten die Abgeordnete Wegge auch in ein camouflagefarbenes Zelt. Dessen Zentrum: eine blinkende Server-Combo im Format eines großen Kühlschranks. Hauptmann Gunther Kipri erklärte: „Mit zwei solchen Zelten könnte man den gesamten Bundestag im Notfall schon mit IT versorgen.“ Für die Soldaten ist das „Zelt“ allerdings ein LVN, ein lokal verlegbares Netz.

Dass die Bundeswehr Abkürzungen liebt, hatte Kipri schon zuvor bewiesen: bei seinem Impuls-Vortrag mit Tafel und Power-Point im Lehrsaal nebenan. Er erklärte, wie die Kräfte des Heeres, der Luftwaffe und der Marine im Umgang mit den komplexen IT-Systemen geschult werden. „Wir investieren sehr viel Zeit in die Ausbildung“, betonte Kipri. Schließlich müssten die Soldaten die Technik in Mali, im Irak, Litauen oder sonst wo beherrschen und auch improvisieren können. „Wir geben ihnen ganz viel Handwerkszeug mit. Sie müssen Transferaufgaben lösen. Es gibt kein Schema F.“ Ob es um Munitionsnachschub oder Kontakt zum nächsten Einsatzflugzeug geht: Die Kommunikation müsse überall und immer gewährleistet sein. „Und wenn gar nichts mehr geht, haben wir noch den Hochfrequenz-Funk“, warf General Simon ein.

Diese beiden Häuserblöcke sollen abgerissen und neu aufgebaut werden. © Dagmar Rutt

Dann führte Kipri noch einen Technik-Rucksack vor, ein tragbares Mini-Kommunikationszentrum, das an jedem Ort funktioniert – oder wie Kipri sagte, „wo es knallt, stinkt und ungemütlich wird“. Der Ausbilder: „Da steckt superkomplexe IT dahinter, aber die Bedienung ist so einfach wie bei einem Smartphone.“

Für die 32-jährige Bundestagsabgeordnete Wegge war es nach Garmisch-Partenkirchen und Landsberg der dritte Besuch in einer Kaserne. Sie betonte: „Das ist selbstverständlich, wenn ich durch mein Amt schon Menschen in Einsätze schicke.“