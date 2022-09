Viel mehr als nur Tablettenproduktion

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Rundgang im Reinen: Für die Besichtigung der Produktionsräume der Firma Mauermann-Arzneimittel trugen die Besucher des Gemeinderats und der Feuerwehr Schutzkleidung. Michaela Mauermann-Stürzenberger (re.) erklärte den Gästen die Abläufe in der Firma. © Andrea Jaksch

Beim Gut Schmalzhof ein Gewerbegebiet zu schaffen, war eine gute Idee. Zu diesem Schluss kommt der Gemeinderat Pöcking nach einem Rundgang durch die neuen Räume der Firma Mauermann-Arzneimittel.

Pöcking – Pöckings Gewerbereferent Wolfram Staufenberg (CSU) sieht die „Reißbrettentscheidungen“ des Gemeinderats für das neue Gewerbegebiet, um örtlichen Betrieben eine zukunftsorientierte Entwicklung zu ermöglichen, bestätigt. Nicht zuletzt durch die Mauermann-Arzneimittel KG, die ihre bisher innerörtlichen Standorte beim Gut Schmalzhof zusammenführt, wie Staufenberg bei einem Rundgang mit dem Gemeinderat durch die neuen Produktionsstätten feststellte.

Geschäftsführerin Michaela Mauermann-Stürzenberger leitet mit Vater Michael das Unternehmen in dritter Generation. Gegründet wurde die Firma 1938 von Franz Mauermann. In einer Drogerie in Düsseldorf vertrieb er zuvor selbst hergestellte Gesundheitstees. Zu den Tees kamen in den 1950er Jahren Präparate in Tabletten-, der so genannten festen Darreichungsform, hinzu. 1962 übersiedelte Mauermann mit Familie und Unternehmen nach Pöcking. 1972 übernahm Sohn Michael die Geschäftsführung. Er erweiterte den Export der eigenen Arzneimittel und modernisierte den Produktionsbereich.

Seit Mitte der 1980er Jahre konzentriert sich das Unternehmen auf Herstellung und Qualitätsprüfung zur Freigabe für die Inverkehrbringung von Medikamenten in fester Darreichungsform im Auftrag ihrer pharmazeutischen Kundschaft. 2007 stieg Tochter Michaela in die Firma ein.

2018 startete die Planung für den Neubau. 2020 war Baubeginn, mittlerweile läuft die Produktion an der Gewerbeallee 1. Aber der Neubau ist noch immer eine Baustelle. „Es fehlt in der Verwaltung noch an einigen Stellen“, erklärte Michaela Mauermann, „es ist halt eine spannende Zeit.“ Spannend sind auch die Produktionsabläufe in einer Pharmafirma und deren Infrastruktur. Davon konnten sich die Kommunalpolitiker und einige Mitglieder der Maisinger Feuerwehr ein Bild machen. Den Rettungskräften ist es wichtig zu wissen, wo und wie im Ernstfall der Einsatz ablaufen muss.

Ein großes Bedürfnis ist der Firmenleitung das Konzept nachhaltiger Energienutzung, sagte die Chefin – eine Riesenanstrengung. In der Pharmaindustrie herrschen besondere energetische Anforderungen vor. Im Mittelpunkt stehen die gewaltige Be- und Entlüftungsanlage im Dachgeschoss des Gebäudes mit einer Leistung von 50 000 Kubikmeter Luft pro Stunde sowie die Energiezentrale im Keller. Der Energiebedarf der Arzneimittelproduktion ist enorm. Für die Trocknung der gestanzten Tabletten sowie deren Dragierung sind jeweils 70 Grad Celsius erforderlich, die Verblisterung benötigt sogar 200 Grad. Damit die aus diesen und weiteren Produktionsprozessen entstehende Wärme nicht verpufft, hat Mauermann ein System zur Energierückgewinnung installieren lassen. Die Wärme wird in Wasser gespeichert und dann in den Energiekreislauf zurückgeführt. Davon profitiert nicht nur die Firma selbst, sondern auch zwei Nachbarn, die Zimmerei Gansneder und das Autohaus Rossdam. Den Strom für die Wärmerückgewinnung produziert eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Mauermann-Neubaus sowie ein Blockheizkraftwerk. Das kann erwärmtes Wasser in Strom umwandeln.

Wegen der Hygieneanforderungen in der Arzneimittelherstellung musste eine Reinraum-Technik installiert werden. Dafür sind um die 220 Türen verarbeitet worden, „oder auch noch einige mehr“, war sich Michaela Mauermann nicht ganz sicher. Nach Fertigstellung des Neubaus werden um die 60 Angestellte in der Herstellung im Erdgeschoss arbeiten. Verwaltung und Labore mit etwa 40 Beschäftigten sind im Obergeschoss.