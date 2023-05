Von Herrsching an die Spitze der Hundewelt

Von: Andrea Gräpel

So sieht Training aus: Schnüffelnase Enzo mit Claudia Meyer (l.) und Silvia Mack auf dem Platz des Hundevereins Herrsching. Enzo ist so etwas wie der Deutsche Meister seiner Klasse. © Photographer: Andrea Jaksch

So geht Schnüffelnasentraining: Claudia Meyer und Silvia Mack trainierten Schäferhund Enzo am Ammersee. Er ist Deutscher Meister seiner Klasse.

Herrsching/Pöcking – „Der Hund ist ein Nasentier“, sagt Silvia Mack aus Herrsching. Sie weiß, wovon sie spricht. Seit 1984 ist sie Mitglied im Hundeverein Herrsching, seit 1990 zertifizierte Hundetrainerin – eine Bezeichnung, die erst seit zwei Jahren geschützt sei, erklärt sie. Im Hauptberuf begegnen ihr die meisten Menschen aber solo auf der Straße: Silvia Mack arbeitet bei der Verkehrsüberwachung. Ehrenamtlich ist die 63-Jährige Vorsitzende des Vereins mit Sitz an der Gewerbestraße und stolz auf einen Deutschen Meister in ihren Reihen.

Das gab es vorher noch nicht, und es beeindruckte auch Bürgermeister Christian Schiller so sehr, dass er den Meister namens Enzo mit seiner Hundeführerin Claudia Meyer (65) zum Jahresempfang nach Herrsching eingeladen hatte, obwohl die beiden in Pöcking wohnen. Alles, was er für den Titel brauchte, hat Enzo in Herrsching trainiert.

Seit seinem ersten Lebenjahr treffen sich Silvia Mack und Claudia Meyer ein- bis zweimal pro Woche auf dem Herrschinger Vereinsgelände, um mit dem inzwischen siebenjährigen Langstockhaar-Schäferhund zu trainieren – einem noch dazu besonders schönen Exemplar. Auf der großzügigen Anlage werden nicht nur Schäferhunde ausgebildet.

„Wir bieten vielfältige professionelle Kurse für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis an. 24 Mitglieder hat der Verein und viele Gäste, zehn bis 15, die mit ihren Hunden regelmäßig zum Training kommen. Angefangen bei Welpenkursen bis hin zur Rettungshundeausbildung wie bei Enzo“, erklärt Mack. „Eines sollten wir uns immer vor Augen führen: Hunde machen nur das, was wir ihnen beibringen.“ Und Training sei auch nur dann erfolgreich, wenn das Tier nicht vermenschlicht werde. „Fehler liegen sehr viel häufiger beim Hundebesitzer als beim Hund.“

Enzo macht keine Fehler, deshalb ist er der erste Schäferhund aus dem Bezirk Bayern-Süd, der einen ersten Platz bei der Bundessiegerprüfung Sparte A belegt hat. „Das ist so etwas wie ein Deutscher Meister“, betont Silvia Mack stolz. Und Claudia Meyer erklärt, dass es auch noch eine Sparte B gibt. Der Unterschied ist die Fläche, auf der die Prüfung stattfindet – A hat sechs Disziplinen auf 600 Quadratmeter, B auf 1000 Quadratmeter.

Unter Beweise stellen durfte Enzo sein Können beim Herrschinger Jahresempfang unter Applaus und vor großem Publikum. Silvia Mack war dabei und ziemlich aufgeregt. „Vorgegeben war, dass er nach Drogen sucht, was natürlich nur Tabak war, und in der Jackentasche von Pfarrer Ulrich Haberl versteckt war. Wir hatten Angst, dass jemand wirklich Drogen dabei hat“, sagt sie. Weil Enzo unter anderem auf Tabak konditioniert ist, erschnüffelte er tatsächlich nicht gleich den Pfarrer, sondern tauchte seine Nase vorher noch in eine Handtasche (die erste Schrecksekunde der beiden Hundeführerinnen) und schließlich in die Jackentasche eines anderen Gastes (die nächste Schrecksekunde), bis er den versteckten Beutel beim Pfarrer fand.

Die Bundessiegerprüfung verlangt natürlich einiges mehr als nur Schnüffeln. Geprüft werden Gehorsam und Gewandtheit, Flächensuche, Fährtensuche, Trümmersuche und schließlich das Aufspüren von Tabak, Geld und Datenträgern. „Der Hund kann alles das, was der Zoll am Flughafen macht“, erklärt Claudia Meyer. „Ich dürfte das gar nicht“, sagt die Chefsekretärin in einer großen Münchner Anwaltskanzlei streng. „Wir machen Sport. Das andere ist beruflich bei Polizei und Zoll.“ Früher sei das zusammen geprüft worden, mittlerweile laufe das aber getrennt.

Beide Frauen haben seit ihrer Jugend Hunde, Claudia Meyer zwischendrin sogar Dackel, man glaubt es kaum. „Mit dem war ich auch auf Prüfungen. Der Unterschied ist, dass der Schäferhund ein Schäferhund ist, und der Dackel meint, dass er ein Schäferhund ist“, sagt sie und lacht. Mit Enzo übt sie „jeden Tag ein bisserl“, in Herrsching dann ein bisserl mehr. Er ist ein sogenannter Hochzuchthund, „ein ganz cleverer“, sagt sie liebevoll.

Ab der achten Lebenswoche wird damit begonnen, einem Hund den Grundgehorsam beizubringen, wenn der Hundehalter es ernsthaft betreibt. „Es ist wie mit einem Kind“, vergleicht es Claudia Meyer. Und am Ende liege es immer am Menschen, wie gut die Grunderziehung funktioniere.

Enzo beherrscht seinen Gehorsam jedenfalls beeindruckend vorbildlich. Claudia Meyer erzählt davon, dass sie mit ihm einmal zur Prüfung war, als sie selbst gesundheitlich angeschlagen war. „Diese Schwäche spürt der Hund sofort. Das war blöd.“ Sowohl Hund als auch Hundeführerin sollten konzentriert bei der Sache sein, das macht einen Meister aus. Dass Enzo dabei mit offener Rute geht, sei ein Zeichen dafür, dass es ihm Spaß macht. „Wir wollen einen freudigen Hund“, betont Silvia Mack.

Mehr Informationen über den Hundesportverein in Herrsching gibt es im Internet auf der Seite hundetreff-5seenland.de.