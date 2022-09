Vorfreude und Finanzsorgen

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Der weibliche PFC-Vorstand um Schatzmeisterin Julia Zachmann, Präsidentin Stephanie Lörke, Schriftführerin Elisabeth Zachmann und 2. Präsidentin Franziska Curth. © dagmar rutt

Der Pöckinger Faschingsclub hofft auf uneingeschränkte Saison und Spenden für neue Trainingsspiegel.

Pöcking – Nach zweijährigem coronabedingtem Totalausfall gab es bei der Jahresversammlung des Pöckinger Faschingsclubs (PFC) am Dienstagabend keinen Grund mehr, Trübsal zu blasen. Dafür sorgte die Führungsriege um Präsidentin Stephanie Lörke, die reichlich Optimismus versprühte. Die Vorfreude auf die Saison 2022/23 ist groß. Die hoffnungsfrohe Stimmung schlug sofort über auf die gut zwei Dutzend zur Versammlung im Gasthof zur Post erschienenen Mitglieder. Selbst die Tatsache, dass sich der PFC den Raum wegen einer Reservierungspanne mit einem vielköpfig besetzten Tisch anderer Wirtshausbesucher teilen musste, tat dem Hochgefühl keinen Abbruch.

Der Verein ist tatsächlich bestens gerüstet für die kommende Session. 2. Präsidentin Franziska Curth stellte die Eckpunkte des Faschings vor. Am 12. November findet die Präsentation des Prinzenpaares statt. Das wird wieder auf dem Gelände der Fischerei Erhard in Possenhofen passieren. Die DLRG hat sich bereit erklärt, die neuen närrischen Potentaten mit einem Boot an den Ort des Geschehens zu schippern. Mit an Bord sein wird auch Bürgermeister Rainer Schnitzler sein, der als Gast der Jahresversammlung in seinem Grußwort erklärte, nicht nur „hoffnungsfroh, sondern überzeugt“ zu sein, dass Fasching wieder wie gewohnt gefeiert werden kann. Der Ball mit der Krönung der Prinzenpaare steigt am Samstag, 7. Januar. Eine Woche später steht der Schwarz-Weiß-Ball auf dem Programm. Der Endspurt beginnt mit dem Weiber-Fasching am 16. Februar und endet am Faschingsdienstag, 21. Februar, mit dem „Rucki-Zucki“.

Lörkes Rechenschaftsbericht klang 2021 nicht ganz so trostlos wie 2020. Die Tanzgruppen durften wieder trainieren. Auch wenn im November der Auftakt im Beccult kurzfristig wieder abgesagt und auch die Bälle Anfang 2022 nicht stattfinden konnten, durften sich die PFC-Aktiven doch über ein Trostpflaster freuen. Statt der Veranstaltungen mit Live-Publikum übertrugen die Gruppen Mini Mania und Dancing Mania ihre Shows per Online-Livestream. „Die sind fleißig von zahlreichen Zuschauern von der Couch aus gestreamt und auch beklatscht worden“, berichtete Lörke.

Etwas entschädigt wurde der PFC durch die Teilnahmen am Stockschützenturnier sowie bei der Dorf-Olympiade. „Beim Kirchweihfest in Perchting durften wir auch tanzen“, sagte die Präsidentin. Höhepunkt war aber die Beteiligung am Straßenfest Anfang Juli, als ganz Pöcking auf den Beinen war. Der Faschingsclub heimste mit Luftballonspickern, Kostümverkauf und einem Glücksrad reichlich Beifall ein und besserte die Vereinskasse auf.

Schatzmeisterin Julia Zachmann berichtete von Verlusten im vierstelligen Bereich. Und Vizepräsidentin Curth warb angesichts mangelnder Einnahmen um finanzielle Unterstützung. Benötigt werden drei neue Spiegel für die optische Kontrolle beim Tanztraining. Einer kostet 600 Euro. Und auch die Tonanlage für die Auftritte habe technische Mängel. Größere Investitionen könne sich der Verein derzeit nicht leisten, Unterstützer seien daher willkommen. mül