Im Einsatz für das Trinkwasser

Kommunalunternehmen Wasserversorgung Feldafing-Pöcking hat erste Ablesung gemacht

Von Sandra Sedlmaier

Das Kommunalunternehmen Wasserversorgung Feldafing-Pöcking arbeitet mittlerweile seit gut eineinhalb Jahren. Jetzt hat es die erste Wasserablesung hinter sich gebracht. Chefin Yvonne Kolbe ist zufrieden.

Feldafing/Pöcking – Das Kommunalunternehmen Wasserversorgung Feldafing-Pöcking versorgt knapp 10 000 Bürger, 4271 in Feldafing und 5317 in Pöcking, ohne Seewiesen und Maising. Jahrzehntelang lag die Wasserversorgung für beide Gemeinden in einem Zweckverband, seit 1. August 2020 gibt es das Kommunalunternehmen, das die Gemeinden Feldafing und Pöcking gemeinsam betreiben. Unternehmensvorstand ist Yvonne Kolbe. Bis zum Jahreswechsel 2020/21, als sie in ihre neuen Räumlichkeiten im alten Feldafinger Rathaus zog, waren sie als kaufmännische Leiterin und die drei Wasserwarte der beiden Gemeinden alleine für die Wasserversorgung zuständig. Inzwischen ist Yvonne Kolbe Chefin von sieben Verwaltungsmitarbeitern und vier Mitarbeitern in der Technik. Die Verwaltung sitzt mit Kolbe in Feldafing an der Possenhofener Straße, die Technik hat ihr Büro und Lager in Pöcking.

In dem jungen Unternehmen passiert vieles zum ersten Mal. „Es gibt immer wieder etwas Neues“, sagt Yvonne Kolbe gut gelaunt. Zum Jahreswechsel 2021/22 war es erstmals die gesamte Wasserablesung. „Das hat funktioniert, aber nicht reibungslos“, sagt sie. Deshalb sei man ständig im Gespräch. Dass am Ende eine gute und richtige Lösung herauskommt, daran hat sie keinen Zweifel. Der Wasserpreis für beide Gemeinden liegt seit 1. Januar 2021 bei 2,03 Euro netto pro Kubikmeter.

Das vergleichsweise junge Kommunalunternehmen sucht für die technische Abteilung noch einen Technischen Leiter. „Das wäre schön, damit ich nicht alles machen muss“, sagt Kolbe. In der Verwaltung seien nun alle Stellen besetzt. Fast alle Mitarbeiterinnen arbeiten in Teilzeit. Die Stimmung sei gut, sagt Kolbe. „Alle sind jetzt fast ein Jahr dabei, und wir kommen gut miteinander aus.“

Das Kommunalunternehmen ist für viel mehr zuständig als nur für die bloße Versorgung der Bevölkerung von Feldafing und Pöcking mit Trinkwasser. Gerade wird bei Garatshausen nach einem neuen Brunnen gebohrt (wir berichteten). Die Arbeiten gehen voraussichtlich im März weiter. Dafür ist auch Verhandlungsgeschick mit den beteiligten Behörden gefragt, wie Kolbe sagt. In diesem Fall muss die Deutsche Bahn ihr Einverständnis geben – die Gleise verlaufen in der Nähe.

Aktuell speist sich das Wasser für beide Gemeinden aus einer Quelle in Garatshausen und aus dem Reservebrunnen in Wieling sowie aus zwei Tiefbrunnen in Aschering. Ein geologisches Gutachten für weitere Brunnenstandorte im Bereich Aschering/Wieling war vielversprechend.

Für die Hochbehälter am Kalvarienberg in Feldafing sowie in Niederpöcking und Aschering ist das Kommunalunternehmen ebenfalls zuständig. Insgesamt werden jährlich mehr als 660 000 Kubikmeter Trinkwasser eingespeist. Wasser, das einwandfrei ist, dafür sorgen die regelmäßigen strengen Kontrollen. „Trinkwasser ist das am besten und am meisten kontrollierte Lebensmittel“, sagt Kolbe. Nur, wenn alle Grenzwerte eingehalten sind, darf es aus den Wasserhähnen laufen. Feldafing verbraucht rund 325 000 Kubikmeter, Pöcking rund 316 000.

Bei der Erschließung von Neubauten ist das Kommunalunternehmen gefragt und natürlich auch bei der Pflege der technischen Anlagen. Das Suchen und Reparieren von Rohrleitungsbrüchen gehört zu seinen Aufgaben und auch, dass es sonn- und feiertags einen Bereitschaftsdienst gibt – Wasser ist schließlich das wichtigste Lebensmittel überhaupt.