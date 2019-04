Weil sie Zuschüsse zurückzahlen soll: Kinderkrippe in Pöcking droht das Aus

Die Montessori-Kinderkrippe in Pöcking kämpft gegen die Rückforderung von Zuschüssen und für ihr Überleben. Noch besteht Hoffnung für die kleine, aber beliebte Kindereinrichtung. Die Gemeinde steckt dabei in einer Zwickmühle.

Pöcking – 257 000 Euro – diese Summe muss die Montessori-Kinderkrippe Pöcking an Zuschüssen nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) zurückzahlen. Der Krippe mit 24 Plätze im Herzen Pöckings droht das Aus, wenn der Trägerverein die ganze Summe bezahlen muss. Jetzt hofft der Trägerverein auf die Hilfe der Eltern, aber vor allem auf eine einvernehmliche Lösung des Problems mit der Gemeinde Pöcking.

Seit vergangenem Jahr steht die Summe von einer Viertelmillion Euro im Raum. Der Raum ist in diesem Fall die lichtdurchflutete Montessori-Kinderkrippe an der Starnberger Straße. Für 24 Kinder im Alter von zwölf Monaten bis drei Jahre gibt es dort einen Betreuungsplatz, sieben Mitarbeiterinnen kümmern sich um die roten und blauen Zwerge – so heißen die beiden Gruppen à zwölf Kinder. Sie haben zwei Gruppenräume, einen Bewegungsraum und einen Schlafraum zur Verfügung, der mit seinen kleinen Betten wie das Schlafzimmer der Zwerge von Schneewittchen aussieht. Ein Paradies für Kleinkinder, wie die lange Warteliste bestätigt. Der Betrieb dieses Paradieses kostet etwa 220 000 Euro im Jahr. Ohne staatliche Zuschüsse würden Eltern statt maximal 500 Euro im Monat fast das Dreifache bezahlen müssen, sagt Krippen-Mitbegründer Karl-Heinz Flath.

Verein kann die Forderung nicht begleichen

Seit vergangenem Jahr haben Eltern, das Personal und auch der Trägerverein Zweifel, wie es nach einer sechsstelligen Rückforderung von BayKiBiG-Zuschüssen weitergehen soll. Zu Recht: Denn der Verein kann die Forderung nicht begleichen.

In einer Elternversammlung am kommenden Montag, 8. April, will Vorsitzender Sebastian Flath einen aktuellen Sachstand der Verhandlungen geben und den Eltern einen Plan darlegen. Flath (41), der zusammen mit seinen Eltern Barbara (68) und Karl-Heinz Flath (69) die Krippe 2011 ins Leben gerufen hat, hofft auf Spenden der Eltern. „Wir hoffen, dass wir eine gewisse Summe zusammenbringen“, sagt Karl-Heinz Flath. Mit der, so der Plan, wollen sie mit der Gemeinde Pöcking, die für den Freistaat die Fördergelder zurückfordert, eine Art Vergleich schließen.

Konkret forderte die Gemeine Pöcking im Februar 161 000 Euro zurück. Die verbleibenden 96 000 Euro müssen die Gemeinden der Gastkinder verlangen, also Feldafing, Tutzing und Starnberg. Bislang kam von dort allerdings noch nichts. Das Geld kommt zwar vom Freistaat, rückfordern müssen allerdings die jeweiligen Gemeinden.

Krippe sieht sich mehreren Vorwürfen ausgesetzt

Karl-Heinz Flath zählt die Vorwürfe auf, denen sich der Trägerverein ausgesetzt sieht und wegen der die Zuschüsse gekürzt wurden. „Wir haben eine ausgebildete Tagesmutter als pädagogisches Ergänzungspersonal eingesetzt.“ Das sei bei der Betriebserlaubnis mit dem Landratsamt abgesprochen gewesen. Bei der – grundsätzlich begrüßenswerten – Prüfung auf Einhaltung der Förderrichtlinien sei dies jedoch beanstandet worden. „Das Landratsamt wusste Bescheid“, sagt Sebastian Flath. Umso erstaunlicher sei, dass dies später angemahnt werde – und dass gleich für den ganzen Monat, in dem die angeblich nicht qualifizierte Person beschäftigt war, die Zuschüsse gestrichen würden. „Das verstößt gegen die Verhältnismäßigkeit“, findet Flath senior. „Denn es wurden ja auch Leistungen erbracht, die Kinder wurden betreut und die Mitarbeiter haben gearbeitet.“

Den Vorwurf der Luftbuchungen habe man entkräften können, so Flath. Dennoch sei der Zuschuss gekürzt worden. Ein weiterer Vorwurf war, dass eine pensionierte Erzieherin nur mit mündlichem Arbeitsvertrag beschäftigt gewesen sei. „Sie war für zwei Monate an einem Tag in der Woche vormittags als Aushilfe für einen Krankheitsfall bei uns“, berichtet Barbara Flath. „Verträge gelten auch mündlich“, unterstreicht Flath junior. Zudem habe die Rentnerin nicht einmal Bezahlung verlangt.

Das Landratsamt, das die BayKiBig-Zuschüsse des Freistaats an die Kommunen weiterreicht, die sie wiederum an die Träger überweisen, verweist auf die Gesetzeslage. „Wir machen nichts anderes, als die Abrechnung auf ihre Korrektheit zu überprüfen“, sagt Landratsamtssprecher Stefan Diebl. Dabei hätten sich in Pöcking Unregelmäßigkeiten ergeben.

Gemeinde in undankbarer Position

Daher befindet sich die Gemeinde Pöcking nun in der undankbaren Position, das Geld eintreiben zu müssen, auch wenn die Kinderkrippe einen tollen Job macht, wie Gemeindegeschäftsführer Sven Neumann unterstreicht. Die Gefahr stehe im Raum, dass die Gemeinde gegen Gesetze verstoße, wenn sie das Geld nicht zurückfordere. „In der Gemeindeordnung ist das Prinzip der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit verankert. Da können wir nicht einfach auf das Geld verzichten.“

Der Trägerverein sieht die Gemeinde als Partner in dieser schwierigen Zeit. Man sei ständig im Gespräch gewesen, bestätigt Neumann. „Wir haben von Gemeindeseite alles getan, was möglich ist.“ Einen Brief an Ministerpräsident Söder geschrieben, er und Bürgermeister Rainer Schnitzler seien im Sozialministerium in München gewesen – „und trotzdem müssen wir das Verfahren durchführen“. Wenn der Trägerverein einen Lösungsvorschlag unterbreite und einen Antrag stelle, werde man ihn selbstverständlich rechtlich prüfen.

Den Klageweg zu beschreiten, ist für die Flaths keine Option. „Das kann Jahre dauern – und der Ausgang ist ungewiss“, sagt Barbara Flath. Zudem fielen ab November Zinsen auf die Forderung an. Die Flaths hoffen, die Sache im Laufe dieses Jahres vom Tisch zu bekommen. Und ihren ehrenamtlichen Einsatz, den sie für den Trägerverein leisten, wieder den Kindern, den Mitarbeitern und der Kinderkrippe zur Verfügung stellen zu können und nicht mehr Anwälten und Gesetzestexten.

