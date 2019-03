Detailpläne vorgestellt: Weinkeller und Dachterrasse für Gasthof Schauer in Possenhofen 

Der Gasthof Schauer ist denkmalgeschützt. Verändert wird trotzdem einiges im Zuge der Sanierung. Das Haus soll schließlich Touristen und Einheimische anlocken.

Possenhofen – Der denkmalgeschützte Gasthof Schauer in Possenhofen bekommt einen von außen einsehbaren Weinkeller, eine Dachterrasse und mietbare Büros. Nach der jüngsten Bauausschusssitzung in Pöcking ist klarer, was die beiden Investoren vorhaben, die das Erbbaurecht des wohl 400 Jahre alte Gebäudes von der Gemeinde übernommen haben. Einer von ihnen, der Pöckinger Dr. Florian Huber, stellte dem Ausschuss nun Detailpläne vor.

Das Haus wird saniert und soll schon im Sommer 2020 eröffnen – nach mehr als 40 Jahren. Grundsätzlich folgt die Sanierung des teilweise sehr maroden Gebäudes strengen Denkmalschutz-Auflagen. So werden Wandvertäfelungen, Dielen und sogar alte Stühle und Tische neu aufbereitet und damit erhalten. Die beiden Investoren, die befreundet sind, haben sich durch das Erbbaurecht dazu verpflichtet, wieder eine Gastronomie im Erdgeschoss einzurichten. Wie Huber erklärte, werden die beiden Gaststuben originalgetreu wieder zum Leben erweckt.

Darüber hinaus gibt es allerdings eine Reihe von Feinheiten, mit denen Huber und sein Freund Manuel Kindervater eigene Akzente setzen wollen. Unter dem ramponierten Anbau an der Ostseite, der neu aufgebaut werden muss, liegt ein alter so genannter Eiskeller, in dem einst Lebensmittel auf Natureis gelagert wurden. Dort wollen die Investoren einen Weinkeller integrieren. Der Wunsch sei, die dort vermuteten alten Backsteine freizulegen. Durch ein großes Fenster sollen Passanten das beleuchtete Kellergewölbe dann von außen erspähen.

Eine etwas abgeschiedene, intime Ecke ist geplant

Sichtbar für Gäste soll auch die Küche werden. Aber nicht für die, die gerade sitzen und essen. „Geplant ist, dass man auf Stehhöhe durch Fenster reinschauen kann. Transparenz ist uns wichtig“, sagt Kindervater auf Nachfrage. Weil nahe der Küche noch etwas Platz ist, planen die Investoren auch ein Stüberl mit zwölf weiteren Sitzplätzen. Eine etwas abgeschiedene, intimere Ecke, wie Huber im Ausschuss anmerkte.

Komplett erneuert wird der kleine Küchenanbau. Auch in diesem Zuge wollen Huber und Kindervater die Vergangenheit wieder aufleben lassen. „Auf alten Postkarten erkennt man, dass darüber eine Dachterrasse war. Daran wollen wir anknüpfen“, sagte Huber im Ausschuss. Das derzeitige Schrägdach soll dazu einem Flachdach weichen.

Apropos Dach: Mit der Denkmalschutzbehörde habe man sich darauf geeinigt, im Hauptdach eine zweite Gaube zu integrieren, damit genügend Licht in die Räume fällt. Über die Raumaufteilung im ersten Stock und im Dachgeschoss haben sich die Investoren viele Gedanken gemacht. Die 160 Quadratmeter große Wohnung für die Familie der Gasthof-Pächter soll auf der Südseite über zwei Ebenen gehen, auf der Nordseite des Gebäudes werden in beiden Geschossen Büros eingerichtet – für die Pächter, aber auch zum Anmieten.

Der Schriftzug ist nicht denkmalgeschützt

Vieles, aber nicht alles an dem historischen Haus ist denkmalgeschützt – zum Beispiel der Schriftzug „Gasthof zum Fischmeister Karl Schauer“ nicht. Der Name Schauer ist für Huber und Kindervater allerdings „unantastbar“ und soll als Identifikationsfaktor erhalten bleiben. Wie das Restaurant letztlich mit vollem Namen heißen wird, ist noch nicht entschieden.

Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler ist es wichtig, die Possenhofener bei den Planungen der Infrastruktur rund um den Gasthof einzubinden. Wie er im Ausschuss sagte, soll es eine Ortsteilversammlung geben – aber erst, wenn die Gemeinde konkrete Vorschläge hat, wie sie den Platz vor dem Haus gestalten möchte.

