Wenn das Feuer heimlich zurückkehrt: Maisinger Mühle brennt zweimal

Von: Tobias Gmach

Die alte Mühle in Maising sorgte für zwei große Feuerwehreinsätze kurz hintereinander. Der kupferverkleidete Dachaufbau stand in der Nacht auf Freitag in Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Maising

Bei Lötarbeiten im starken Wind fängt das neue Dach der alten Maisinger Mühle Feuer. Der Schwelbrand wird schnell gelöscht, Stunden später steht das Dach überraschend in Flammen. Über einen unglücklichen Feuerwehreinsatz, der aber trotzdem viel Schlimmeres verhinderte.

Maising – Ein sicheres Zuhause für benachteiligte Kinder, die Armut oder Gewalt ausgesetzt sind, soll die alte Maisinger Mühle werden. Das ehrwürdige Gebäude, das einst das Lieblingscafé von Kaiserin Sisi war, wird gerade renoviert. Es ist ein Herzensprojekt von Dr. Klaus Faust, der mit seiner Frau das Modeunternehmen Lodenfrey mit Sitz in Garching führt. Fausts Großeltern lebten früher in der Mühle, auf dem großen Grundstück lernte er das Autofahren. Doch in der Nacht auf Freitag hätte das Herzensprojekt zerbrechen können. Aus einem relativ harmlosen Zwischenfall resultierte ein Feuerwehreinsatz, der die ganze Nacht dauern sollte.

„Die Mühle brennt“: Diesen Satz hörte Florian Dreisbach, Kommandant der Maisinger Feuerwehr, gegen 1 Uhr morgens. Ein Kamerad, der gegenüber wohnt, habe ihn angerufen. Dreisbach war überrascht, konnte es kaum glauben, hatte er sich doch noch um 23.30 Uhr davon überzeugt, dass der Schwelbrand im Dach vom Nachmittag (wir berichteten) bereinigt war. Von der Brandwache mit einem Kollegen berichtet er: „Wir haben mit der Wärmebildkamera nichts Auffälliges gesehen und auch nichts gerochen.“ Besonders bitter: Um halb zwei Uhr wäre laut Dreisbach die nächste Routine-Inspektion gewesen. Genau zwischen den beiden Kontrollen musste der starke Wind einer kleinen Glut im Dämmmaterial des Dachs neue Nahrung gegeben haben.

Am Donnerstagnachmittag mussten die Einsatzkräfte einen Schwelbrand auf dem Dach löschen. © Andrea Jaksch

Windig war es schon am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr gewesen: Vier Handwerker einer örtlichen Zimmerei arbeiteten auf dem Dach – am neu betonierten, mit Kupfer verkleideten Aufbau, unter dem sich das Treppenhaus befindet. Einer von ihnen lötete gerade ein Loch an einem Dachfenster, ein Funken geriet unter die Kupferverkleidung, durch den Wind entfachte sich ein Feuer in der Dämmung. „Der 21-jährige Zimmerer versuchte vergeblich, das Feuer mit den Händen zu ersticken und zog sich dabei leichte Brandverletzungen zu.“ So berichtet es die Polizei, die Kripo ermittelt in der Sache. Vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt schließt sie aber schon jetzt aus.

Mit großem Aufgebot, rund 50 Leuten, rückte die Feuerwehr am Nachmittag an. Der Schwelbrand war relativ schnell gelöscht. In der Nacht waren etwa 60 Kräfte, alleine 20 aus Maising und außerdem aus Pöcking, Starnberg, Aschering und Perchting, im Einsatz. Kommandant Dreisbach sagt: „Das war einer der größten innerörtlichen Einsätze der Maisinger Feuerwehr, seit ich denken kann.“ Dreisbach ist seit 35 Jahren aktiv. Die Rettungskette habe einwandfrei funktioniert. „Wir waren enorm schnell da, es hätte noch viel schlimmer ausgehen können.“ Die Brandfahnder der Kripo schätzen den Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Es brannte letztlich nur der kupferverkleidete Aufbau, ein Übergreifen des Feuers auf den Rest des Daches verhinderte die Feuerwehr.

Sowohl Florian Dreisbach als auch der Einsatzleiter, Pöckings Kommandant Josef Mörtl, stehen zu ihren Entscheidungen vom Nachmittag und späten Abend: „Wir sind guten Gewissens abgerückt“, sagt Mörtl. Nichts habe darauf hingedeutet, dass es noch mal brennen würde. Das Dach komplett zu öffnen – wie sie es dann in der Nacht taten – erschien den Feuerwehrleuten am Nachmittag unverhältnismäßig. „Man versucht, den Schaden so gering wie möglich zu halten“, so Mörtl. Er erklärt ein Dilemma: Wenn Einsatzkräfte wegen Glutnestern ganze Dächer aufschneiden, müssten sie sich oft Vorwürfe anhören. Sinngemäß: Warum reißt ihr alles runter, obwohl es gar nicht richtig brennt. Im Fall der Mühle wäre das gröbere Vorgehen wohl nötig gewesen.

Mühlen-Eigentümer Dr. Klaus Faust will benachteiligten Kindern in dem Gebäude ein Zuhause schenken. Er lobt die Feuerwehr – trotz der unglücklichen Umstände. © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena

Hinterher ist man immer schlauer: So sieht das auch Eigentümer Klaus Faust. „Die Feuerwehr hat einen super Job gemacht. Sie hat sehr vorsichtig mit dem Wasser hantiert“, sagt er. Mit dem jungen Handwerker hatte er schon Kontakt, er mache ihm keinen Vorwurf. „Der ist total geknickt“, berichtet Faust. „Ich habe ihm gesagt: ,Wo gearbeitet wird, fallen Späne‘.“ Mit der Zimmerei werde er weiterhin zusammenarbeiten. Der Eigentümer ist im Nachhinein froh, dass er den Dachaufbau betonieren ließ. „Wir hatten erst über eine Holzkonstruktion nachgedacht.“ Sein Herzensprojekt, das Haus für benachteiligte Kinder und Senioren, wird sich nun verzögern. „Aber nicht dramatisch. Wir halten am Zeitplan fest.“ Das Treppenhaus im Zentrum des Gebäudes könne erst fertiggemacht werden, wenn das Dach wieder drauf ist.

Der Feuerwehreinsatz war übrigens erst gegen 5 Uhr morgens beendet. Eine schöne Geschichte am Rande: Mitten in der Nacht, gegen 4 Uhr, bekamen die Einsatzkräfte eine unverhoffte Stärkung. Kommandant Dreisbach rief Wirt Thomas Schmötzl vom Gasthaus Georg Ludwig an. Der stellte sich prompt in die Küche. Dreisbach: „Er hat in kurzer Zeit Semmeln und Flammkuchen für über 60 Leute rausgezaubert.“