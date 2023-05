„Wir bieten ein Rundum-sorglos-Paket“

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Das ist die Neue im Beccult: Britt Grobholz hat Erfahrungen in der Veranstaltungsbranche und lebt mit ihrer Familie in Starnberg. © Andrea Jaksch

Britt Grobholz freut sich auf ihre Aufgabe als neue Beccult-Managerin. Der Starnberger Merkur sprach mit ihr über ihre Pläne.

Pöcking – Die Gemeinde Pöcking hat eine neue Chefin für ihr Haus der Bürger und Vereine gefunden. Britt Grobholz (48) leitet seit Anfang Mai das Beccult. Sie löst Daniela Laußer ab, die das Haus als Veranstaltungsort seit dessen Inbetriebnahme im Herbst 2019 mit aufgebaut hat und seit April in Neuötting das Amt für Kultur- und Stadtmarketing leitet. Um die Stelle in Pöcking hatten sich mehr als 20 Interessenten bemüht, „meist hochqualifizierte Bewerbungen, damit hatten wir niemals gerechnet“, erklärte Sven Neumann, Geschäftsleiter im Rathaus. Wir sprachen mit der neuen Managerin.

Frau Grobholz, Ihr Vorname lässt die Vermutung zu, dass Sie nicht aus der Region stammen?

Das stimmt. Ich bin in Kiel geboren. Als ich zwölf war, sind wir an den Starnberger See gezogen, wo ich mit meinem Mann und unseren drei Kindern immer noch lebe.

Wie sind Sie auf die vakante Stelle der Beccult-Leitung aufmerksam geworden?

Über den Artikel im Starnberger Merkur, dass meine Vorgängerin das Beccult verlässt. Der Bericht verwies auch auf eine Stellenausschreibung der Gemeinde. Die hat sofort mein Interesse gefunden, weil ich aus der Veranstaltungsbranche komme. Hinter alle Anforderungskriterien konnte ich ein Häkchen setzen. Ich sehe die Möglichkeit, in diesem Gebiet viel mitgestalten zu können. So ein Job erfordert viel zeitliche Flexibilität. Die ist durch die Nähe zu meinem Wohnort gegeben.

Beschreiben Sie Ihren Aufgabenbereich.

Neben dem Beccult gilt es auch die Sachgebiete Kultur und Tourismus zu verantworten. Albert Luppart, Kulturreferent des Gemeinderats, ist mit seinem langjährigen Knowhow eine große Stütze. Wir ergänzen uns hervorragend. Er ist maßgeblich am Erfolg vom Beccult beteiligt.

Welcher Gestaltungsrahmen bleibt Ihnen, wo möchten Sie eigene Akzente setzen?

Die Marke Beccult ist gesetzt. Da wurde schon ein tolles Konzept erarbeitet. Es gilt, die bisherige Arbeit fortzusetzen und das Konzept substanziell weiterzuentwickeln. Es ist das Haus der Bürger, der Vereine und Kulturschaffenden. Diese Botschaft muss auch über die Gemeindegrenzen hinausgetragen werden. Für Tagungen, Konzerte, Theater, Privatfeiern und vieles mehr bietet das Beccult Platz für bis zu 350 Personen. Mit dem angeschlossenen Restaurant Kommod und den Parkplätzen vor der Tür bieten wir ein Rundum-sorglos-Paket. Besser geht es nicht.

Welche Höhepunkte erwarten uns noch in diesem Jahr?

Dank der hervorragenden Akustik und einem hochwertigen Steinway-Flügel im Bestand sind Konzerte besonders beliebt. Auch der Kulturmontag ist fester Bestandteil des Programms. Damit wird Kulturschaffenden und Einsteigern eine Plattform geboten, die ihresgleichen sucht. Ob Musik, Tanz, Lesungen, Poetry Slam, Vorträge, Malerei und vieles mehr: Die Bühne gehört dem Nachwuchs und alteingesessenen Künstlerinnen und Künstlern. Am heutigen Montag sind die „Sweet 60s“ im Programm. Das ist ein Gospelchor der Extraklasse. Nächste Höhepunkte sind die Aufführungen vom „Weißen Rössl“ im Juli sowie die Ausstellung zu den REX-Motorenwerken, die in Possenhofen beheimatet waren.

Kommen wir zu Ihrem beruflichen Werdegang.

Nach meinem Tourismusstudium habe ich das Internationale Congress Center der Messe München mit aufgebaut und war dort 17 Jahre tätig. Ich habe alle Bereiche einer Veranstaltungslocation durchlaufen. Von der Technik über das Marketing bis hin zum internationalen Vertrieb. Mit der wachsenden Familie war der Arbeitsweg auf Dauer zu lang. Einen neuen Arbeitsplatz habe ich in einem renommierten Architekturbüro in Starnberg gefunden, wo ich die vergangenen acht Jahre im Bereich Office Management und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt war.

Was macht Britt Grobholz, wenn sie sich nicht ums Beccult kümmern muss?

Beruf und Familie lassen nur wenig Zeit für Kulturinteressen, Reisen und Wassersportaktivitäten zu. Zeit für Network im privaten und beruflichen Umfeld nehme ich mir allerdings immer.