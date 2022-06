„Wir wurden wohl von Engeln begleitet“

Fortschritt-Zentrum

Von Tobias Gmach schließen

Sie haben eine Odyssee durch sechs Länder hinter sich: Zwei Mütter aus der Ukraine haben mit ihren Kindern Unterschlupf im Fortschritt-Zentrum in Niederpöcking gefunden – für ein vierjähriges Mädchen mit Zerebralparese ein absoluter Glücksfall.

Niederpöcking – Die beiden Familienautos mit ukrainischen Kennzeichen auf dem Parkplatz des Fortschritt-Zentrums in Niederpöcking fallen auf. Sie haben eine weite Reise hinter sich, die über viele Umwege und durch sechs Länder, aber genau an den richtigen Ort führte. Am Steuer saßen Ella Sachko und Irina Gavrilova, zwei Frauen aus dem Raum Kiew, die sich seit ihrer Kindheit kennen und nie gedacht hätten, mal eine solche Odyssee auf sich nehmen zu müssen. Mit ihren Kindern machten sie sich schon Anfang März auf den Weg. Die 43-jährige Sachko erzählt von einer Bombe, die ganz in der Nähe detonierte und zwölf Menschen in den Tod riss. Sie war vielleicht der entscheidende Auslöser für die Flucht. Es war eine unter Schock. In nur 15 Minuten packten die Familien ihre Sachen und verließen ihre Heimat.

„Wir dachten, wir fahren in den Westen der Ukraine und können bald wieder zurück“, sagt Sachko. Die Frauen mit den Kindern auf dem Rücksitz sollten aber im Angesicht des Krieges nach Süden ausweichen, durch Moldawien, Rumänien, Ungarn, Slowakei und Polen reisen. In Rumänien standen sie 19 Stunden an der Grenze, weil die Behörden Gavrilovas digitalen Führerschein erst nicht akzeptierten.

In Niederpöcking landeten sie dank des Tipps einer Bekannten, deren Kind in der heilpädagogischen Tagesstätte des Fortschritt-Zentrums betreut wird. Wie nun auch die vierjährige Vladislava. Die Tochter von Irina Gavrilova leidet an Zerebralparese, einer spastischen Störung des Nerven- und Muskelsystems. Ihre Mutter, die mit anderen Eltern gut vernetzt ist, ist unheimlich glücklich, dass Vladislava trotz der Flucht weiter therapiert werden kann. „Das war das Beste, was uns passieren konnte. Wir wurden wohl von Engeln begleitet“, sagt die 37-Jährige und lacht. Gut trifft es sich auch, dass die Töchter der Frauen im gleichen Alter sind. Die Siebenjährigen besuchen die Grundschule Söcking und bekommen laut ihren Müttern von den anderen Kindern Applaus für richtige deutsche Sätze. „Es gefällt ihnen“, sagt Sachko.

Mit ihrem Mann – zuletzt noch IT-Projektmanager, jetzt im Kriegsbataillon – kommuniziert die 43-Jährige nur schriftlich. Er dürfe ihr auch nicht mitteilen, wo genau er sich aufhält. Sachko und Gavrilova, die bis zum Krieg bei einer Versicherungsagentur arbeitete, wollen helfen, wenn sie sich nicht gerade um ihre Kinder kümmern oder ihre Deutschkenntnisse verbessern. Im Keller des Fortschritt-Hauses gilt es, das Inventar zu sichten und zu sortieren. Und auch einen Spendenaufruf haben sie gestartet. Er reiht sich ein in die Bemühungen, die Fortschritt seit Ostern unternimmt.

Die Einrichtung würde gerne weitere Ukrainer (mit Behinderungen) aufnehmen. Unter dem Dach sind zwölf voll ausgestattete Apartments frei, sie dürfen allerdings nicht bezogen werden (wir berichteten). Neue Brandschutzauflagen verlangen seit etwa zwei Jahren einen zweiten Fluchtweg. Dafür müsste eine Wand durchgebrochen und eine Außentreppe errichtet werden. Geschäftsführerin Tatjana von Quadt rechnet mit rund 100 000 Euro. Etwa 16 000 Euro an Spenden wurden bisher generiert, auch über eine Crowdfunding-Kampagne. Fortschritt-Sprecherin Verena Fahrion sagt: „Es ist noch ein weiter Weg.“