Wochenlange Ausfälle: Pöckinger schreiben Beschwerdebrief an Vodafone

Post für Vodafone: Thomas Wolf und Dr. Hermann Granzer (vorne v.l.) formulierten den Beschwerdebrief an das Unternehmen. Sie werden von vielen Pöckingern unterstützt, insgesamt 65 haben den Brief unterzeichnet.

Störungen bei TV und Internet

Von Tobias Gmach schließen

Die Bewohner der Pöckinger Lindenbergsiedlung reagieren auf die wochenlangen TV- und Internetausfälle. In einem Beschwerdebrief an Vodafone werfen sie dem Unternehmen unter anderem „chaotische Kommunikation“ vor.

Pöcking – Kurzfristige Probleme mit Internet, TV und Telefon kennt jeder: Viele der 390 Haushalte in der Pöckinger Lindenbergsiedlung mussten sich nun aber mehr als fünf Wochen mit toten Leitungen und gestörten Bildern auseinandersetzen. Jetzt reicht es den Bewohnern. 65 Bürger haben einen Beschwerdebrief an Vodafone unterschrieben. Sie beklagen nicht nur, dass die Ausfälle so lange nicht behoben wurden – sondern auch „eine aus Kundensicht vollkommen chaotische, widersprüchliche und zum Teil falsche Kommunikation seitens Vodafone“. In dem Schreiben, das an die Geschäftsführung des Unternehmens gerichtet ist, heißt es weiter: „Wir verstehen, dass manche Fehler in der Infrastruktur schwer zu diagnostizieren sind. Aber wir verstehen nicht...“ Dann folgen sieben Oberpunkte mit Details zu den vergangenen Wochen.

Dr. Hermann Granzer und Thomas Wolf, die den Brief formuliert haben, berichten, dass schon einige Kunden ihre TV-Verträge gekündigt haben oder zu einem anderen Internetanbieter gewechselt sind. Und sie schreiben: „Wir erwarten eine Entschädigung für alle Betroffenen, ohne dass jeder individuell darum bitten muss.“ Manche Pöckinger haben sich laut Granzer bereits um Gutschriften bemüht. Teilweise erfolglos: Sie würden nur für die Zeit gewährt, „zu der an diesem individuellen Anschluss ein Störungsticket offen war“, so Granzer. Vodafone-Sprecher Volker Petendorf weist darauf hin, dass Ausgleichszahlungen nur „für den Zeitraum eines vollständigen Netzausfalls“ möglich sind. Sie seien „in den jeweiligen Kundenverträgen und im Telekommunikationsgesetz (TKG) genau geregelt“.

Hat ein Dienstleister eine Störung innerhalb von zwei Kalendertagen nicht behoben, kann der Verbraucher nach dem TKG „ab dem Folgetag für jeden Tag des vollständigen Ausfalls des Dienstes eine Entschädigung verlangen“. Die Höhe der Entschädigung beträgt „am dritten und vierten Tag fünf Euro oder zehn Prozent und ab dem fünften Tag zehn Euro oder 20 Prozent der vertraglich vereinbarten Monatsentgelte bei Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem, welcher Betrag höher ist“. gma