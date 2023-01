Zeiten voller Kassen sind vorbei: Pöckinger Bürgermeister schaut aufs Geld

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Ein Punkt auf der Liste für 2023: Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler hofft, dass die Probleme beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses für Pöcking bald gelöst sind. © DAGMAR RUTT

Das Jahr 2023 beschert der Gemeinde Pöcking viele Projekte. Eine Schwierigkeit dabei: Die Zeiten voller Kassen sind vorbei, Bürgermeister Rainer Schnitzler muss aufs Geld schauen.

Pöcking – Die Gemeinde Pöcking steht vor einem Berg von Aufgaben, die ins Geld gehen werden. Für den Bürgermeister ist daher die Sicherung der finanziellen Stabilität die größte Herausforderung des neuen Jahres und der kommenden Jahre. Rainer Schnitzler schließt nicht aus, dass sich die Gemeinde wird verschulden müssen.

Die Gemeinde Pöcking galt viele Jahre als Krösus im Fünfseenland. Ihre Rücklagen kratzten an einem dreistelligen Millionen-Betrag und erlaubten ihr, aus dem Vollen zu schöpfen. Pöcking ist immer noch eine der wohlhabendsten Kommunen im Landkreis, obwohl die hohe Kante fast um die Hälfte gekappt ist. Aktuell nagen alle Gemeinden am gleichen Problem: Die Einnahmen sinken bei steigenden Ausgaben. Erst kürzlich hatte der Kreistag die Kreisumlage um 3,5 Prozentpunkte erhöht. Jeder Prozentpunkt mehr kostet die Gemeinde Pöcking derzeit etwa 250 000 Euro. Zudem schwebt ein Worst-Case-Szenario noch über der Gemeinde: Es geht um strittige Gewerbesteuerzahlungen, wobei es nicht um die Höhe der Steuerforderungen geht, sondern um den Zeitpunkt der Zahlungen. Sollten die Schuldner Recht bekommen, müsste die Gemeinde allein an Zinsen einen riesigen Betrag locker machen – derzeit liegt der bei etwa 18 Millionen Euro.

Bei der Prioritätenliste für die fünf wichtigsten Projekte 2023 setzt Schnitzler deshalb zwei Pflichtaufgaben an die Spitze:

Feuerwehrhaus Maising

Die Planungen für den Neubau des Feuerwehrhauses in Maising waren schon abgeschlossen – wegen der explodierenden Preise auf dem Baumarkt hat der Bürgermeister die Reißleine gezogen. Der Architekt ist beauftragt, bei dem Projekt den Rotstift anzusetzen. Dennoch bleibt Rainer Schnitzler optimistisch: „Wenn alles glatt läuft, könnte noch Ende 2023 mit dem Bau begonnen werden.“ Auch wenn die Bagger erst Anfang 2024 auf dem Gelände am östlichen Ortseingang von Maising, in direkter Nachbarschaft zum Gelände der General-Fellgiebel-Kaserne anrücken sollten, wäre er nicht unglücklich. Der Neubau war nötig geworden, weil das derzeitige Domizil der Rettungskräfte den aktuellen Anforderungen nicht mehr genügt. Das größte Problem für die Feuerwehrleute ist der ungenügende Sicherheitsabstand zwischen ihren Spinden und den Einsatzfahrzeugen. Das neue Feuerwehrauto ist daher bereits in einer Notunterkunft geparkt.

Was mit dem bisherigen, im Eigentum der Gemeinde stehenden Gebäude passiert, ist noch nicht entschieden. Den Wunsch der Maisinger Landjugend, dort eine neue Unterkunft zu bekommen, hat der Gemeinderat wegen möglicher Kontroversen mit Mietern abgelehnt. Der Lehrsaal der Feuerwehr könnte ebenfalls zu Wohnzwecken umgestaltet werden.

Feuerwehrhaus Pöcking

Die zweite Pflichtaufgabe, den Feuerwehrlern der Hauptgemeinde einen neuen Standort zu schaffen, ist mit Hürden gepflastert. Der Neubau ist Teil des Bebauungsplans für den Bereich östlich der Lindenbergsiedlung. Der umfasst außerdem die Sanierung und Erweiterung des bestehenden Autohauses Bauer – das hat grünes Licht bekommen und läuft bereits. Für die Flächen zum Neubau des Feuerwehrhauses und des gemeindlichen Bauhofs hakt’s noch an der Erschließung, konkret an der Ableitung des Regenwassers. Eine Kernbohrung hatte ergeben, dass eine natürliche Versickerung auf dem eiszeitlichen Moränenhügel den geltenden Vorgaben nicht entspricht. Hoffnung setzt Pöckings Bürgermeister nun auf das Ergebnis einer Schürfprobe. Eine von einem Bagger gegrabene und mit Wasser gefüllte Grube habe bewiesen, dass der Regen auf natürliche Weise abgeleitet wird. Sollte sich dieses Ergebnis positiv auf die abschließende Beurteilung des Bebauungsplanes auswirken, sei mit einem zeitnahen Bau des Feuerwehrhauses wegen der weiteren Verfahrensschritte trotzdem nicht zu rechnen. „2024, vermutlich erst ein Jahr später, dürfen wir mit der Fertigstellung des Projektes rechnen“, mutmaßt Schnitzer.

Die Pöckinger Wehr steht unter Druck – und das ausgerechnet wegen eines Problems, das eigentlich ein komfortables ist. Weil die Rettungskräfte ihre aktive Truppe gegen den landläufigen Trend verstärkt haben, fehlt es im Feuerwehrhaus an der Feldafinger Straße in Nachbarschaft zum Rathaus an Spinden. Um diesem Manko abzuhelfen, hat der Gemeinderat bereits beschlossen, einen baufälligen Schuppen im rückwärtigen Rathausgrundstück abzureißen und ein neues Holzgebäude zu errichten, das Platz für zwei Feuerwehr-Sprinter bietet. Dafür entsteht Raum im Feuerwehrhaus für weitere Spinde, und das Holzhaus könnte später anderweitig genutzt werden – zum Beispiel für die DLRG, die bereits ihre Hand auf die Nachfolgenutzung des bisherigen Feuerwehrdomizils gelegt hat.

Bezahlbarer Wohnraum

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist keine kommunale Pflichtaufgabe, aber eine Herzensangelegenheit von Bürgermeister Schnitzler. Am Kinibauerweg hat die Gemeinde eigene Wohngebäude saniert bzw. deren Sanierung in Auftrag gegeben. Dort soll ein weiteres Objekt mit sechs bis acht Wohnungen entstehen. Bauen will die Gemeinde auch am Franziska-Günther-Weg. Es geht um vier bis sechs Wohnungen. Projekt drei ist östlich der Straße Am Bründl angedacht. „Dort laufen noch die Verhandlungen mit den Grundeigentümern“, erklärt der Bürgermeister.

Energiewende und Fotovoltaik

Die Pöckinger haben bereits eine Latte von Maßnahmen zur Energieeinsparung auf den Weg gebracht – zum Beispiel die Umrüstung die Straßenbeleuchtung auf LED. Grünes Licht für eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage hat der Pöckinger Gemeinderat kürzlich auch gegeben. Wo dieses Projekt verwirklicht werden soll, wird noch verhandelt. „Wir sind bei den Grundstücksgesprächen auf einem guten Weg“, verrät der Bürgermeister und ergänzt: „Möglicherweise können wird bereits in der Januar-Sitzung des Gemeinderates Vollzug vermelden.“ Die Frage des Betreibers einer solchen Anlage ist noch offen. Möglich wäre bei einem Einstieg der Gemeinde ein Genossenschaftsmodell oder eine gesellschaftsrechtliche Variante mit Bürgerbeteiligung. „Der Einstieg eines Investors wäre mir tatsächlich am liebsten“, sagt Schnitzler.

Schnelles Internet

Die Aufrüstung der digitalen Versorgung möchte der Pöckinger Bürgermeister im neuen Jahr verstärkt wissen. „Wir haben noch etliche weiße und graue Flecken auf unserer Landkarte“, erläutert er. Weiß heiße in diesem Fall Null- beziehungsweise Mangel-Versorgung und Grau bedeute eine Versorgung von weniger als 100 Mbit. Da müsse nachgerüstet werden, auch im Hinblick auf die gewünschte Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe in der Gemeinde.