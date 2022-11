Zu selten genutzt: Wird Kirche am Starnberger See zum Kulturzentrum?

Von: Tobias Gmach

Im Zentrum Pöckings steht die alte Pfarrkirche St. Ulrich. Sie wird nur noch sehr selten für Gottesdienste genutzt. Ein Grund für die Pfarrgemeinde, sich über die Zukunft des Gebäudes Gedanken zu machen. © ANDREA JAKSCH

Die Pöckinger Kirche St. Ulrich könnte entweiht und zu einem Kulturzentrum werden. Pfarrer Leander Mikschl sagt: „Wir können uns mittelfristig keine zwei Kirchen im Ort leisten.“ Ein Verein soll für regelmäßige Veranstaltungen und Einnahmen sorgen.

Pöcking – Es klingt paradox: Die Pöckinger Kirche St. Ulrich könnte bald keine mehr sein – damit sie erhalten und in den Händen von Menschen aus dem Ort bleibt. Sie könnte ein kulturelles Zentrum werden, in dem Kammerkonzerte, Vorträge und Lesungen stattfinden. Pfarrer Leander Mikschl von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Pöcking äußert sich dazu noch vorsichtig, er spricht von „ersten Überlegungen“, konkret sei noch nichts. Auf Merkur-Nachfrage sagt er aber schon, dass es einen Plan gibt: den Plan, einen Verein zu gründen, der für den Unterhalt des Kirchengebäudes sorgt. Der Veranstaltungen organisieren und so Einnahmen generieren würde. Die Entscheidung, ob St. Ulrich als Gotteshaus entweiht – im Fachjargon profaniert – wird, sei aber noch nicht gefallen.

Die alte Pfarrkirche wurde wohl im 14. Jahrhundert erbaut, um 1700 neubarrock ausgestattet sowie um Chor und Turm erweitert und 1983 generalsaniert. Sie steht, umringt von Gräbern, im Zentrum Pöckings, direkt an der Hauptstraße. Sie wird aber nur noch aus nostalgischen oder persönlichen Gründen genutzt, mal für eine Taufe, mal für eine Hochzeit – zehnmal im Jahr, wenn überhaupt, sagt Pfarrer Mikschl. Das kirchliche Leben spielt sich zum ganz großen Teil 150 Meter weiter ab, in der Pfarrkirche St. Pius. Die dreischiffige Basilika, im Stil der Romanik nachempfunden, existiert erst seit 1957. Mikschl erklärt: „Wir können uns mittelfristig keine zwei Kirchen im Ort leisten.“ Sie sind nicht Eigentum der großen Kirche und damit in der Zuständigkeit der Diözese Augsburg. Sie gehören der eigenständigen örtlichen Kirchenstiftung.

Pfarrer: Jede Kirche ist „ein öffentlicher Hinweis auf das Christentum“

Und auch die spürt, dass sich viele Menschen von der katholischen Kirche abwenden – oder dass Unterstützer und Kirchensteuerzahler sterben. Die Spenden seien im zweiten Jahr in Folge um die Hälfte eingebrochen, berichtet Mikschl außerdem. Enorm teuer ist St. Ulrich nicht, aber hier und da müssen Dachziegel ausgetauscht oder Holzwürmer bekämpft werden. Von der Strom-Grundgebühr und Regenwasserabgabe ganz zu schweigen.

Für den Pöckinger Pfarrer ist jede Kirche „ein öffentlicher Hinweis auf das Christentum“. Aber er und die Pfarrei sehen sich zum Handeln gezwungen. „Wenn wir noch fünf Jahre warten, bleibt uns nur der Verkauf. Es wäre schade, wenn dann zum Beispiel ein Fahrradgeschäft daraus würde. Jetzt können wir noch eine Entscheidung treffen.“ Die Idee und Hoffnung: Ein Verein, gegründet von Mitgliedern der Kirchengemeinde, aber auch anderen Pöckingern, könnte für Identifikation sorgen. Für ein Kultur-Projekt, das Einheimische gerne unterstützen. Und dafür, das St. Ulrich als ortsprägendes, historisches Bauwerk in gutem Zustand bleibt.

Beispiel im Landkreis: Herrschinger Kirche wird Kulturraum

Im Bereich des Bistums Augsburg, zu dem auch Pöcking gehört, gab es laut Pressesprecher Nicolas Schnall in den vergangenen zehn Jahren zwei sogenannte Teilprofanierungen von Kirchengebäuden. Im einen Fall wurde der Gottesdienstraum verkleinert, um Platz für das Archiv des Bistums zu machen. Im anderen ein Bau- und Kunstdepot geschaffen. In Herrsching soll die alte Nikolauskirche zu einem Festsaal, einem Kulturraum, werden. Im Bistum Augsburg war es „das erste Mal, dass eine Pfarrgemeinde von sich aus überlegt hat, eine Kirche einer neuen Nutzung zuzuführen“, berichtete Pfarrer Simon Rapp dem Starnberger Merkur im November 2020. Heuer bekamen die Herrschinger dann das finale Okay für das Projekt.

Gefragt nach den nächsten Schritten in Pöcking, sagt Pfarrer Mikschl: „Wir werden uns ausführlich juristisch beraten lassen, eine Mustersatzung erarbeiten und dann öffentlich Werbung für den Verein machen.“

