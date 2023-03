Zugespitzte Satire mit punktgenauen Einsätzen

Teilen

Rückblicke, Parallelentwicklungen – und das alles auf einer Doppelbühne: Szene aus „Alles neu macht der Mai“ mit der Pöckinger Theatergruppe. © Andrea Jaksch

Die Theatergruppe der d’Würmseer Pöcking hat mit Premiere von „Alles neu macht der Mai“ geglänzt.

Pöcking – Nach drei Mal war alles aus: Corona-Lockdown. 2020 musste sich die Theatergruppe des Trachtenvereins d’Würmseer Pöcking den Umständen der Pandemie beugen und die Bühne im katholischen Pfarrhaus dichtmachen. Dabei hatten sie mit immensem Elan angefangen, die Bude zu renovieren: „Alles neu macht der Mai“ hieß die Devise, die auf der Doppelbühne quasi zum Frühjahrsputz rief und jede Menge Spaß lieferte. Und jetzt, drei Jahre später? Ist der Staub von den Brettern geblasen, der Text wieder einstudiert und die Spiellust voll durchgebrochen. Elf Darsteller und jede Menge Helfer im Hintergrund starten erneut durch, um mal so richtig auf den verbalen Putz zu hauen.

Der Dreiakter von Wolfgang Bräutigam liefert dazu eine amüsante wie anspruchsvolle Vorlage. Eben kein schenkelklopfendes Bauerntheater-Geschimpfe, sondern eine zugespitzte Satire aus dem Bayern von 2013, die bis heute wunderbar funktioniert. Jede Menge Klischees werden genüsslich ausgebreitet und die knackigen Handwerker-Sprüche konkurrieren mit den omnipräsenten Realityshow-Stereotypen. Die Verschränkungen der realen und der Wunschwelt, die drei Generationen unter einem Dach sowie die Rückblicke und Parallelentwicklungen werden clever auf die Doppelbühne gebracht. Dass dabei Bewerbungen und Prüfungen für TV-Formate zur Hausrenovierung bzw. Beauty-Sanierung laufen, ohne dass es alle wissen, sorgt für rasante Wortspiele. Da wird gespachtelt und geschliffen, ob Haut oder Putz, das kann schon mal verwechselt werden. Das ständige Kommen und Gehen, mehrere Aktions- und Dialogstränge sind nur mit Tempo und punktgenauem Timing zu schaffen. Spielleiterin Elisabeth Granzer konnte hier ihre Mannschaft bestens einschwören.

Das vermeintliche Familienoberhaupt Michael Bayer, handwerklich gänzlich unbegabt aber dafür umso überzeugter von seinem Talent und Status, fand in Martin Engesser erneut einen souveränen Interpreten. Veronika alias Elke Koch hat ihn, unauffällig aber effektiv, gut im Griff. Das Elternpaar (Ute und Ludwig Erhard) ergibt eine ebenso glänzende Symbiose. Das Duo infernale jedoch besteht aus Ivan aus Sibirien und Ali aus der Türkei: Markus Schauer hatte schon vor drei Jahren hier eine Paradeleistung abgerufen. Hermann Ganzer ist in die größere Rolle aufgestiegen, die ihm gut steht. Vorurteile pur, selten so lustig gesehen – die beiden dürfen das.

Seinen früheren Part als Maler Schwarz hat Markus Eichner übernommen. Daneben sorgt eine ganze besondere Frauenriege für allerlei Begehrlichkeiten: Ruth Moll als patente Ausgabe der TV-Dame, Andrea Egerer als weitere Fachfrau für gute „Einschaltquötchen“, Melanie Kefer als Architektin und natürlich Theresa Stuhlmüller als recht coole Tochter des Hauses geben der Komödie den flotten Dreh. Sie verschaffen dem Hausherren eine kleine Auszeit mit Schlägen auf den Hinterkopf, sie verstören Handwerker mit Nacktszenen und auch sie gehen das Publikum, direkt und indirekt, an. Ein Trick, der unterstützt, was die Pöckinger ohnehin zeigen: Theater kann echt einnehmend sein.

Freia Oliv

Alles neu macht der Mai

ist noch vom 17. bis 19. und 24. bis 26. März zu sehen. Karten: www.theater-poecking.de