Zwei Fotovoltaik-Felder für Pöcking

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Fotovoltaik auf dem freien Feld: Das plant die Gemeinde Pöcking an zwei Standorten (Symbolfoto). © Archiv

Die Gemeinde Pöcking steigt in die umweltfreundliche Stromproduktion ein. Der Bauausschuss hat zwei Felder für Fotovoltaikanlagen bestimmt.

Pöcking – Die Gemeinde Pöcking möchte auf zwei freien Flächen innerhalb ihrer Grenzen regenerative Energie erzeugen. Der Bau- und Umweltausschuss folgte der Empfehlung des Arbeitskreises Klimadialog, Fotovoltaikanlagen an der Straße zwischen Aschering und Traubing sowie westlich der General-Fellgiebel-Kaserne an der Straße nach Maising zu errichten. Diesen einstimmigen gefassten Beschluss gab der Ausschuss an den Gemeinderat weiter, der seinerseits die beiden Standorte ins weitere Verfahren geben soll.

Für diese Art von Anlagen ist die Aufstellung von Bebauungsplänen erforderlich. Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für Freiflächenfotovoltaik gefasst. Ein wesentlicher Baustein im Konzept der Gemeinde zur Energiewende.

Die Nutzung der Sonnenkraft ist bislang in Pöcking die einzige regenerative Energiequelle. Sonnenkollektoren auf privaten, gewerblichen und kommunalen Dächern decken aktuell sechs Prozent des in der Gemeinde benötigten Strombedarfs. Mit den Fotovoltaikanlagen auf den beiden geplanten Freiflächen könnte dieser Anteil auf um die 50 Prozent steigen, erläuterte Bürgermeister Rainer Schnitzler in der Sitzung am Montagabend.

Der Gemeinderat hatte mit seinem Grundsatzbeschluss im vergangenen Jahr auch einen umfassenden Kriterienkatalog verabschiedet, den potenzielle Freiflächen für Fotovoltaik erfüllen sollen. Mit der Umsetzung hat sich der Arbeitskreis Klimadialog befasst.

Das Starnberger Fachbüro für Landschafts- und Stadtplanung Terrabiota von Christian Ufer hat sechs mögliche Standorte im Pöckinger Gemeindegebiet unter die Lupe genommen. In Abstimmung mit dem Arbeitskreis blieben zwei Flächen übrig.

Eine Fläche liegt westlich der Straße von Aschering nach Traubing. Sie ist im Eigentum des gemeinsamen Kommunalunternehmens Wasserversorgung der Gemeinden Pöcking und Feldafing. Die Landschaftsplaner bezeichnen diesen Standort als geeignet, weil er die meisten Kriterien erfüllt. So ist er zum Beispiel aus Aschering nicht einsehbar. Ein Teil der Fläche, die bislang als Pferdekoppel genutzt wird, beißt sich mit dem Wasserschutz. In Sachen Landschaftsschutz ist der Standort bereits vorbelastet wegen der dort verlaufenden Stromleitung. Aus energiewirtschaftlicher Sicht profitiert die Fläche von der Nachbarschaft zum Brunnenhaus, das Wasser in den Hochbehälter pumpt. Für den Pumpenbetrieb könnte ein Teil der erzeugten Sonnenenergie genutzt werden,so der Plan.

Der zweite Standort umfasst drei gemeindeeigene Flurstücke an der Straße nach Maising in direkter Nachbarschaft der Kaserne. Wasser- und Landschaftsschutz sind dort kein Thema. Ein großer struktureller Vorteil adelt diese Flächen: Gleich gegenüber befindet sich eine Trafostation zur Einspeisung der erzeugten Energie. Und nur einen kleinen Steinwurf entfernt befindet sich das Grundstück, auf dem die Gemeinde das neue Domizil für die Maisinger Feuerwehr bauen möchte.