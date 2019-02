Gesucht wird das Unfallopfer

An der Tagesordnung ist es für die Polizei, Unfallflüchtige zu ermitteln. Aktuell suchen Starnberger Beamten allerdings den Geschädigten eines Unfalls, bei dem sich der Verursacher aus dem Staub gemacht hat.

Starnberg– Es geht um einen Unfall, der sich am Mittwoch wohl im Bereich der Oßwaldstraße in Starnberg ereignet hat.

Eigentlich fing der Einsatz für eine Polizeistreife recht unspektakulär an, schreibt Polizeihauptkommissar Oliver Jauch in seinem Pressebericht. Zwei Beamtinnen nahmen gegen 11.45 Uhr an der Oßwaldstraße einen Unfall auf. Dort hatte ein Tutzinger (19) versucht, einem von hinten nahenden Rettungswagen Platz zu machen. Er lenkte seinen Pkw von der Linksabbiegerspur etwas nach rechts, wo aber bereits der Wagen eines 46-jährigen Gautingers stand. Das Auto des Tutzingers streifte am Fahrzeug des Gautingers entlang.

Nach der Unfallaufnahme bemerkten die Polizistinnen einen von der Oßwaldstraße kommenden Opel Astra mit eingeklapptem rechtem Außenspiegel, bei dem das Gehäuse fehlte. Sie hielten den Wagen an. Die 70-jährige Fahrerin erklärte den Beamtinnen, dass es schon öfters mal vorkomme, dass ihr Außenspiegel plötzlich einklappe. Auch dass das Gehäuse heruntergefallen war, sei nichts Besonderes. Auf die Vorhaltung, dass die Sache eher nach einem Rempler mit einem anderen Auto aussehe, gab die Frau zu, kurz zuvor gegen einen geparkten Wagen gestoßen zu sein. Ein auf die recht konkrete Beschreibung der Fahrerin passendes Auto entdeckte die Streife nicht. Nun wird der Halter eines Wagens gesucht, der an der Oßwaldstraße stand und nun einen „Reifen am Heck“ hat.