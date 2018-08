Die Qual der Investoren-Wahl

Das Gasthaus Schauer ist Possenhofens verstaubtes Goldstück. Es gibt mehrere Interessenten, die Abgabefrist für ihre Konzepte ist vorbei. Bis Jahresende soll eine Entscheidung fallen.

Possenhofen – Die ersten Interessenten für das Gasthaus Schauer hatten sich bei der Gemeinde Pöcking gemeldet, da gab es noch gar keine Ausschreibung. Dennoch war unklar, ob sich wirklich ernsthafte Bewerber mit einem tragfähigen Konzept melden würden. Das historische Gebäude steht seit 42 Jahren leer, ein Investor soll es wieder herrichten. Als Spekulationsobjekt taugt es nicht – das Gasthaus soll in Erbbaurecht vergeben werden. Nun ist klar: Eine einstellige Anzahl an Interessenten hat ein Angebot abgegeben. „Aus meiner Sicht haben wir da die Qual der Wahl“, freut sich Bürgermeister Rainer Schnitzler. „Darunter sind sehr qualifizierte Bewerbungen.“

Ein neunköpfiges Gremium mit Vertretern der Verwaltung, des Bauamts, der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung und Gemeinderäten soll die Unterlagen sichten. Nach der Sommerpause sollen die Verantwortlichen das erste Mal zusammenkommen, kündigt Schnitzler an. Nach Vertragsverhandlungen mit Bewerbern sollen die besten drei ausgewählt werden. „Die können wir mit gutem Gewissen bestimmen“, sagt Schnitzler über das Bewerberfeld.

Es gibt „Sanierungsbedarf in höchstem Grade“

Es gebe mehrere, die ein ganzheitliches Konzept anbieten – als Investor mit einem Gastronom, der die Wirtschaft betreiben würde. „Man merkt, dass da was dahinter steckt. Die wollen das Gasthaus.“ Für die Gemeinde sei neben dem gastronomischen Konzept auch die Wirtschaftlichkeit wichtig. Mit etwa eineinhalb Millionen Euro an Sanierungsbedarf rechnen die Verantwortlichen, zudem muss der Investor Erbbauzins zahlen. Nach 50 oder 66 Jahren geht das Gasthaus laut Ausschreibung wieder in Gemeindebesitz über.

Nicht jeder Bewerber bringt dafür ein ganzheitliches Konzept mit, wie Schnitzler sagt: „Manche haben sich zwar Gedanken gemacht, aber es fehlt die Essenz.“ Eine reine Ideensammlung, was aus dem über 100 Jahre alten Gebäude werden könnte, hilft der Gemeinde nicht weiter. Auf den 938 Quadratmetern gibt es viel zu tun. „Sanierungsbedarf in höchstem Grade“ hatte Geschäftsleiter Sven Neumann bereits angekündigt. Alle baulichen Maßnahmen müssen dabei mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden.

Schnitzler: „Abschluss bis Jahresende wünschenswert“

Im Erdgeschoss gibt es neben der Gaststube eine Küche, die neu gemacht werden muss, dazu sanitäre Anlagen. Im Obergeschoss kann laut Gemeinde gewerbliche Nutzung untergebracht werden, etwa Hotelzimmer, Gastronomie oder Büros – ebenso sind im Dachgeschoss Büros denkbar. Im Außenbereich soll ein Wirtsgarten entstehen. „Ebenso ist eine Lösung für den Parkverkehr erforderlich“, schreibt die Gemeinde.

Als das Projekt im März bei einer Bürgerversammlung vorgestellt wurde, hatte eine Frau noch gesagt: „So ein Investor muss erst gestrickt werden.“ Die Stricknadeln können im Korb bleiben, die Gemeinde kann sich nach der Sommerpause an die Bewerberauswahl machen. Die Interessenten kommen größtenteils aus dem Landkreis oder anliegenden Landkreisen, sagt Bürgermeister Schnitzler. Gespräche mit ihnen seien für Oktober und November geplant. „Ein Abschluss bis zum Jahresende wäre wünschenswert“, sagt Schnitzler.