Sisi als orange leuchtendes Beispiel

„Orange your city“ - Strahle Deine Stadt orange an: Diesem Aufruf der UN Women folgte der Zonta-Club Fünfseenland und ließ das Sisi-Museum samt Statue der Kaiserin in Orange leuchten. Damit machte der Club auch auf sein 20-jähriges Bestehen aufmerksam.

Possenhofen – Sisi ist die wohl berühmteste Frau im Landkreis, und weil sie auch der Inbegriff einer selbstbestimmten und selbstbewussten Frau ist, haben sich einige Mitglieder des Zonta Clubs Fünfseenland an die Seite der Kaiserin Elisabeth gestellt, um auf sich und ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Zugleich haben sie damit an der internationalen Aktion „Orange your City“ teilgenommen, die 1991 von der UN Women ins Leben gerufen wurde und die seitdem immer vom 25. November bis 10. Dezember für die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen kämpft.

Weltweit werden in diesem Zeitraum markante Gebäude und Wahrzeichen orange beleuchtet. Heuer wurde auf Initiative der hiesigen Zonta-Damen der Bahnhof Possenhofen angestrahlt, auch vom Himmel, der von oben ein leuchtendes i-Tüpfelchen auf die orangefarbene Scheinwerfer-Illumination setzte.

Seit 20 Jahren gibt es den Zonta Club im Landkreis. Damals wurde er von Ingrid Rachinger aus Dießen ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich die Zonta-Damen jeden dritten Donnerstag im Monat, um ihre Projekte zu diskutieren, und zwar im Feldafinger Hotel Kaiserin Elisabeth. „Deswegen war der Fototermin zum 20. Jubiläum an der Sisi-Skulptur genau richtig“, erklärt Vorsitzende Dr. Charlotte von Bodelschwingh.

Natürlich auch, weil Sisi als „Vorreiterin“ der Emanzipation gilt. Sie hat als erste Frau an Parforce-Jagden teilgenommen, das Reiten im Damensattel eingeführt, ist als erste Frau alleine gereist, hat gefochten und rechtzeitig ihr Vermögen in Sicherheit gebracht, weil sie voraussah, dass das Ende des Kaiserreichs naht.

Heute unterstützen die Zonta-Damen aus dem Fünfseenland bedürftige Frauen. Vergangenes Jahr gingen allein 12 000 Euro Spenden an den Verein „Frauen helfen Frauen“, den Frauennotruf und an das Mutter-Kind-Haus. Im Sommer wurde der Vorstand verjüngt. Der 45 Mitglieder starke Verein „soll jünger, lebendiger, offener und bekannter werden“, hat sich die neue Vorsitzende von Bodelschwingh vorgenommen. Sie verspricht, den Verein „aufzumischen“, will ihn sozial vernetzen, Aufklärungsarbeit für junge Frauen an Schulen in Angriff nehmen und hochkarätige Referenten gewinnen. „Es müssen auch Tabuthemen ins Bewusstsein kommen“, sagt sie. Mit viel Schwung packt sie Projekte wie „Für Altersreichtum“ an. Finanziert wird alles mit dem beliebten Frühlingsmarkt im Hotel Kaiserin Elisabeth und mit Benefizveranstaltungen. Am Donnerstag, 6. Dezember, kommt Amelie Fried in den Bürgersaal im Rathaus Feldafing und liest aus ihrem Buch „Paradies“. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Café Max II, in der Buchhandlung Eselsohr in Tutzing und an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Reservierung unter praesidentin@zonta-fuenfseenland.de. ak