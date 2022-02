Schließfächer mit Stromanschluss

Von: Sandra Sedlmaier

Sechs Schließfächer am Radweg: Gerhard Müller aus Weßling nutzt die Gelegenheit, seine Fahrrad-Accessoires in Possenhofen sicher zu versperren. © Andrea Jaksch

Die Gemeinde Pöcking hat den Vorplatz des Gasthauses Schauer in Possenhofen sehr einladend gestaltet. Und auch komfortabel: Es gibt sogar Schließfächer mit Stromanschluss, wo Elektroradler ihre Akkus aufladen lassen können - und zwar sogar auf Gemeindekosten.

Possenhofen – Was eine finanzielle Unterstützung durch die Städtebauförderung bewirken kann, ist wunderbar am Umfeld des Gasthauses Schauer in Possenhofen zu sehen: eine schöne Platzgestaltung mit einladender Atmosphäre und einigen nützlichen Details wie etwa Schließfächer mit Lademöglichkeit für die Akkus von Elektrofahrrädern. Die Städtebauförderung, die bei der Regierung von Oberbayern angesiedelt ist, hat die Kosten von insgesamt 1,15 Millionen Euro für die Neugestaltung der Karl-Theodor-Straße mit rund 330 000 Euro bezuschusst. Vielleicht war das der Grund, warum so viele Bürger aus Pöcking am vergangenen Wochenende am Workshop für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) mitgewirkt haben (wir berichteten). „Der Gasthof Schauer und der Platz davor sind ja der Auslöser für das ISEK gewesen“, erzählt Pöckings Bauamtsleiterin Mirjam Heuer. Die Gemeinde konnte die Maßnahme in Possenhofen vorziehen und auch schon Fördergelder bekommen, das ISEK muss sie nun nachreichen – mit der Aussicht auf weitere Fördermöglichkeiten für Pöcking.

Die Schließfächer mit der Möglichkeit für E-Bike-Fahrer, bei einem Spaziergang oder einem Besuch im Gasthaus Schauer sich mit Strom zu versorgen, war laut Heuer besonders Bürgermeister Rainer Schnitzler wichtig. Im Moment bezahlt sogar die Gemeinde den Strom, und zwar weil es die Vorgänge erleichtert. „Eine Abrechnung wäre viel zu kompliziert“, sagt die Bauamtsleiterin.