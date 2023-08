Premium Fitness und Wellness ab 3. September in Seefeld

Ingo und Oliver erzählen im Interview über den neuen medSPORT-Standort Seefeld. © medSPORT

Ab Sonntag, 3. September, können Sie in einem einzigartigen Wellnessbereich, mitten in Seefeld, die Seele baumeln lassen und sich an modernsten Sportgeräten aktiv betätigen.

Die beiden ehemaligen Leistungssportler Ingo Seibert (American Football, Leichtahtletik und Bobfahren) und Oliver Felsen (Leichtahtletik und Bobfahren) betreiben seit fast 25 Jahren ihr Fitnessstudio medSPORT in der Ammerseeregion. Bisher lag der Schwerpunkt eher auf dem Training für Sportanfänger, Patienten in Rehabilitation sowie aktiver Menschen aller Altersgruppen. Mit dem zweiten Standort (neben dem bestehenden Studio an der Hechendorfer S-Bahn Station) mitten im Herzen von Seefeld wollen die Gründer nun das Thema „Wellness“ in den Vordergrund stellen.

Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur erläutern Ingo und Oliver im Exklusiv-Interview ihre Beweggründe und das Konzept vom neuen medSPORT in Seefeld.



Unsere Leser erwarten mit Spannung Eure Studio-Eröffnung in Seefeld. In Hechendorf kennt man Euch ja bereits seit vielen Jahren. Wie kamt Ihr auf die Idee einen zweiten Standort zu eröffnen?

Oliver: Unsere Philosophie war und ist es seit jeher unseren Fitness-Studio Mitgliedern individuelle Wege zu mehr Fitness und körperlicher Mobilität zu ebnen. Dazu gehören Muskelaufbau, Mobilisierung, Kräftigung aller wichtiger Muskelpartien, Bewegungslehre und Ausdauer. Zum anderen haben wir aber auch die gestiegene Nachfrage nach Wellness- und Relax-Angeboten erkannt. Dies hat uns veranlasst zu überlegen, wie wir dem zukünftig gerecht werden könnten. Und wie es der Zufall so wollte, haben wir dafür die optimalen Räumlichkeiten mitten in Seefeld gefunden, um dem Ganzen auch den nötigen Raum zu geben.

Was erwartet denn Eure Gäste bzw. Mitglieder in den neuen Räumlichkeiten?

Ingo: Wir haben eine Kombination aus Wellness und Fitness geschaffen, die wirklich höchsten Ansprüchen gerecht wird: 2 Saunen, Eisbecken, ein großzügiger Entspannungs- und Frischluftbereich gepaart mit einer Trainingsfläche, an der sich an modernen SCHNELL®-Geräten unter fachkundiger Anleitung optimal trainieren lässt. Auch in Seefeld legen wir wieder höchsten Wert auf hoch qualifizierte Trainingsbetreuung.

Oliver: Ein weiteres Highlight ist mit Sicherheit unser neuer lichtdurchfluteter Kursraum, der sich quasi über das ganze 2. OG erstreckt. Unser reichhaltiges Kursangebot zieht komplett von Hechendorf nach Seefeld um und bietet dort zukünftig für jeden Geschmack und sportlichen Anspruch etwas. Angefangen von entspannendem Yoga, über Pilates bis zu hoch intensiven Zumba-Stunden.



Ihr kommt ja beide aus dem aktiven Leistungssport, habt danach Weltklasse-Athleten, sie die Skirennläuferin Viktoria Rebensburg oder etliche Fußball-Bundesliga-Profis trainiert. Welche Erkenntnisse könnt Ihr aus dieser Zeit heute für die Sportler und Sportlerinnen im medSPORT nutzen?

Ingo: Mit Sicherheit die Erkenntnis, dass jeder Sportler und jede Sportlerin, egal welchen Alters oder Leistungsniveaus, eine individuellen Trainingsplanung und -betreuung benötigt. Nur so kann man auf die individuellen Bedürfnisse eingehen und optimale Erfolge erzielen. Und diese Philosophie der intensiven Betreuung bieten wir täglich im medSPORT an.

Es ist ja Euer zweiter Standort, das heißt Euer Studio direkt an der Hechendorfer S-Bahn Station wird es auch weiterhin geben?

Oliver: Ganz genau. Wir verstehen die Anlage in Seefeld als logische Ergänzung zu den bestehenden 1.300 Quadratmeter Trainingsfläche in Hechendorf. So können sich unsere Mitglieder zukünftig nach Lust und Laune aussuchen, wo und wie sie ihre sportliche Freizeit gestalten wollen – ihnen stehen beide Studios zur Nutzung zur Verfügung.

Ingo: Wir freuen uns aber natürlich auch über Tagesgäste in Seefeld, die sich einfach mal was gönnen wollen und einen Nachmittag bei uns im SPA verbringen, um vom Alltagsstress abzuschalten.



Das klingt ja wirklich extrem spannend. Wann hat man denn die Möglichkeit, sich dieses neue Wellness- und Fitness-Refugium mal anzusehen?

Ingo: Am besten einfach bei unserem Open House am 3. September von 10 bis 16 Uhr vorbeischauen. Aber natürlich auch danach führen wir Interessierte gerne jederzeit durch die neuen Räumlichkeiten und laden zu einem Probetraining ein.

Oliver: Man findet uns in Seefeld in der Hauptstraße 40, direkt beim EDEKA.

Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg Ingo und Oliver!

Interview: Gabriela Königbauer

Die Neueröffnung in Seefeld steht an! Open House am 3. September. © medSPORT

Kontakt

medSPORT Seefeld GbR

Bahnhofstr. 8

82229 Hechendorf

Telefon: +49 (0) 8152 399737

E-Mail: info@medsport-hechendorf.de

Web: www.medsport-hechendorf.de