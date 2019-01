Unzufrieden mit Ihrer Kommunikationslösung? Dann wird es Zeit für einen Wechsel

Im digitalen Zeitalter ist eine schnelle und sichere Kommunikation das A und O für jedes Unternehmen. Deshalb ist es wichtig, einen Partner an Ihrer Seite zu haben, der immer für Sie da ist.

Die Digitalisierung bringt viele Vorteile für Unternehmen in Bayern, in Deutschland und weltweit. Sei es die schnelle Kommunikation mit dem Produktionsstandort in China oder die nahtlose Zusammenarbeit an verschiedenen Standorten. Die Grundlage dafür, dass sich Menschen besser verstehen, gegenseitig inspirieren und zusammenwachsen, bildet die richtige Kommunikationslösung.

Der Kunde steht im Fokus

Daran arbeitet seit über 30 Jahren Professionals' Telecom, kurz PTC. Das Unternehmen aus Wörthsee im Landkreis Starnberg hat sich dem Nutzererlebnis verschrieben und ist mittlerweile weltweit tätig. Statt komplexe Technologien stehen die Interessen der Kunden im Mittelpunkt. Sie sollen immer auf der Höhe der Zeit arbeiten können und sich in der globalisierten Welt einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern. Das geht nur mit einer sicheren und schnellen Kommunikation - egal, wo sich Kollegen und Geschäftspartner befinden.

Aber viele Unternehmen scheitern dabei immer wieder. Sei es, weil sie die Kommunikation als unwichtig einschätzen, keine Zeit dafür haben oder auf den falschen Anbieter gesetzt haben. Für diese Fälle hat Professionals' Telecom eine neue Art der Kommunikation erschaffen. Eine, die den Alltag erleichtert, das Geschäft fördert – und die Menschen sowie stets den Faktor Zeit im Blick hat.

Sparen Sie sich die Zeit, die Sie mit unnötigen Anrufen und Rückrufen verlieren. Gehen Sie stattdessen neue Wege und kommunizieren Sie direkt in Ihrem Office-Programm. Sehen Sie auf einen Blick, welcher Kollege sofort erreichbar, in einem Gespräch oder im Urlaub ist. Oder werten Sie in wenigen Augenblicken ganze Kampagnen aus, um noch schneller neue Zielgruppen zu erschließen. Professional's Telecom hilft Ihnen dabei, den nächsten Schritt zu machen und baut mit Ihnen eine moderne und ganzheitliche Kommunikationsinfrastruktur auf – sei es per Voice, Video oder Web.

Hochqualifizierte Betreuung durch Professionals' Telecom

"Bei uns gibt es kein Angebot auf die Schnelle und von der Stange", erklärt Michael Padberg, der PTC zusammen mit seinen Brüdern gegründet hat. Vor dem ersten Angebot kommt die Analyse. Jedes Unternehmen hat individuelle Ansprüche an moderne Kommunikation. Ist- und Soll-Zustand sowie Potenziale werden ermittelt, Lösungen bzw. Ideen entwickelt. Auf dieser Basis stellt die Professionals' Telecom zunächst eine permanent hochqualifizierte Betreuung sicher, bevor sie Anlagen installiert und das Personal schult. Diese Mischung aus Knowhow und Service made in Bavaria ist gefragt. Rathäuser, Landratsämter - die Liste der Kunden, welche der Professionals' Telecom vertrauen, ist lang.

Das Unternehmen aus Bayern möchte sich ganz und gar nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Im Gegenteil. Täglich wird Am Anger in Wörthsee sowie an den beiden anderen Standorten mit Feuereifer und Hochdruck daran gearbeitet, dass Kunden zufrieden sind. Egal, ob es um kompetente und schnelle Hilfe bei technischen Fragen oder Qualitätsprodukte geht. Professionals' Telecom wird weiter wachsen, dafür ist der Geschäftsführung kein Gipfel zu steil. Apropos: Selbst die Bayerische Zugspitzbahn vertraut auf die Kommunikationslösungen der Professionals' Telecom. Da geht es hoch hinaus. So ist das eben, wenn man als 30-Jähriger voller Tatendrang und Energie mitten im Leben steht. Die Erfolgsgeschichte geht erst richtig los. Michael Padberg: "Wir wollen weiter Gas geben!"

Die Professionals' Telecom GmbH in Zahlen

seit 30 Jahren im Bereich Kommunikation tätig

60 Mitarbeiter an drei Standorten (Etterschlag, Deggendorf und Nürnberg)

Jahresumsatz gut zehn Millionen Euro

Mehr als 1.000 Vertragskunden vertrauen auf die Kompetenz

Mehr als 100.000 Mitarbeiter dieser Kunden werden täglich durch die Professionals' Telecom vernetzt

Die PTC hat mehr als 200 zertifizierte Kooperationspartner in Deutschland, gut 50 in der Schweiz und mehr als 30 in Österreich

Die Professionals' Telecom realisiert derzeit bei mehr als 4.000 Lebensmittelmärkten durch die Umstellung auf All-IP die digitale Transformation

Jährliches Wachstum von rund 20 Prozent

20 km westlich von München

2.962 Meter ist die Zugspitze hoch. Die PTC verbindet den höchsten Punkt Deutschlands mit dem Rest der Welt

